オリジナルTシャツ作成のUP-T（アップティー）が、ポップカルチャーイベント”@JAM(アットジャム)”が開催するシリーズ最大のフェス「@JAM EXPO 2026」の特別協賛社に決定！

丸井織物株式会社

丸井織物株式会社（本社:石川県鹿島郡、代表取締役社長:宮本 好雄）が運営するオリジナルTシャツ制作サービス「UP-T（アップティー）」が、2026年8月29日（土）、8月30日（日）に開催予定のポップカルチャーフェス「@JAM EXPO 2026」（主催：@JAM EXPO 2026実行委員会）へ特別協賛することが決定し、「@JAM EXPO 2026 supported by UP-T」として開催いたします 。

オリジナルTシャツ作成のUP-Tがポップカルチャーを国内外へ広く紹介する音楽イベント“@JAM（アットジャム）”のシリーズ最大のフェスとなる“@JAM EXPO”に特別協賛し、「＠JAM EXPO 2026 supported by UP-T」として開催することが決定しました。今年のイベントでも、UP-Tならではのサービスを提供し、皆様に最高の体験をお届けするために全力で取り組んで参ります 。詳細や出演者情報などは後日発表予定ですので、最新情報はイベント公式ホームページをご確認ください。

【UP-Tとは？】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

「UP-T（アップティー）」

URL：https://up-t.jp

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用