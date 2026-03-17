新潟に『崩壊3rd』グッズ他、『原神』『崩壊：スターレイル』『ゼンレスゾーンゼロ』のグッズが 1,500種類以上集結！ 『コミLab.』未来屋書店新潟南店3月20日（金）オープン！

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株式会社未来屋書店

※参照画像「コミLab.」レイクタウン店

　イオングループの株式会社未来屋書店（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆）は、2026年3月20日（金）、イオンモール新潟亀田インター2Ｆの未来屋書店新潟南店をリニューアルオープンいたします。


　今回のリニューアルでは、コミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化した「コミLab.（コミラボ）」を新設し、エンターテインメントの魅力をより一層感じられる、ここでしか体験できない世界観をお届けします。


「コミLab.」新潟南店の特長

１.『崩壊3rd』関連グッズが初導入！そのほか人気アプリゲームの公式グッズが1,500種類以上！

　『原神』『崩壊：スターレイル』『ゼンレスゾーンゼロ』等人気アプリゲームの雑貨を豊富に取り揃えています。種類は1,000種類を超え、なかでも『崩壊：スターレイル』は約500種類に迫る圧倒的なラインナップを展開。ゲームの世界観を再現した売場装飾がお出迎えいたします。



『コミLab.』レイクタウン店　原神売場

『コミLab.』レイクタウン店　ゼンレスゾーンゼロ売場

『コミLab.』レイクタウン店　崩壊：スターレイル売場



※特典はなくなり次第終了 、絵柄はお選びいただけません。

「コミLab.」３月より『崩壊3rd』公式グッズ取り扱いスタート！


『崩壊3rd』の公式グッズの販売を記念し、店頭購入特典施策を実施いたします。


購入特典配布開始日：3月20日（金）


購入特典：幸運人生シリーズクリアカード


期間中『崩壊3rd』関連商品のお買い上げ金額税込2,200円ごとに進呈







２.『崩壊：スターレイル オンパロス英雄記』の４人がコミLab.の柱をジャック！


３.ファン必見！『ゼンレスゾーンゼロ』対ホロウ６課の等身大パネルフォトスポット誕生

3月20日（金）より店内に『ゼンレスゾーンゼロ』のキャラクター、「浅羽悠真」「星見雅」「月城柳」「蒼角」の等身大パネルを設置いたします。ご来店記念にぜひ、推しとの記念撮影をお楽しみください。



　■ゼンレスゾーンゼロ「浅羽悠真」「星見雅」「月城柳」「蒼角」



第１弾　掲出期間：3月20日（金）～4月12日（日）　　「浅羽悠真」「星見雅」の2体


第２弾　掲出期間：4月13日（月）～5月10日（日）　　「月城柳」「蒼角」の2体




「コミLab.」とは

　イオングループの株式会社未来屋書店（本社:千葉市美浜区）が未来屋書店大日店（大阪府）のリ　　ニューアルに合わせ、2025年３月よりコミック売場に設置している、コミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化したエンターテイメントコーナー。人気コンテンツのPOP-UP SHOPやグッズ販売、イベントなどの開催を積極的に行っています。





■店舗概要


【施設名称】 　未来屋書店 新潟南店


【住所】 　　　〒950-0150　新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号　


　　　　　　　 イオンモール新潟亀田インター2Ｆ


【電話番号】　 080-3752-8351


【営業時間】 　9:00～21:00



■会社概要


【社名】 株式会社未来屋書店


【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F


【電話番号】 043-298-1021（代表）


【設立】 1985 年 12 月 24 日


【資本金】 １億円（イオン株式会社　100％出資）


【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）


【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営



■本件に関するお問い合わせ先


株式会社未来屋書店


千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F


E-mail : info@miraiyashoten.co.jp


公式ホームページ ： https://www.miraiyashoten.co.jp