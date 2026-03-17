「Salomon ″XA PRO 3D″」より「atmos pink」の限定カラーが発売

Foot Locker atmos Japan合同会社

トレイルシーンで磨かれてきた「Salomon」の人気モデル"XA PRO 3D"より、ストリートスタイルに寄り添うピンクカラーが「atmos pink」限定で登場します。

季節を象徴する“桜”を想起させるカラーウェイとモデル名を組み合わせ、今作には “XAKURA（サクラ）” という愛称を冠しました。

【PRODUCT】

Salomon

XA PRO 3D“XAKURA”

No: L47988600

Price: 19,800円 (税込)

Size: 23.0cm-29.0cm,30.0cm

Release: 2026年4月11日(土) 発売予定

展開店舗：atmos pink/atmos各店及びオンラインショップ

【抽選詳細】

2026年3月20日(金) 0時00分 - 4月9日(木)8時59分

https://www.atmos-tokyo.com/lp/salomon-xa-pro-3d-xakura(https://www.atmos-tokyo.com/lp/salomon-xa-pro-3d-xakura)

『Brand New Me』をキーメッセージに、足元から新しい自分へとアップデートするストーリーを纏い、春の始まりにふさわしい一足として「atmos pink」が提案する今作。“Japanese Modern” を軸に、日本らしい”和”のムードを取り入れながらも、日常の延長線上にあるリアリティのあるカットで、軽やかにスタイルを刷新するデザインに仕上げました。春の高揚感を感じるカラーリングもポイントです。

"XA PRO 3D"は、過酷地形で素早く動くための 「軽量＋安定」 を追求して設計され、トレイルだけでなくハイカー／ウォーカーからも長く親しまれてきた信頼のモデル。機能性と履き心地の高さはそのままに、近年はファッションシーンでの注目度も高まり、コラボレーションモデルを機にストリートでも存在感を放つ人気シリーズへと進化しています。

ジェンダーレスにストリートスタイルの足元に寄り添う"XAKURA"とともに、『Brand New Me』のストーリーを一緒に始められる一足となっております。

今作は、2026年3月20日(金)よりatmosオンラインショップにて抽選開始、4月11日(土)よりatmos pink/atmos各店およびオンラインショップにて販売いたします。

また、福岡(3/21-22)・大阪(3/28-3/29)・仙台(4/18-4/19)の3都市にて、桜前線と共に桜の開花に合わせた「桜前線POPUP TOUR」の実施も決定。さらに、各会場では会期前日に POPUP 開催を記念したパーティーも実施いたします。

各都市でのPOPUP詳細は、atmosオフィシャルウェブサイトの特設ページよりご確認いただけます。

【桜前線 POPUP TOUR ーXA PRO 3D ”XAKURA”】

特集ページ

https://www.atmos-tokyo.com/lp/salomon-xa-pro-3d-xakura(https://www.atmos-tokyo.com/lp/salomon-xa-pro-3d-xakura)

https://www.atmos-tokyo.com/(https://www.atmos-tokyo.com/%E2%80%8B)

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信し続けるショップatmosより、GEN-Z世代(13歳-27歳)の女性をターゲットにした”WOMEN’s SNEAKER CULTURE”を作り、SNEAKERから派生するLIFE STYLEを提唱。

SUBCULTUREのCommunity Platform(DANCE,MUSIC,ART,FASHION)を形成するコンセプトショップ。

Pinks Street

ストリートにはさまざまなカルチャーがある。MUSIC、ART、DANCE、SPORTS…….私たちatmos pinkはスニーカーを軸にさまざまなカルチャーの要素を取り入れ独自のストリートファッションを提案します。ナショナルブランドのスニーカーはもちろん、スポーツファッションをデイリーに着こなせるよう、オリジナルアパレルを展開し、スニーカーと合わせたスポーツミックスで女性の為のストリートスタイルを提案。スニーカーを履いてでかけたくなるPinksの日常を表現します。

https://salomon.jp/(https://salomon.jp/)

Salomonは1947年創業以来、フランス アルプス山脈の大自然と共に歩んでいます。我々のアウトドアスポーツへの情熱は、テクノロジーとクラフトマンシップに注がれ、この素晴らしいアウトドアフィールドを自由に楽しみ、また挑戦する為の革新的なギアを生み出し続けています。スキー・スノーボードから夏のアウトドアやトレイルランニング、ランニングまで、四季を通してアクティビティを楽しむ人のためのシューズ・アパレル＆ギアを展開しております。