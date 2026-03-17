グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地：東京都中央区)は、スマートフォン向けゲームアプリ『信長の野望 天下への道』において、2026年3月18日(水)よりシーズン4を開始することをお知らせいたします。

※シーズン4は、シーズン3の決算が終了した方のみ移行が可能となります。

戦術の要となる新たな2つの機能「連合」と「抜け道」で天下統一を目指せ！『信長の野望 天下への道』3月18日よりシーズン4開始！▼▼App Store、Google Play ストアで今すぐ無料ダウンロード！▼▼

https://app.adjust.com/1om5djza(https://app.adjust.com/1om5djza)

◆『信長の野望 天下への道』とは

『信長の野望 天下への道』は、『信長の野望・天道』の正式ライセンスを受けて開発された、MMO歴史戦略シミュレーションゲームです。所属する大名勢力の仲間たちと協力して領地を広げ、天下に覇を唱えよう！

所属サーバー内の全プレイヤーと一緒に目標を達成する「天下布武」をはじめとした戦国の世を体感できるイベントが続々登場！部隊の編制や、武将に習得させる戦法の組み合わせは多岐に渡り、戦略の幅が広がります。

また、道に存在する築城地に築城することで攻守を有利に進めることができ、他の大名勢力に対する外交や、自勢力を有利に進行させることが可能となる奥深き戦略要素が満載です。

◆シーズン4より新たに２つの機能や武将が登場！

【連合：連合勢力と手を組み、他勢力を圧倒せよ！】

シーズン4より織田家は「武田家」と、上杉家は「尼子家」と、毛利家は「長宗我部家」と連合で協力することができるようになります。

△連合画面：織田家は武田家と連合で手を組み天下への道を目指す△連合・親善画面：連合任務や委託、贈与を行うことで連合貢献値・連合親善値を獲得することができる

連合には、「連合レベル」と「親善レベル」が存在し、いずれも所属する各領主が連合任務の達成、委託、贈与を行うことで「連合親善値」や「連合経験値」を獲得します。連合レベルと親善レベルは、特定の条件を満たすことでレベルを上げることができます。レベルを上げると、様々な機能が解放されます。

連合任務や委託、贈与を行い、連合貢献値と連合親善値を獲得し、連合勢力との絆を深めていきましょう！

【抜け道：12時間だけ使用できる特殊な道で自勢力同士の拠点を繋ぎ、活路を見いだせ！】

シーズン3より追加されている道路敷設機能に「抜け道」を追加いたしました。

抜け道とは、2つの自勢力拠点同士を繋ぐ機能です。抜け道を敷設した勢力のプレイヤーのみが通行可能で、建設完了してから12時間使用できます。抜け道により攻城したい拠点へ向かう道の選択肢が増えるほか、進軍を阻まれている状況から抜け出すチャンスを作り出すことが期待できます。

※「抜け道」政策は、道路敷設Lv2になると使用可能

【新たなSSR武将が8名登場！ 】

SSR 宇佐美定満をはじめ、シーズン4より6名の武将が新たに登場するほか、シーズン1から登場しているSR武将のうち2名が新たにSSR武将として登場します。

新規登場武将新規SSR武将 松永久秀(統御値：6)

▼兵種適性

足軽S 騎馬C 弓B 鉄砲B 兵器A

▼戦法

第一戦法：梟雄妙計

効果：戦法発動後、次のターン自身の行動時に味方2人の与ダメージを増加させます。さらにランダムな敵に知略攻撃を仕掛けます。効果は2ターン後の行動開始前まで持続します。

伝授戦法：撹乱の計

効果：特定のターンにて、確率で敵に窮地*1と動揺*2を付与します。いずれも付与されたターンの終了まで持続します。

新規SSR武将 宇佐美定満(統御値：6)

▼兵種適性

足軽S 騎馬B 弓A 鉄砲C 兵器S

▼戦法

第一戦法：不敗の気構

効果：自身に洞察*3を付与し、被ダメージが減少します。効果は2ターン後の行動開始前まで持続します。

伝授戦法：理知の眼光

効果：戦法発動後、味方に確率で洞察と浄化*4を付与します。効果は2ターン後の行動開始前まで持続します。

新規SSR武将 天童頼貞(統御値：6)

▼兵種適性

足軽B 騎馬S 弓D 鉄砲D 兵器C

▼戦法

第一戦法：波状猛撃

効果：戦法発動後、次のターンの自身の行動時に敵全員に武勇攻撃を仕掛けます。さらに確率で敵全員に知略攻撃を仕掛けます。効果は攻撃を仕掛けたタイミングで終了します。

伝授戦法：理知の眼光

効果：戦法発動後、味方に確率で洞察と浄化を付与します。効果は2ターン後の行動開始前まで持続します。

新規SSR武将 可児吉長(統御値：6)

▼兵種適性

足軽S 騎馬D 弓D 鉄砲D 兵器D

▼戦法

第一戦法：先陣の備

効果：ランダムな味方の被ダメージを減少させ、さらに浄化と金剛*5を付与します。すべての効果は1ターン持続します。

伝授戦法：士気阻喪

効果：特定のターンにて、ランダムな敵に確率で丸腰*6と恐慌*7を付与します。効果はいずれも付与されたターンの終了まで持続します。

ほかにも、高坂昌信、藤堂高虎、福島正則、渡辺守綱といった新武将が参戦！！

詳細はゲーム内お知らせなどをご確認ください。

※各効果について

*1 攻撃対象が自律戦法を使用できないようにします *2 継続的に知略ダメージを受けます *3 武将が受けた行動不可状態を無効化します *4 対象の弱体化効果を打ち消します *5 自身の行動に応じて有効になる敵の戦法が無効になります *6 相手が通常攻撃できないようにします *7 継続的に知略ダメージを受けます

※新武将は、シーズン4開始時の募集や、天下布武の募集から獲得できます

※詳細につきましては「募集」画面または「武将」画面の「図鑑」からご確認ください

◆シーズン3からの改修内容

拠点の霧消しの順番を調整しました。また、武将Lv51～55で、山賊や守備隊から経験値を獲得可能となるよう調整しました。詳細はゲーム内お知らせなどをご確認ください。

※画面はすべて開発中のものです

◆基本情報

タイトル：『信長の野望 天下への道』

ジャンル：MMO歴史戦略シミュレーションゲーム

対応OS： iOS / Android

配信開始日：2025年6月18日

App Store： https://apps.apple.com/jp/app/id6742556949

Google Play ストア：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravityga.nobunagatenkamichi(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravityga.nobunagatenkamichi)

公式サイト：https://nobunagatenka.jp(https://nobunagatenka.jp)

公式X：https://x.com/nobu_tenkamichi(https://x.com/nobu_tenkamichi)

公式Discord：https://discord.gg/XZMFvc2sAH(https://discord.gg/XZMFvc2sAH)

公式YouTube：https://www.youtube.com/@nobunaga_tenkamichi(https://www.youtube.com/@nobunaga_tenkamichi)

◆会社情報

グラビティゲームアライズ株式会社

会社名：グラビティゲームアライズ株式会社

（英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.）

所在地：東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立：2019年7月1日

公式サイト：https://gravityga.jp/(https://gravityga.jp/)

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

(C)Kingnet Network Co., Ltd.

(C)TENDA Games Co., LTD.

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※Appleロゴ、Apple Arcade、iPad、iPhone、Macは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。Apple ArcadeはApple Inc.のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。