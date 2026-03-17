SEO・GEO(AI検索/LLMO)ツール「ミエルカSEO」、ヒートマップツール「ミエルカヒートマップ」、インプレス社発行の『マーケターに不可欠なデジタルマーケティングの基本ツール大全』に掲載

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：稲次正樹、古澤暢央）が提供する、SEOプラットフォーム「ミエルカSEO」およびヒートマップツール「ミエルカヒートマップ」が株式会社インプレスより発売された書籍『マーケターに不可欠なデジタルマーケティングの基本ツール大全 市場調査・広告分析・サイト改善』において、サイト分析ツール、ヒートマップツールとして紹介されました。

掲載概要

本書は、業界団体「web解析士協会(WACA)」の調査に基づいて、プロが実際に活用しているツールを厳選し、選び方や使い分け方を初心者向けに解説している入門書です。

その中で「ミエルカSEO」は検索分析からサイト改善まで一気通貫で行うサイト改善ツールとして、「ミエルカヒートマップ」は心の動きを可視化し、UI/UXの課題を特定するツールとして紹介されました。特に評価されているポイントをそれぞれ3点ずつご紹介いたします。

ミエルカSEOが評価されているポイント

- 分析から制作まで一気通貫で行える- 初心者も安心な充実した機能説明- 実績豊富なプロへ、直接質問が可能

ミエルカヒートマップが評価されているポイント

- 無料プランでもポップアップが利用できる- 専門知識がなくても使えるA/Bテスト- データを横断してまとめて分析することが可能

ミエルカSEO・ミエルカヒートマップでは無料トライアルをご用意しております。

以下よりご登録いただき、ぜひお手元でお試しください。

ミエルカSEO▶https://mieru-ca.com(https://mieru-ca.com/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=book_publication_202603&utm_content=top)

ミエルカヒートマップ▶https://mieru-ca.com/heatmap/(https://mieru-ca.com/heatmap/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=book_publication_202603&utm_content=top)

書籍情報

書籍名： マーケターに不可欠なデジタルマーケティングの基本ツール大全 市場調査・広告分析・サイト改善

著者： 芹澤和樹、伊村ミチル、大野貢、田実日出翁、寺井大智

出版社： 株式会社インプレス

発売日： 2026年2月26日

価格：\2,640(税込)

ISBN：4295023914

詳細（Amazon）： https://www.amazon.co.jp/dp/4295023914/

こんな方におすすめ

デジタルマーケティングを始めたばかりで、どのツールでなにができるかわからない方

1人でマーケティングを担当しており、効率化のためにツールを探している方

実践的なツール活用技術を身につけ、施策の精度を向上させたい方

ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=book_publication_202603&utm_content=bottom)とは

Faber Companyが15年以上にわたる検索エンジンマーケティングの知見をもとに、AIを活用して開発したSEOプラットフォーム。(1)コンテンツ企画・制作・評価・改善に加え、競合サイトを含むSEOパフォーマンス計測ができるツール、(2)セミナーや動画など自律的に学べる学習コンテンツ、(3)個別コンサルティング の三位一体でインハウス（導入企業内）でのSEO・コンテンツ施策を支援する。2015年3月リリース。

ミエルカヒートマップ(https://mieru-ca.com/heatmao/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=book_publication_202603&utm_content=bottom)とは

サイト上でのユーザー行動を可視化し、サイトのユーザーエクスペリエンス向上(UX向上)の第一歩として。月1000万PVを超えるサイトや複数サイトを運営している制作会社や代理店様にも使えるお得なプラン(スーパーヒートマッププラン)もあり。2016年10月にリリース。

株式会社Faber Company（ファベルカンパニー）(https://www.fabercompany.co.jp/)とは

「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。

会社名 ： 株式会社Faber Company

所在地 ： 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役： 稲次正樹、古澤暢央

資本金 ： 1億円

設立 ： 2005年10月24日

事業内容 ： ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

【情報発信サイト】

・SEOやWebマーケティングのノウハウなら「ミエルカマーケティングジャーナル(https://mieru-ca.com/blog/)」

・日本初のAI×SEO専門メディア「AI×SEO(https://mieru-ca.com/ai-seo/)」

（SEOを学ぶなら：『SEO対策の最新情報(https://mieru-ca.com/blog/seo-measures/)』）

・デジタルマーケティング最新ノウハウなら「ミエルカチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCH5BvLPax_uthxOIjf3uNtg)」（YouTube）

【関連サービス】

「ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/)」：SEO・コンテンツマーケティング内製化ツール

「ミエルカヒートマップ(https://mieru-ca.com/heatmap/)」：ユーザー行動分析・CVR改善ツール

「ミエルカコネクト(https://mieruca-connect.com/business/)」：即戦力マーケターの業務委託サービス

「ローカルミエルカ(https://local-mieruca.com/)」：Web上の店舗情報とGBPの一元管理ツール

「ミエルカSEOコンサルティング(https://mieru-ca.com/seo-consulting/)」：サイト設計と改善を導くSEO支援サービス

「コンバージョンミエルカ(https://mieru-ca.com/conversion/)」：コンバージョン率アップを実現するWeb接客ツール

「GEOマーケティングサービス(https://mieru-ca.com/solution/ai-seo/)」：AI時代のSEO課題を解決支援サービス

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Faber Company

広報担当：澤山・櫻井

電話番号：03-5545-5230

メールアドレス：pr@fabercompany.co.jp