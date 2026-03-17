3月25日より、春の新宿・歌舞伎町を巡る人力車の運行が決定！人力車の運行とあわせて訪日外国人向けフリーマガジン『TOKYO CHEWY』春号を発行

株式会社TSTエンタテイメント※画像はイメージです

株式会社TSTエンタテイメント（東京都新宿区、代表取締役社長：都甲 義教）が運営する東急歌舞伎町タワー（以下、本施設）は、春の訪れとともに、歌舞伎町エリアの魅力をより深く体験いただくため、3月25日～5月5日まで人力車を運行し、あわせて訪日外国人観光客向けフリーマガジン『TOKYO CHEWY』春号を3月16日に発行しています。

本施設は、多様な人々、カルチャーが交差する新宿・歌舞伎町を舞台に、“好きを極める”をコンセプトに掲げ、国内外問わずお客さまにお楽しみいただけるよう、さまざまなジャンルのエンターテインメントコンテンツを提供してまいりました。

フリーマガジン「TOKYO CHEWY」

今回は、訪日外国人観光客が特に増える桜シーズンにおいて、本施設のみならず歌舞伎町エリア全体をより楽しんでもらうため、歌舞伎町を含む新宿エリアにて人力車の運行を行います。また、人力車の運行に先行して、訪日外国人向けフリーマガジン『TOKYO CHEWY』春号も発行します。今回は、桜とお花見をテーマに、お花見スポットやお花見と一緒に楽しむことのできるグルメ、体験などを取り上げています。

さらに、本施設内においても、桜シーズンを感じることのできる企画を多数展開しています。

詳細は、以下の通りです。

歌舞伎町人力車。東急歌舞伎町タワーから新宿御苑まで、春の新宿の魅力を味わう

春の新宿・歌舞伎町エリアを楽しく巡ってもらうべく、人力車の運行が決定しました。料金プランは5000円（人力車+スパークリングワイン・手土産付き）、3000円（人力車のみ）の２種類ご用意しました。桜シーズンの新宿・歌舞伎町観光を人力車でぜひお楽しみください。

画像はイメージです

春の新宿・歌舞伎町エリアを楽しく巡ってもらうべく、人力車の運行が決定しました。料金プランは5000円（人力車+スパークリングワイン・手土産付き）、3000円（人力車のみ）の２種類ご用意しました。桜シーズンの新宿・歌舞伎町観光を人力車でぜひお楽しみください。

実施日時 ：3月25日～28日 、4月1日～4日、4月8日～11日、4月30日～5月5日

受付時間 ：各日11時～16時（最終受付は15時）

出発地点 ：東急歌舞伎町タワー（シネシティ広場側）

乗車方法 ：当日出発地点までお越しください。（予約制ではございません。）

金額 ：5,000円（スパークリングワイン「シャンドン」と手土産付き） ※無くなり次第終了

3,000円（人力車体験のみ）

運行ルート：東急歌舞伎町タワーから出発、新宿御苑、花園神社ほか

お問合せ ：https://tst-ent.co.jp/contact/

訪日外国人向けフリーマガジン『TOKYO CHEWY』春号 3月16日発行

訪日外国人観光客に新宿・歌舞伎町の街をより味わい深く楽しんでもらうためのフリーマガジン『TOKYO CHEWY（トウキョウ・チューイー）』の春号を3月16日に発行します。

今回は、桜シーズンに日本に訪れた観光客のみなさまに桜・お花見文化を楽しんでもらうべく、お花見中に食べたいグルメやあわせて楽しみたい体験などをご紹介しています。

名称 ：TOKYO CHEWY

コンセプト：噛めば噛むほど味わい深い魅力のある街・歌舞伎町から東京の旅をより楽しむための

色とりどりな「発見」や「ヒント」をお届けする

発行日 :3月16日

発行部数 ：10,000部

配布場所 ：新宿観光案内所、東京観光情報センター（バスタ新宿、都庁）、掲載店舗、

西武新宿線沿線（一部駅）、新宿内近隣ホテルなど

発行元 ：TSTエンタテイメント

編集制作 ：カエルム株式会社

その他 東急歌舞伎町タワー内の春施策

3月6日から4月15日まで、都会的な感性で楽しむ新しいお花見イベント「CHANDON SPRING in TOKYU KABUKICHO TOWER」を開催中。

JAM17 BARで提供中のシャンドン・ロゼ、オリジナルカクテル4種ZEROTOKYO オリジナルカクテル

〈CHANDON SPRING in TOKYU KABUKICHO TOWER概要〉

開催場所：東急歌舞伎町タワー

開催日時：2026年3月6日（金）～4月15日（水）

■期間限定装飾

実施場所：2階メインエントランス、新宿カブキhall～歌舞伎横丁、地下2階～3階ZEROTOKYO

■コラボ実施店舗

地下１階～4階ZEROTOKYO、1階和牛特区、2階新宿カブキhall～歌舞伎横丁、5階SHARI、

〈歌舞伎町タワー内 2ブランドホテルで味わう桜シーズン限定メニュー〉

・HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel

本施設17階のJAM17 DINING & BARにて、春の訪れや桜の季節を五感でご堪能いただく春の限定メニュー「GROOVEN SPRING」を2026年3月1日（日）より順次ご提供しています。

JAM17 DININGでは、満開の桜の木をモチーフにしたデザートや桜尽くしのパフェが登場。旬の国産素材を自慢のガス式石窯で焼き上げる肉や魚料理も、春の香りと彩りを纏わせた華やかな一皿としてご提供します。人気のモクテルも春霞や森の芽吹きをイメージしたシーズナルメニューをご用意します。

また、JAM17 BARでも、春をテーマに桜の要素たっぷりのシーズナルカクテル2種を、JAM17 GELATERIAでは、桜のあんぱん、桜がふんわり香るドーナツやフィナンシェなど、お愉しみいただける商品をご用意しています。

■ JAM17 DINING

フードメニュー提供期間：2026年3月1日（日）～4月30日（木）

提供時間： ランチタイム 11:30～14:00（L.O.13:30）

ディナータイム 17:00～22:00（L.O.21:00）

ご予約/コース詳細情報：

https://www.tablecheck.com/shops/jam17-hotelgroove/reserve?menu_lists=69884d307250d007a25d9048

■ JAM17 BAR

期 間：2026年3月1日（日）～4月30日（木）

時 間：17:00～26:00（L.O. 25:00）

■ JAM17 GELATERIA

販売期間：2026年3月1日（日）～4月中旬予定

・BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel

本施設45階のBar Bellustar にて、 「 スプリングアフタヌーンティー ～ SAKURA ～」を1日20食限定で、2026年3月7日（土）から4月26日（日）までの土・日・祝日限定でご提供します。

【スプリングアフタヌーンティー～SAKURA～概要】

販売期間：2026年3月7日（土）～4月26日（日）の土・日・祝日限定

提供時間：13:30～17:30（最終入店15:30）※2時間制

数量：1日20食限定

料金：8,200円

シャンパンフリーフロー付き12,000円（サービス料15％・消費税込）

内容：アミューズ1種、セイボリー4種、スイーツ6種、スコーン2種

シーズナルモクテル1種

＜フリーフロー＞コーヒー各種、紅茶・ハーブティー・中国茶各4種、緑茶6種

予約受付：ご利用前日18:00までの事前予約制。電話またはウェブにてご予約ください。

電話：03-6233-8455（直通）

ウェブ：https://www.tablecheck.com/shops/bar-bellustartokyo/reserve?menu_lists=69788bf532b79605aa2bae6d

※表示金額はサービス料（15％）と消費税（10％）が含まれております。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。

※本プレスリリースに掲載されている情報は発表日現在のものです。最新情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

※写真はイメージです。