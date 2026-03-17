50万円の予算でTVショッピングの制作から放送まで！ワンストップ型TVショッピング パッケージ「Power of 2Minutes テレビデビュープラン」登場

株式会社テレマルシェ

通販会社の株式会社テレマルシェ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：須内 直人／以下、テレマルシェ）は、同社が実施しているTV通販のノウハウを活かした、映像制作からTV放映、電話受注代行、梱包・発送代行業務、代金回収までをトータルプロデュースするワンストップ型TVショッピング「Power of 2Minutes テレビデビュープラン」を本日3月17日（火）より提供開始します。

テレマルシェは、通信販売の企画・運営で20年以上の実績をもつ通販のプロ集団です。2007年に株式会社として法人化しています。現在、Webサイト、TV、新聞のメディアにおいて、日常生活用品をはじめとするバラエティに富んだ製品の通信販売を行っています。人気の多機能防災ラジオ「エコラジネオ」は12万台の販売実績を誇ります。

今回、当社では、様々な製品メーカー様、製品開発元様、製品発売元様からご意見をいただき、ご予算50万円（税別）からスタートできるワンストップ型TVショッピングパッケージ「Power of 2Minutes テレビデビュープラン」をリリース。当社の制作スタッフ、メディアバイイング、バックヤ-ド体制を最大限に活用して、ハイコストパフォーマンスを実現する通販支援サービスになります。

パッケージには、CM制作、CM放送、受注代行業務、梱包、発送代行業務、代金回収までがセットになっていて、初めてテレビ通販に取り組む企業様でもスムーズにご利用いただける内容となっています。「テレビで商品を露出させたい」「ブランド力を高めたい」「まずは小規模で販売を試したい」などのニーズがありながら、外注コストやマンパワーの不足によって踏み切れないという課題を、当社の豊富な通販ノウハウでサポートいたします。

また、TV通販だけではなく、新聞ご購読者をターゲットとしたご予算40万円（税別）から実施できる「新聞通販企画」もご用意しています。

Power of 2Minutes デビュープラン

120秒フルナレーションのテレビCMの制作から受注、発送、代金回収まで全てセットされています。CMテスト放送枠までをセットにお付けしたデビュープランです。

●CM制作一式

●CMテスト放送一式

●受注業務一式

●梱包・発送業務一式

●代金回収業務一式

費用50万円（税別）からTV通販を始めることができます。販売商品は、テレマルシェが仕入をして販売を行います。

詳細はお問い合わせください。

ワンストップ型新聞通販企画

新聞広告を利用したデビュープランとして、5段広告の原稿制作から受注、発送、代金回収までをセットにしたプランです。

発行部数の多い中央紙をはじめ、エリア性の高い地方紙などの広告掲載をセットにお付けしています。

●5段原稿制作一式

●新聞掲載一式（ご相談）

●受注業務一式

●梱包・発送業務一式

●代金回収業務一式

費用40万円（税別）から新聞通販を始めることができます。販売商品は、テレマルシェが仕入をして販売を行います。

詳細はお問い合わせください。

テレマルシェについて

現在の主流ともいえるインターネット通販、商品の知名度の向上にもつながる新聞通販、爆発的なヒット商品を生み出すテレビ・ラジオ、カタログ通販など、多数のメディアに向けて自社商品や仕入れ商品の提案・卸売を展開しています。

会社サイト http://www.telemarche.co.jp/

通販サイト https://shop.telemarche.co.jp/

＜問い合わせ先＞

一般の方（企業）の問い合わせ先

株式会社テレマルシェ／専属代理店 株式会社和広

TEL 0120-551-572 E-Mail support@kkwako.co.jp