リコマースプラットフォーム『Retailor』を提供するFree Standard株式会社へ追加出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、ヤマトホールディングス株式会社のコーポレートベンチャーキャピタルファンドKURONEKO Innovation Fundは、リコマースプラットフォーム『Retailor』を提供するFree Standard株式会社（本社：東京都渋谷区 / 以下、フリースタンダード）へ追加出資を実行したことをお知らせいたします。

さらに本ラウンドでは、三井不動産株式会社のコーポレートベンチャーキャピタルファンドＭＦ-ＧＢ３号投資事業有限責任組合（以下、三井不動産 &イノベーションファンド）からも出資を実行いたしました。

フリースタンダードは、「新たな消費のフリースタンダードを創造する」というミッションを掲げ、ブランド自らがリコマース（中古品の再販）を手軽に開始できるプラットフォーム『Retailor』を開発・提供しています。『Retailor』は、買い取り・検品・クリーニング・撮影・保管・発送といったリコマースに必要なオペレーションを一気通貫で提供し、ブランドの店舗・ECサイトに加えて、フリースタンダードが提供する日本初“ブランド認定リユース”セレクトショップ『Relike』の店舗・ECサイトを通じた販売まで行っています。従来の二次流通プラットフォーム（フリマアプリ等）と異なり、「ブランド公式」の中古品として買い取り・販売が可能となることで、ブランド価値を損なうことなく、顧客との新たな接点を創出します。また、売り手・買い手の双方に対し、安全で高品質な顧客体験を提供できます。現在、小売・ファッション業界では、大量生産・大量消費からの脱却とサステナビリティ（持続可能性）への対応が急務となっています。フリースタンダードは、この課題をテクノロジーと独自のロジスティクスで解決します。

グローバル・ブレインは、フリースタンダードが持つ、リコマースにおける深いドメイン知識と、ブランドの課題に寄り添った独自のオペレーション構築力を高く評価し、今回の出資を決定いたしました。本出資を通じて、『Retailor』がより多くのブランドに活用され、公式リコマースが当たり前の世界となるよう積極的に支援を行ってまいります。

※なお、グローバル・ブレインは2022年7月にKURONEKO Innovation Fundからの出資実行を発表しています。

https://globalbrains.com/posts/invested-in-free-standard

■フリースタンダードについて

会社名 Free Standard株式会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９ 第一暁ビル 6階

代表者 張本 貴雄

設立日 2020年8月7日

事業内容 リコマースプラットフォーム『Retailor』の提供

URL https://freestandard.co.jp/

■KURONEKO Innovation Fundについて

登記上の名称 YMT-GB投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

有限責任組合員 ヤマトホールディングス株式会社

運用総額 50億円

■三井不動産 &イノベーションファンドについて

登記上の名称 ＭＦ-ＧＢ３号投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

有限責任組合員 三井不動産株式会社

運用総額 150億円

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com