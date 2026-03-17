学生と企業が地域の未来を共創 「Livedoみらい会議」を初開催

株式会社リブドゥコーポレーション

株式会社リブドゥコーポレーション（本社：大阪市中央区、代表取締役 社長執行役員 宇田知仁、以下「リブドゥコーポレーション」）は、株式会社みらい共創（本社：東京都品川区、代表取締役CEO 小嶋彗史、以下「みらい共創」）とともに、2026年1月15日（木）～2月8日（日）にかけて、学生との共創プログラム「Livedoみらい会議」を、当社の工場や研究所が所在する徳島県内にて初開催しました。

徳島県内の高校生・大学生16名が5チームに分かれて参加し、「地元で働く選択肢が当たり前にある社会とは」をテーマに約1か月にわたりアイデア創出に取り組みました。最終日の2月8日（日）には徳島市内にて最終発表会を実施し、当社担当者が学生のプレゼンテーションを直接審査、会場にて最優秀賞を決定しました。

みらい会議ロゴ最終発表会の様子

■背景

地方では、若者が生まれ育った地域で働くことを“魅力的な選択肢”として捉えられる環境がまだ十分に整っていません。成長機会やキャリア形成、働きがいのある職場環境など、若者が求める価値を提供できる地域企業の存在が不可欠です。

今回の「Livedoみらい会議」では、

・若者にとって“地元で働く”ことがどのように魅力となるか

・その未来を支えるために地域企業が備えるべき価値や役割とは何か

といった問いに向き合い、学生と企業が共に地域の未来像を描く機会を提供しました。

■内容

名称：Livedoみらい会議

テーマ：地元で働く選択肢が当たり前にある社会とは

参加者：徳島県内の高校生や大学生（計5チーム、16名）

期間：2026年1月１５日（木）～2月8日（日）

● 1月15日（木） Day 1企業説明

リブドゥコーポレーション担当者より、開催趣旨およびテーマ説明を実施しました。

● 1月29日（木） 中間報告

各チームが分析した現状や課題を発表し、企業担当者より深め方に関するフィードバックを受けました。

※上記2日程はオンラインで実施し、期間中は各チームとみらい共創のサポーターが個別オンラインミーティングを重ね、現状分析・アイデア抽出・提案構築を進めました。

●2月8日（日）Day 2最終発表

JRホテルクレメント徳島にて、１.5チームによる最終プレゼンテーション２.表彰式３.交流会の順に実施。当日はテレビ・新聞など報道各社が列席し、発表直前までは緊張感のある雰囲気が会場を包みました。

学生の提案に対して、リブドゥコーポレーションからは納得の声や鋭い質問が寄せられ、生徒の本音や地域への想いが引き出される活発な議論が展開されました。

閉会後の交流会では、普段交わることの少ない次世代と社会人が語り合う場となり、有意義な時間となりました。

学生による発表の様子学生による発表の様子

■受賞結果

最優秀賞：チーム1「リターンチャレンジキャンプ」

Uターン就職者へのインタビューをもとに構想された提案。都会への憧れや進学を機に徳島を離れる若者が多い現状を踏まえつつ、「地元だからこその安心感」という視点から、大学卒業後や転職者を対象に徳島で中長期に暮らし・働く仕組みを設計する施策を提案しました。

表彰式の様子表彰式の様子

■参加者コメント

【学生コメント】

・「企業側から与えられた課題に対してチームを作ってどう解決するかを競い合うのが面白いイベントだった。」

・「ただのビジネスプランではなく問いに合ったビジネスプランを考えるために試行錯誤した時間が有意義だった。」

・「発表後の交流会でいろんな人と関われていろんな意見を聞けて楽しかった。」

■本取り組みの意義

地域の次世代が自ら課題を分析し、企業と対等な立場で議論する機会は決して多くありません。本プログラムを通じて、学生にとっては社会の課題を実際に解決する機会となり、当社にとっては次世代のリアルな視点に触れる貴重な共創機会となりました。約1か月にわたる思考と対話のプロセスを経て生まれた提案は、地域における新たな可能性を示すものとなりました。

■今後の展望

リブドゥコーポレーションは今後も、若い世代が地元で働くことに魅力を感じ、地域企業を選び続けられる社会の実現を目指しながら、地域の持続的な発展や若者の定着、コミュニティの活性化へとつながる取り組みを推進してまいります。

〈みらい会議について〉

みらい共創が提供する、次世代（主に18歳以下の若年層）と企業が共創し、企業課題の解決に挑む“未来型共創型プログラム”。四国地域では今回が初開催。

〈株式会社みらい共創について〉

「進路選択のインフラを創る」ことを理念に、自ら問いを立て、それに対して自ら答えを模索する探

求型学習を通した社会参加の機会を提供しています。

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〇代表者：代表取締役社長 小嶋彗史

〇本社所在地：東京都港区⻁ノ門1-17-1 ⻁ノ門ヒルズビジネスタワー15F

〇設立：2020年12月24日

〇事業内容：大規模キャリアイベントの企画運営、企業向け若年層マーケティング調査、新規事業・新商品開発支援、プロジェクトマネジメント補助

〈株式会社リブドゥコーポレーションについて〉

介護（Care）と治療（Cure）の両域において、一人ひとりの「生きるチカラを応援する」企業として事業を展開。介護（Care）の領域であるライフケア事業では、「リフレ」ブランドで大人用紙おむつを製造販売しており、施設・病院向けの業務用分野において介護のプロから選ばれています。治療（Cure）の領域、メディカル事業では、病院の手術室で使用される手術準備用キットの製造販売をしており、近年シェアを高めています。超高齢社会において、両事業ばかりでなく、それぞれの重なる領域や周辺領域にも新しい価値をお届けすべくビジネスドメインを拡大する取り組みもスタートしています。

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〇代表者：代表取締役 社長執行役員 宇田 知仁

〇本社所在地：大阪府大阪市中央区高麗橋3-4-10 淀屋橋センタービル

〇設立：1965年（昭和40年）4月1日

〇事業内容：大人用紙おむつ、介護用品・用具、メディカルディスポーザブル用品（キット製品、医療用 不織布製品）の製造および販売

以 上