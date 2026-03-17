キャンプでコーヒーの次は“日本茶”。宇治和束園、ドリップで淹れるアウトドア日本茶を発売。「CAMP de TEA」「TRAIL TEA」を発売

株式会社山城物産

株式会社山城物産（本社：大阪府大阪市）は、日本茶ブランド宇治和束園より、アウトドアで手軽に日本茶を楽しめる新商品として、

「CAMP de TEA（キャンプでティー）」と「TRAIL TEA（トレイルティー）」を発売いたしました。

キャンプや登山、ハイキングなど自然の中で過ごす時間に、日本茶の美味しさとくつろぎのひとときを提案します。

アウトドアでも楽しめる新しい日本茶スタイル

キャンプや登山などのアウトドアシーンでは、ドリップコーヒーを楽しむ文化が広く定着しています。一方、日本茶は急須が必要であることなどから、アウトドアで楽しむ機会は多くありませんでした。

そこで宇治和束園では、

・ドリップで淹れる日本茶

・マイボトルで作る水出し日本茶

という2つのスタイルの商品を開発しました。

自然の中で味わう日本茶の美味しさと、ほっと心が落ち着く時間を提案します。

商品紹介

CAMP de TEA（キャンプでティー）

ドリッパーを使って淹れるドリップ式の日本茶です。

コーヒーのようにドリップすることで、茶葉本来の香りと旨味をしっかりと引き出し、アウトドアでも本格的な日本茶を楽しむことができます。

アウトドア用のコンパクトドリッパーと組み合わせて使用することで、キャンプ場や山でも手軽に抽出できます。

特にmont-bellのO.D.コンパクトドリッパーでの使用がおすすめです。

内容

日本茶の代表的な3種類を詰め合わせ

・煎茶

・玉露

・ほうじ茶

朝のキャンプ時間や食後のリラックスタイム、焚き火を囲むひとときなど、自然の中で特別なお茶時間を楽しめます。

※mont-bell O.D.コンパクトドリッパーとは

コンパクトに折り畳めて、洗って繰り返し使えるエコノミカルでエコロジカルなコーヒードリッパー（特許取得済）。約60マイクロメートルの目を持つマイクロ・メッシュ地でドリップすることによって、 旨味が凝縮されたアロマオイルを透過し、豆本来の味を楽しめます。コーヒーだけでなく、お茶にも使用できます。市販のペーパーフィルターとの併用も可能。

モンベル ｜ オンラインストア ｜ O.D.コンパクトドリッパー2 （2～4杯用）(https://webshop.montbell.jp/goods/disp.php?product_id=1124510&top_sk=%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%91%E3%83%BC)

モンベル ｜ オンラインストア ｜ O.D.コンパクトドリッパー4 （4～7杯用）(https://webshop.montbell.jp/goods/disp.php?product_id=1124538)

mont-bell O.D.コンパクトドリッパー

TRAIL TEA（トレイルティー）

登山やハイキングに便利なマイボトル用の水出し有機ティーバッグです。

三角ティーバッグをボトルに入れて水を注ぐだけで、手軽に美味しい水出し日本茶を作ることができます。

行動中でも飲みやすく、アウトドアでの水分補給にも最適です。

ラインナップ

・有機 水出し抹茶入り煎茶

・有機 水出し抹茶入り玄米茶

爽やかな香りとすっきりとした味わいが特徴です。

商品特徴

アウトドアシーンに合わせて開発した日本茶シリーズ

ドリップで淹れる新しい日本茶スタイル

マイボトルで作れる水出し有機ティー

キャンプ・登山・ハイキングなど幅広いシーンで活躍

マイボトルに入れるティーバッグ抽出性の良い茶葉を使用水出しも可能。

商品概要

CAMP de TEA（キャンプでティー）

内容量

9g（煎茶3g・玉露3g・ほうじ茶3g）

価格

本体価格500円

TRAIL TEA（トレイルティー）

有機 水出し抹茶入り玄米茶

内容量

10g（5袋）

価格

本体価格500円

有機 水出し抹茶入り煎茶

内容量

10g（5袋）

価格

本体価格500円

モンベル各店舗で順次展開。自社サイトでも販売予定。

ブランドについて

宇治和束園

京都・和束の茶文化を背景に、日本茶の魅力をより身近に楽しんでいただくことを目指すブランドです。

伝統的な日本茶の美味しさを大切にしながら、現代のライフスタイルに合わせた新しいお茶の楽しみ方を提案しています。

会社概要

会社名：株式会社山城物産

所在地：大阪府大阪市

事業内容：日本茶の製造・販売

https://ocha-yamashiro.com/

本件に関するお問い合わせ

株式会社山城物産

担当：西 06-6746-8701