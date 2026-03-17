日本オラクル株式会社

東京- 2026年3月17日

日本オラクル株式会社（本社：東京都港区、取締役 執行役 社長：三澤 智光）は本日、株式会社 スターフライヤー(https://www.starflyer.jp/)（本社：福岡県北九州市小倉南区、代表取締役 社長執行役員：町田 修）が、将来的な業務環境や制度変更に柔軟に対応できる経営基盤を構築する目的で、「Oracle Fusion Cloud Applications(https://www.oracle.com/jp/applications/)」の財務会計を採用したことを発表します。

スターフライヤーは現在、国内線に加えて国際線チャーター便を運航しており、更に国際線定期便の再開に向けた準備を進めると同時に、顧客ニーズを的確にとらえた商品・サービスの提供及び業務プロセスの見直しによる生産性の高い企業経営を推進しています。こうした取り組みの一環として、今回の財務会計システム刷新は、将来の業務環境や法制度改正に柔軟に対応できる体制を構築し、持続可能な経営基盤の実現を目指しています。

現行の財務会計システムは、個別開発や複数パッケージ導入を経て長年にわたり運用されてきました。しかし、近年は当時の開発者が不在になったことで、システム間の連携やデータフローの全体像を十分に把握することが難しくなり、改修や障害対応に多大な工数と時間を要しています。さらに、属人化による業務継続のリスクや、非効率な手作業による業務負荷といった課題も顕在化していました。

本プロジェクトでは、Fit to Standard型アプローチによるSaaS導入を基本方針としています。「Oracle Fusion Applications」は、標準機能による高い要件カバー率と拡張性、高度なセキュリティを備えている点が高く評価されました。独自のカスタマイズを最小限に抑え、システム間連携も極小化することで、運用負荷とコストの低減、さらには短期間での導入が可能です。また、「Oracle Fusion Applications」に組み込まれる生成AIやAIエージェント、四半期ごとに追加される新機能を迅速かつ追加コストなしで利用できる点も決め手となりました。

「Oracle Fusion Applications」の一部である、「Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP)(https://www.oracle.com/jp/erp/)」を活用することで、財務会計業務の標準化・効率化・自動化を推進するとともに、2027年4月施行の新リース会計制度への対応、財務会計における迅速な意思決定やガバナンスの強化を実現します。また、これらの取り組みを通じて、経営における意思決定のスピードと質を一層高め、企業全体の競争力向上に貢献することを目指しています。

株式会社 スターフライヤー 取締役 執行役員 湯浅 淳一郎氏 は次のように述べています。「『Oracle Cloud ERP』を活用することで、財務経理業務の高度化のみならず財務情報の可視化と分析によるデータドリブンな経営を推進します。また、新リース会計制度への対応に加え、今後の法制度や業界動向の変化にも柔軟かつ迅速に対応可能な経営基盤を構築します。さらに、戦略的な役割が一層求められる財務・経理部門において、生成AI、AIエージェントなどの最新テクノロジーを積極的に活用し、経営意思決定を強力にサポートできる環境の整備を目指します。」

Oracle Fusion Cloud Applicationsについて

Oracle Fusion Cloud Applicationsは、組織が業務を迅速に実行し、より賢明な意思決定を行い、コストを削減できるようにする、AI機能が組み込まれた統合クラウド・アプリケーション・スイートを提供します。Oracle Fusion Applicationsには、次の製品が含まれます。

- Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP): AIを活用した財務・オペレーション向けアプリケーションの包括的なスイートを提供し、生産性の向上、コスト削減、インサイトの拡充、意思決定の改善、内部統制の強化を支援します。- Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM): AIを活用した包括的な人事プラットフォームを提供し、人事プロセスとデータを統合することで、従業員ライフサイクル全体のタスク自動化、従業員エクスペリエンスの向上、人事リーダーへの実行可能なインサイトの提供を実現します。- Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM): AIを活用した包括的なプラットフォームを提供し、サプライチェーンとオペレーションのプロセスを統合することで、レジリエンスの強化と市場変化への迅速な適応を支援します。- Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX): AIを活用したアプリケーション・スイートを提供し、マーケティング・営業・サービスのプロセスを統合・管理することで、新規獲得、より強固な顧客関係の構築、カスタマー・エクスペリエンスの向上を支援します。

スターフライヤーについて

スターフライヤーは、福岡県北九州空港を本拠地とする航空会社で、「既存の航空会社にはない新しい航空輸送サービスの提供」をコンセプトに2002年に設立され、2006年3月に運航を開始して今年で就航20周年を迎えました。お客様満足と洗練されたブランドイメージを大切にして、高品質なサービスをリーズナブルな価格で提供し、独自性のある航空会社として挑戦を続けています。現在は、エアバスA320型機11機を使用し、羽田（東京）、関西（大阪）、中部（名古屋）、福岡、北九州、山口宇部、仙台を結ぶ国内線6路線を運航、今年は国際線の再開も予定しています。 URL：https://www.starflyer.jp/

日本オラクルについて

私たちのミッションは、人々が新たな方法でデータを理解し、本質を見極め、無限の可能性を解き放てるよう支援していくことです。データ・ドリブンなアプローチにより情報価値を最大化するクラウド・サービス、それらの利用を支援する各種サービスを提供しています。オラクル・コーポレーションの日本法人。東証スタンダード市場上場（証券コード：4716）。URL www.oracle.com/jp(http://www.oracle.com/jp)

オラクルについて

オラクルは、広範かつ統合されたアプリケーション群に加え、セキュリティを備えた自律型のインフラストラクチャを Oracle Cloud として提供しています。オラクル（NYSE:ORCL）に関するより詳細な情報については、www.oracle.com(http://www.oracle.com/)をご覧ください。

商標

Oracle、Java、MySQL 及び NetSuite は、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuite は、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。