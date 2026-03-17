あぐらもゆったり座れる幅広座面と3Dアームレストを搭載した回転座椅子を発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、あぐらでもゆったり座れる幅広座面と自由に調整できる3Dアームレストを備えた回転座椅子「150-SNCH71GY」「150-SNCH71BG」を発売しました。

【おすすめポイント】

- あぐらもゆったり。幅広回転座椅子に新色登場幅広座面×3Dアームレストの快適座椅子回転＆跳ね上げ肘付きの多機能座椅子

掲載ページ

あぐら座椅子 幅広座椅子 3Dアームレスト 肘跳ね上げ 360°回転

型番：150-SNCH71BG カラー：ベージュ

販売価格：14,363円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCH71BG

型番：150-SNCH71GY カラー：グレー

販売価格：14,363円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCH71GY

【特長を動画で見る】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZH0qFy90aUY ]

【あぐらでもゆったり座れる幅広座面】

本製品は座面幅約64cmの広々とした設計を採用しており、あぐらをかいても窮屈になりにくい快適な座り心地を実現しています。一般的な座椅子よりもゆとりのあるサイズ感のため、リラックスした姿勢でもゆったり座ることができます。動画視聴や読書、ゲームなど、長時間のリラックスタイムにも適した座椅子です。

【高反発クッションで快適な座り心地】

座面には高反発クッションを採用しており、適度な弾力で身体をしっかり支えます。沈み込みすぎないため姿勢を安定させやすく、長時間座っていても疲れにくい設計です。自宅でのくつろぎ時間やテレワークなど、さまざまなシーンで快適に使用できます。

【自由に調整できる3Dアームレスト】

アームレストは上下・左右・前後に調整可能な3D構造を採用しています。体格や座り方に合わせて細かく調整できるため、自然な姿勢で腕を支えることができます。デスク作業やゲーム、動画視聴など用途に合わせて快適なポジションに設定できます。

【跳ね上げ式アームで使い勝手向上】

アームレストは跳ね上げ式を採用しており、使用しないときは上に持ち上げて収納できます。立ち座りの際やテーブルに近づくときにも邪魔にならず、空間を広く使える設計です。またアームカバーは取り外して洗濯できるため、清潔な状態を保つことができます。

【回転盤付きで向きの移動がスムーズ】

座面には回転盤を搭載しており、座ったままでもスムーズに向きを変えることができます。テレビを見る方向を変えたり、周囲の物を取る動作も楽に行えるため、日常の動作がより快適になります。リビングでのくつろぎ時間から作業スペースまで幅広く活躍します。

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCH71BG

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCH71GY

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/150-snch71/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/150-snch71.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/773327365

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS4C34PP

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS4D8M9D

【サンワダイレクト関連商品掲載ページ】

座椅子の通販商品一覧

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001002013021

座椅子のおすすめ10選。選び方もご紹介|2026年版

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-zaisu.html

【サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS】

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社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。