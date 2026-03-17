【リーガロイヤルホテル広島】日本を代表するドラァグクイーンによるホットで刺激的な夏のイベント『ナジャ・グランディーバとおしゃれな仲間たち』

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町 / 総支配人 室敏幸）は、2026年7月26日（日）に、テレビやラジオなど、各種メディアで幅広く活躍するドラァグクイーン、ナジャ・グランディーバによるスペシャルイベント『ナジャ・グランディーバとおしゃれな仲間たち』を開催します。

【URL】https://www.rihga.co.jp/hiroshima/event/nadja-grandiva-2026

華やかな衣裳とパフォーマンスで人々を魅了するドラァグクイーン界の中でも、パワフルでいてしなやかなパフォーマンスが人気のナジャ・グランディーバ。のんびりと自然体なトークや穏やかな人柄で、性別問わず幅広い世代から支持されています。

昨年7月に引き続き5度目の開催となる今回も、県内ホテル最大級の広さを誇る「ロイヤルホール」をステージに、ナジャ・グランディーバ率いる個性豊かでゴージャスなドラァグクイーンたちが集結。

ゲストには、長年にわたり関西ドラァグクイーン界を牽引し、その存在感と温かな人柄で支持を集めるマダム・ココ、数々のテレビ番組で活躍し、軽快なトークと親しみやすさが魅力のベビーヴァギーをはじめ、OZ、イルローザが出演予定です。歌、ダンス、トークを織り交ぜた、ここでしか味わえない盛りだくさんのエンターテインメントをお届けします。

また、ショー前には、前菜からデザートまで、ホテルならではのコース料理をご堪能いただけます。

1日限りのホットで刺激的なスペシャルイベントをお楽しみください。

- 『ナジャ・グランディーバとおしゃれな仲間たち』 詳細

【日時】 2026年7月26日（日） 食事 12：30～ / ショー 13：45～

【場所】 4階 ロイヤルホール

【料金】 1名様22,000円（ショーチャージ、食事、ドリンク、税金・サービス料含む）

【チケット販売】

◆2026年4月20日（月）10：00～4月21日（火）23：59

ホテルオフィシャルアプリ会員向けの先行予約（席数限定）

ホテルオフィシャルアプリ「リーガメンバーズ」

※会員限定（アプリ内のキャンペーン一覧をご覧ください）

≪アプリのダウンロードはこちらから → https://bit.ly/3BD7Ads≫(https://bit.ly/3BD7Ads%E2%89%AB)

ホテルオフィシャルアプリ「リーガメンバーズ」のダウンロードはこちら

◆2026年4月22日（水）10：00～

・電話予約 受付時間 10：00～17：00 予約先：営業部 イベント係 TEL.082-228-5495

・インターネット予約 https://www.rihga.co.jp/hiroshima ※お支払いはクレジットカード決済のみ承ります。

◆2026年4月29日（水）10：00～

プレイガイド

・ローソンチケット（ローソン）予約サイト https://l-tike.com 【Lコード：62541】

・チケットぴあ（セブン-イレブン）予約サイト https://t.pia.jp 【Pコード：660-101】

・ファミマート（ファミリーマート） ※店頭マルチコピー機にてご購入ください。

・エディオン広島本店プレイガイド ※店休日は予め店舗へご確認ください。

【ゲスト出演予定】 マダム・ココ / ベビーヴァギー / イルローザ / OZ

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

※座席は申込先着順でご案内いたします。

※ご予約後のキャンセル及び払い戻しはいたしかねます。

- リーガロイヤルホテル広島について

1955年、広島県初のホテルとして開業した新広島ホテルを前身とし、国賓・皇室をはじめ国内外の賓客を迎えてきた格式を誇るホテルです。広島市中心地に位置し、緑に囲まれ、2つの世界遺産（原爆ドーム、宮島）も見渡せる眺望が魅力。歴史に培われたおもてなしで心地よい滞在をお約束します。

＜お客様からのお問い合わせ先＞

リーガロイヤルホテル広島 営業部 イベント係

TEL：082-228-5495（受付時間10：00～17：00）

HP：https://www.rihga.co.jp/hiroshima

LINEアカウント：https://lin.ee/BN3eFz

Instagram: https://www.instagram.com/rihgaroyalhotelhiroshima