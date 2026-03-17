【１０９シネマズ】3月20日（金・祝）公開『プロジェクト・ヘイル・メアリー』4月3日（金）公開『ザ・ブライド！』全国の１０９シネマズ「IMAX(R)レーザー」で上映決定！

株式会社東急レクリエーション

株式会社東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区、社長：木村 知郎）は、１０９シネマズ大阪エキスポシティ（大阪府吹田市千里万博公園2-1 EXPOCITY内）のIMAXレーザー／GTテクノロジーをはじめとした全国のIMAX保有の１０９シネマズ9劇場で、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』を2026年3月20日（金・祝）より、『ザ・ブライド！』を2026年4月3日（金）より上映します。

『プロジェクト・ヘイル・メアリー』 『ザ・ブライド！』 IMAX上映

『プロジェクト・ヘイル・メアリー』と『ザ・ブライド！』は、IMAX認証デジタルカメラでの撮影から完成までの全工程においてIMAXで鑑賞される事を目的として制作された“Filmed For IMAX” ※１作品で、IMAXシアターでのみ、通常のスクリーンと比べ見える範囲がぐっと広がります。

また、2作品共に、１０９シネマズ大阪エキスポシティのIMAXレーザー／GTテクノロジーでは、ビル6階分に相当する“タテ 18ｍ、ヨコ 26ｍ”の超巨大スクリーンに4Ｋツインレーザープロジェクションシステムによって、一部シーンがIMAXレーザー／GTテクノロジー独自の1.43：1画角で投影※2されます。（その他の１０９シネマズIMAXシアターでは全編1.90:1画角での上映となります。）

IMAXならではの大スクリーンを埋め尽くす大迫力の映像、そしてシアター中に拡がる高精度なサウンドで最高峰の映画没入体験を、ぜひ全国の１０９シネマズでお楽しみください。

「IMAX(R)レーザー／GTテクノロジー」詳細：https://109cinemas.net/imax/imax-with-laser.html

※1 Filmed For IMAX は、映画製作者が製作プロセスを通じてIMAXが提供する独自技術の各側面を最大限に活用し、IMAXで鑑賞されることを目的とした映画を提供することができる、独占的な映画製作者パートナーシップ・プログラムです。

※2 本作品のIMAX上映は全編を通して1.90:1画角での上映となりますが、１０９シネマズ大阪エキスポシティのIMAXレーザーでは一部シーンにおいて1.43:1の画角に拡張します。

IMAX独自の1.43:1画角上映

※１０９シネマズ大阪エキスポシティのみ

◆上映スケジュール

『プロジェクト・ヘイル・メアリー』2026年3月20日（金・祝）～

『ザ・ブライド！』2026年4月3日（金）～

◆IMAX導入劇場

【IMAXレーザー／GTテクノロジー】

１０９シネマズ大阪エキスポシティ

【IMAXレーザー】

１０９シネマズ菖蒲／木場／二子玉川／グランベリーパーク／川崎／湘南／ゆめが丘／名古屋

◆鑑賞料金

通常料金+下記追加料金にてご利用いただけます。

・IMAXレーザー／GTテクノロジー：＋800円（大阪エキスポシティ）

・IMAXレーザー：＋700円（大阪エキスポシティ以外の劇場）

※前売券・ムビチケ・シネマチケット利用可

作品詳細

◆『プロジェクト・ヘイル・メアリー』

監督：フィル・ロード&クリストファー・ミラー

出演：ライアン・ゴズリング、ザンドラ・ヒュラー

未知の原因によって太陽エネルギーが奪われる異常事態が発生。

このままでは地球の気温は低下し、全生命は滅亡する。この絶望的な危機を救う鍵が、11.9光年先の宇宙にあると突き止めた人類は、一縷の望みをかけて宇宙船を建造。中学校の科学教師グレースを送り込む。彼は科学の知識を武器に、“イチかバチか”のミッション＜プロジェクト・ヘイル・メアリー＞に立ち向かうことになる。

宇宙の果て、極限の孤独のなかでグレースが出会ったのは、同じく母星を救うためにひとり奮闘する異星人ロッキーだった。姿形、言葉も違う二人が、科学を共通言語に挑む、宇宙最大の難題。やがて育まれる種族を超えた友情の先で、二人が辿り着いた答えとは――。

◆『ザ・ブライド！』

監督：マギー・ギレンホール

出演：ジェシー・バックリー、クリスチャン・ベール、ピーター・サースガード、アネット・ベニング、

ジェイク・ギレンホール、ペネロペ・クルス

1930年代シカゴ。永い孤独に耐えかねたフランケンシュタインから伴侶がほしいと頼まれたユーフォロニウス博士は、墓から掘り起こした女性の遺体を彼の花嫁《ブライド》としてよみがえらせる。

(C) 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

とある事件をきっかけに二人は追われる身となるが、不条理で腐った世界への怒りをぶち撒けるブライドの姿はやがて、抑圧された人々を奮い立たせ、社会全体を揺るがしていく。

果たして、愛と破壊の限りを尽くす逃避行《ハネムーン》の先に二人を待ち受ける運命とは――。

IMAX導入劇場詳細

◆IMAXレーザー／GTテクノロジー

・１０９シネマズ大阪エキスポシティ（TH11・407席）

大阪府吹田市千里万博公園2-1 EXPOCITY 内

◆IMAXレーザー

・１０９シネマズ木場（TH2・317席）

東京都江東区木場1-5-30 イトーヨーカドー木場店 3Ｆ

・１０９シネマズ二子玉川（TH7・224席）

東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ内

・１０９シネマズグランベリーパーク（TH9・330席）

東京都町田市鶴間3-4-1 グランベリーパーク内

・１０９シネマズゆめが丘（TH1・287席）

神奈川県横浜市泉区ゆめが丘31番地 ゆめが丘ソラトス１ 3F

・１０９シネマズ川崎（TH7・458席）

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ 5Ｆ

・１０９シネマズ湘南（TH10・312席）

神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南 4Ｆ

・１０９シネマズ菖蒲（TH11・304席）

埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005-1 モラージュ菖蒲 3Ｆ

・１０９シネマズ名古屋（TH7・407席）

愛知県名古屋市中村区平池町4-60-14 マーケットスクエアささしま 2F

１０９シネマズとは

１０９シネマズは、全国20サイト・185スクリーンを展開するシネマコンプレックスチェーンです。

「エンターテイメントを通して、心豊かで活力ある社会づくりに貢献する」という経営理念のもと、日本で初めてIMAXを導入し、その後も４DXやSCREENXなどの最新映像設備を積極的に導入し、常にお客様にプレミアムな映像体験を提供してまいりました。

また、坂本龍一氏監修の音響と全席プレミアムシートを完備した１０９シネマズプレミアム新宿の開業（2023年4月）やオリジナル音響システム「SAION」を展開するなど、さらなる映像体験の追求に加え、子どもが主役のKIDS CINEMAや字幕ガイド用スマートグラス（字幕メガネ）を全劇場に完備し、映画鑑賞をより身近な体験として誰もが安心して映画を楽しめる環境づくりに努めてまいりました。

これからも１０９シネマズは、お客様の期待を上回る常に一歩先のエンターテイメントを創造し、ワクワクする体験とドキドキする感動をお届けするため、新たなチャレンジを続けてまいります。

リンク一覧

・１０９シネマズ 公式ホームページ：https://109cinemas.net/

・１０９シネマズ 公式Instagram：https://www.instagram.com/109cinemas/

・１０９シネマズ 公式X：https://x.com/109CINEMAS_O

・１０９シネマズ大阪エキスポシティ 公式X：https://x.com/109_osakaEC