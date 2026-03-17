【Te chichi】Disney Collection『ミッキーマウス』が登場！クラシカルな“ミッキーマウス”が主役のTシャツを3月27日(金)発売

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株式会社ストライプインターナショナル


株式会社キャン（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するレディースブランド「Te chichi （テチチ）」は、Disney Collectionより「ミッキーマウス」のアイテムを2026年3月27日（金）より全国のTe chichi店舗および「CAN ONLINE SHOP」にて発売いたします。



Te chichiのDisney Collectionより、「ミッキーマウス」のオリジナルTシャツが登場。本コレクションでは、クラシカルな「ミッキーマウス」を主役に、レトロなレーシングテイストを取り入れた全2型を展開いたします。ヴィンテージポスターやモータースポーツから着想を得たグラフィックで、「ミッキーマウス」の魅力を引き立てました。



フロントプリントTシャツには、レーシングポスターを思わせるグラフィックと「ミッキーマウス」を組み合わせた、ヴィンテージライクなアートを採用。ロゴプリントTシャツには、モータースポーツをイメージしたロゴやナンバリングをあしらい、日常のスタイリングにも取り入れやすいデザインに仕上げました。一枚での着こなしはもちろん、ジャケットやカーディガンなどのインナー使いにもおすすめです。



「アーバンフェミニティ」をキーワードとするTe chichiならではの、さりげない遊び心とこなれ感を添えたTシャツコレクションにぜひご注目ください。



(C)Disney





■Disney Collection『MICKEY ITEMS』販売概要


発売日：2026年3月27日（金）発売


※CAN ONLINEでは3月17日（火）12時より販売


販売場所 ：全国の各ブランド取扱い店舗 ※アウトレット店除く


「CAN ONLINE SHOP」（https://www.canshop.jp/）、ZOZOTOWN、楽天ファッション


※各ブランドの取扱い店舗はこちらにてご確認ください。（https://www.canshop.jp/shoplist?bd=all）





■Disney Collection『MICKEY ITEMS』アイテム詳細


※価格はすべて税込　






【Disney】MICKEY/フロントプリントTシャツ


カラー：オフ/チャコール/ブラック


価格：\4,400








【Disney】MICKEY/ロゴプリントTシャツ


カラー：オフ/チャコール


価格：\4,400





《ブランド情報》


Te chichi（テチチ）


HP：https://www.canshop.jp/techichi/


Instagram：@techichi_official （https://www.instagram.com/techichi_official/）


facebook：Te chichi（https://www.facebook.com/TechichiLugnoncure/）





※株式会社キャンは、株式会社ストライプインターナショナルのグループ会社です。