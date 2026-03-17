【Te chichi】Disney Collection『ミッキーマウス』が登場！クラシカルな“ミッキーマウス”が主役のTシャツを3月27日(金)発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社キャン（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するレディースブランド「Te chichi （テチチ）」は、Disney Collectionより「ミッキーマウス」のアイテムを2026年3月27日（金）より全国のTe chichi店舗および「CAN ONLINE SHOP」にて発売いたします。

Te chichiのDisney Collectionより、「ミッキーマウス」のオリジナルTシャツが登場。本コレクションでは、クラシカルな「ミッキーマウス」を主役に、レトロなレーシングテイストを取り入れた全2型を展開いたします。ヴィンテージポスターやモータースポーツから着想を得たグラフィックで、「ミッキーマウス」の魅力を引き立てました。

フロントプリントTシャツには、レーシングポスターを思わせるグラフィックと「ミッキーマウス」を組み合わせた、ヴィンテージライクなアートを採用。ロゴプリントTシャツには、モータースポーツをイメージしたロゴやナンバリングをあしらい、日常のスタイリングにも取り入れやすいデザインに仕上げました。一枚での着こなしはもちろん、ジャケットやカーディガンなどのインナー使いにもおすすめです。

「アーバンフェミニティ」をキーワードとするTe chichiならではの、さりげない遊び心とこなれ感を添えたTシャツコレクションにぜひご注目ください。

(C)Disney

■Disney Collection『MICKEY ITEMS』販売概要

発売日：2026年3月27日（金）発売

※CAN ONLINEでは3月17日（火）12時より販売

販売場所 ：全国の各ブランド取扱い店舗 ※アウトレット店除く

「CAN ONLINE SHOP」（https://www.canshop.jp/）、ZOZOTOWN、楽天ファッション

※各ブランドの取扱い店舗はこちらにてご確認ください。（https://www.canshop.jp/shoplist?bd=all）

■Disney Collection『MICKEY ITEMS』アイテム詳細

※価格はすべて税込

【Disney】MICKEY/フロントプリントTシャツ

カラー：オフ/チャコール/ブラック

価格：\4,400

【Disney】MICKEY/ロゴプリントTシャツ

カラー：オフ/チャコール

価格：\4,400

《ブランド情報》

Te chichi（テチチ）

HP：https://www.canshop.jp/techichi/

Instagram：@techichi_official （https://www.instagram.com/techichi_official/）

facebook：Te chichi（https://www.facebook.com/TechichiLugnoncure/）

※株式会社キャンは、株式会社ストライプインターナショナルのグループ会社です。