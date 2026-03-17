SDSホールディングスが株主優待としてデジタルギフト(R)を採用

株式会社デジタルプラス

株式会社SDSホールディングス（代表取締役社長：渡辺 悠介、東証スタンダード：証券コード 1711）において、株式会社デジタルプラス（4EE3表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する「デジタルギフト(R)」を株主優待としてご活用いただくことになりました。

■今回のお取り組みについて

SDSホールディングス適時開示：

https://sds-hd.com/wp/wp-content/uploads/2026/03/2026.03.11-%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E5%84%AA%E5%BE%85%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%9B%B4%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%8B%A1%E5%85%85%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.pdf

別表：SDSホールディングス株主優待詳細

■デジタルフィンテック運営サービスについて

・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/pages/shareholder-benefit/

・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/

・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/

■株式会社デジタルプラス 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/305_1_cdd106af7217269b7c9755941dd4160c.jpg?v=202603181251 ]

■株式会社デジタルフィンテック 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/305_2_8053619b7bd2d99247fcf57954526d1f.jpg?v=202603181251 ]

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス 担当 石渡

TEL:03-5465-0695 Email:info@digital-plus.co.jp

【当リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス PR担当 諸星

TEL:03-5465-0690 Email:pr@digital-plus.co.jp