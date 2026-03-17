Silicon Motion Technology Corporation

台北（台湾）およびミルピタス（カリフォルニア州）、2026年3月17日 - ソリッドステート・ストレージデバイス向けNANDフラッシュ・コントローラの設計およびマーケティングのグローバルリーダーであるシリコン・モーション・テクノロジー・コーポレーション（NasdaqGS：SIMO）（以下「シリコン・モーション」）は本日、NVIDIA AIエコシステムの進化する要件に対応するよう設計された、差別化されたエンタープライズSSDコントローラおよびPCIe NVMe BGAブートSSDの幅広いポートォリオを、NVIDIA GTC 2026（ブース#3015）で展示することを発表しました。

AIモデルの規模が拡大するにつれ、推論アーキテクチャはHBMやシステムDRAMを超えて高性能NANDストレージ層へと拡張されつつあり、これはNVIDIAのICMSイニシアチブにも反映されています。この新しいアーキテクチャにおいて、NANDベースのストレージは性能上きわめて重要なレイヤとなり、確定的なレイテンシとQoS（サービス品質）の差別化が求められます。

シリコン・モーションは、AIサーバー向けに、E1.S、E1.L、E3.S、E3.L、U.2などの主要なエンタープライズフォームファクタに対応した、高度なSSDコントローラ設計、完全なファームウェア開発、コンパクトなリファレンスデザインキット（RDK）を含む垂直統合型ストレージソリューションを提供します。また当社は、強靭な耐久性と長期的な動作安定性を備え、AIシステムに導入されるエンタープライズPCIe NVMe BGAブートSSDも提供しています。

シリコン・モーションの社長兼CEOであるウォレス・コウは次のように述べています。「NANDストレージはAIインフラストラクチャにおける戦略的なレイヤになりつつあります。推論コンテキストが拡大し続けるにつれて、ストレージには大容量だけでなく、確定的なレイテンシ、持続的な帯域幅、予測可能なサービス品質の提供が求められます。コントローラテクノロジーは、NANDの潜在能力を最大限に引き出す鍵となります。当社の高度なコントローラアーキテクチャは、NVIDIA ICMSなどのイノベーションから生まれる要件を満たすよう設計されており、AIメモリ階層内においてNANDストレージを性能重視のアクティブな階層として機能させることができます。」

VAST Data社オペレーション戦略担当副社長のエイブリー・ファム氏は次のように述べています。「AIインフラストラクチャには、インテリジェントなデータ管理ソフトウェアと高性能ストレージハードウェアの緊密な統合が必要です。VASTの統合化データプラットフォームは、構造化データと非構造化データを、AIワークロード向けに最適化された単一のスケーラブルなアーキテクチャに統合します。シリコン・モーションが開発したような柔軟で高性能なSSDコントローラテクノロジーは、大規模なAIデータセットを階層全体でアクティブ化するために必要な性能の一貫性とスケーラビリティを実現する上で不可欠です。」

GTCにおいてシリコン・モーションは、エコシステム内の複数の階層にわたるAIインフラストラクチャ向けに最適化された、次のようなストレージソリューションを紹介します。

- KVキャッシュ拡張向けNVIDIA ICM - MonTitan(R) SM8466 / SM8366

NVIDIAのInference Context Memory Storage（ICMS）イニシアチブは、KVキャッシュを従来のメモリから、レイテンシに敏感なNANDストレージ階層へと拡張するという進化する要件を示しています。こうしたアーキテクチャでは、GPUの利用効率を維持するために、確定的なサービス品質、厳格なテールレイテンシ制御、強力なワークロード分離、マルチテナントへの対応、そして持続的な読み取り性能が求められます。

シリコン・モーションのエンタープライズ向けSSDコントローラMonTitan(R)シリーズでは、こうした新たな要求に対応するようにアーキテクチャ設計が行われています。当社独自の特許技術PerformaShape(TM)を活用することで、ワークロードの挙動を動的に最適化し、並列実行されるワークロード間の分離性を高めるとともにレイテンシ分布を管理し、AI推論のワークロード下でも予測可能な性能を実現します。

- ニアGPU高性能ストレージ - MonTitan(R) SM8466 / SM8366

ニアGPUアクセラレーション階層では、混在した動的ワークロード下でも、ストレージが高い帯域幅とIOPSを維持し続けなければなりません。MonTitan(R)エンタープライズSSDコントローラは、GPUアクセラレーテッド環境における推論処理、データステージング、モデル更新を支えるため、低レイテンシ、強力な並列性、そして予測可能な性能を提供します。

- コンピュート最適化ストレージ - SM8466、SM8366、SM8308

AIコンピュートノード内では、ストレージ要件としてスループットの一貫性、耐久性、システムレベルの効率性が重視されます。シリコン・モーションのMonTitan(R)エンタープライズSSDコントローラは、I/Oスケジューリングを強化し、不要なデータ移動を削減するとともに、持続的な混在ワークロード下でも電力と性能のバランスのとれた動作を維持します。

- ニアラインとウォームデータストレージ - TLCとQLC NANDをサポートするSM8366およびSM8388

容量重視のAIインフラストラクチャでは、ニアラインSSDストレージは高密度化とコスト効率を優先します。シリコン・モーションのエンタープライズSSDコントローラはTLCとQLC NANDの両方をサポートし、ウォームデータセットや拡張されたAIデータリポジトリ向けの大容量導入を可能にします。高度なECCと強力なエラー管理機能により、高密度QLC環境においてもデータ整合性と信頼性の高い運用を保証し、大規模AI導入に向けたスケーラブルなストレージを提供します。

- AIサーバー向けブートドライブソリューション - エンタープライズPCIe NVMe BGAブートSSDおよびSM8008コントローラ

AIデータセンターのインフラストラクチャにおいて、ブートストレージはシステム可用性とセキュアな運用を支える信頼性の高い基盤となります。シリコン・モーションは、省スペースな統合、高い耐久性、長期的な安定性を実現するよう設計され、AIシステムに導入されるエンタープライズPCIe NVMe BGAブートSSDソリューションを提供しています。

当社はまたSM8008ブートドライブコントローラも提供しており、お客様はAIサーバープラットフォームの要件に合わせて柔軟で信頼性の高いブートストレージソリューションを開発することができます。

GTCではシリコン・モーションのブース#3015をぜひ訪れ、当社のストレージソリューションがNVIDIA AIエコシステム全体でスケーラブルかつ効率的で信頼性の高いAIストレージアーキテクチャをどのように実現するかをご覧ください。

シリコン・モーションについて：

当社は、ソリッドステート・ストレージデバイス向けNANDフラッシュ・コントローラを提供するグローバルリーダーです。当社は、サーバー、PC、その他のクライアントデバイス向けとしては、世界のどの企業よりも多くのSSDコントローラを供給しています。また、スマートフォン、IoT、その他のアプリケーションで使われるeMMC/UFSモバイル組込みストレージコントローラの商用マーケットリーダーです。

当社は、カスタマイズされた高性能なハイパースケールデータセンター向けソリューション、産業用および車載用に特化したSSDソリューションも提供しています。当社のコントローラ製品は、その性能、低電力、実績ある信頼性とで、世界でも最先端の AI/クラウド/エンタープライズストレージ・プラットフォームを強力に支えます。

当社の顧客としては、大部分のNANDフラッシュメーカー、データセンターやエンタープライズストレージ・ソリューションプロバイダ、ストレージデバイス・モジュールメーカー、代表的なOEM企業などがあり、当社はクライアントからの絶大な信頼を得て、革新的で高品質なストレージソリューションを提供しています。シリコン・モーションの詳細情報については、www.siliconmotion.com(http://www.siliconmotion.com/)をご覧ください。

Silicon Motion, Inc.

コーポレートメディア連絡先：

ミニー・リン

マーケティング・コミュニケーション部長

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