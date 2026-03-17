後藤真希プロデュースのスキンケアブランド「rall.＋（ラルプラス）」誕生

株式会社Rainmakers

株式会社Rainmakers（本社：東京都中央区）から、後藤真希がプロデュースするスキンケアブランド「rall.＋（ラルプラス）」が2026年5月、誕生いたします。

後藤真希が届ける、水光肌育（※1）スキンケア

10代から芸能の現場で、肌と真剣に向き合い続けてきた後藤真希。「薬剤師になりたかった」と語るほど成分やロジックへの探究心が強く、あらゆるスキンケアを試しながら、自ら学びを重ねてきました。そんな後藤真希がたどり着いたのは、“肌の内側（※2）まで丁寧に整えることこそが、透明感（※3）や輝きを引き出す鍵になる”という考え方。「rall.＋（ラルプラス）」は、紫外線や乾燥など日々の外的刺激から肌を守りながら、内側（※2）まで整え続けることで、揺らぎにくく透明感（※3）のある水光肌を目指すスキンケアブランドとして誕生いたしました。ブランド名は、“だんだんと、ゆるやかに”を意味する音楽用語“rallentando（ラレンタンド）”から着想。日々の積み重ねを大切に、毎日のケアの一つひとつが未来の自分に少しずつ“＋（プラス）”されていくことを願い、「使い心地」と「確かな手応え」にこだわった、続けたくなる処方設計のスキンケアアイテムを順次展開していきます。

※1 肌育とは、うるおいを与え、肌を整える日々のケアのこと

※2 角質層

※3 うるおいによる肌印象

<ブランドプロデューサー・後藤真希よりメッセージ>

私は幼い頃から、美しいと思える人やモノに興味がありました。13歳で芸能界デビューしてからは、想像以上にたくさんの方に自分を見ていただく機会が増えました。そして初めて肌荒れを経験したのもこの頃です。メイクや間違ったスキンケアによって、知らず知らずのうちに肌に負担をかけてしまっていたんです。年齢とともに肌悩みは変わっていきますが、「キレイと思える肌になりたい」という気持ちは、いくつになっても変わらないものですよね。若いうちにこれをやっておけば…これをやらなければ…など、肌と向き合う中で生まれる気づきこそが、美肌へのステップにつながるのだと、自分の経験からも実感しています。

私の肌目標は「スローエイジング」。この目標をもとに、今回スキンケアアイテムをつくらせていただきました。スキンケアは“コツコツ続けること”が大事で、その場限りのものではなく、いかに習慣化できるかで肌は変わっていくと思っています。水光肌と呼べるような肌を目指して、ラルプラスで私と一緒に自分の肌と向き合ってみませんか。

ブランドコンセプト

daily care, future confidence.

基礎肌力（※1）に着目し、

「今」の積み重ねから「未来」の自信を育てる

「水光肌育（※2）スキンケア」

毎日のケアで基礎から整え、

すっぴん偏差値（※3）、あげていこう。

※1 うるおいを保つ力

※2 肌育とは、うるおいを与え、肌を整える日々のケアのこと

※3 うるおいによる肌印象

ブランドプロデューサー・後藤真希 プロフィール

1985年9月23日生まれ、東京都出身。

1999年より「モーニング娘。」3期メンバーとして活躍し、卒業後はソロアーティストとして本格的に活動を開始。2024年にデビュー25周年を迎え、2025年10月15日に記念アルバム『COLLECTION』をリリース。アーティストとしての存在感をさらに高めている。また、2021年に発売し大ヒットを記録した写真集『ramus』に続き、2024年に発売した『flos』は発売当初からSNSを中心に大きな話題を呼び、今もその勢いが衰えぬままロングヒットを記録中。その一方で、美容誌『美ST』のモデルとしても活躍し、豊富な美容知識がたびたび話題に。多方面で注目を集める存在であり続けている。

＜ブランド公式＞

Instagram：@rallplus(https://www.instagram.com/rallplus/)

X（旧Twitter）：@rallplus(https://x.com/rallplus)

Youtube：@rallplus(https://www.youtube.com/@rallplus)

TikTok：@rallplus(https://www.tiktok.com/@rallplus)

HP：https://beautyfarm.co.jp/shop/pages/rallplus

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9 +SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353