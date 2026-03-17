【ハンドボール】女子ネクスト日本代表 第1回強化合宿と参加メンバーのお知らせ

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公益財団法人日本ハンドボール協会

公益財団法人日本ハンドボール協会は2025年度より、
日本代表へのステップアップを目指す若手選手で構成した『ネクスト日本代表』（男女）を発足させました。

このたび、2026年3月28日（土）から3月31日（火）にかけ、
東京・味の素ナショナルトレーニングセンターにて女子ネクスト日本代表の第1回強化合宿を実施いたします。


【女子ネクスト日本代表 第1回強化合宿】

期間：2026年3月28日（土）～3月31日（火）
場所：東京都・味の素ナショナルトレーニングセンター



【メンバー】


■ スタッフ
監督　　　　モーテン ソウバク（公益財団法人日本ハンドボール協会）
コーチ　　　新井 翔太（公益財団法人日本ハンドボール協会）
トレーナー　椛山 祐輔（公益財団法人日本ハンドボール協会／国士舘大学）
トレーナー　川崎 久美子（公益財団法人日本ハンドボール協会／まつおか整形外科クリニック）
アナリスト　三石 祐馬（公益財団法人日本ハンドボール協会）

■ 選手（22名）
#1　 作本 夕莉　　（GK／175cm・21歳／早稲田大学／熊本県）
#2　 小山 歩夢　　（BP／163cm・21歳／東京女子体育大学／埼玉県）
#3　 六川 歩美　　（BP／176cm・21歳／筑波大学／長野県）
#4　 紺谷 利紗　　（BP／167cm・21歳／筑波大学／石川県）
#5　 東 瑚華　　　（RW／156cm・21歳／大阪体育大学／大阪府）
#6　 執行 雪音　　（PV／162cm・21歳／環太平洋大学／岡山県）
#7　 奥村 由紗　　（BP／167cm・21歳／東海大学／石川県）
#8　 山口 杜子　　（LW／163cm・21歳／筑波大学／愛知県）
#9　 佐々木 彩華　（LW／171cm・21歳／日本体育大学／東京都）
#10　村椿 彩月　　（LW／156cm・20歳／東海大学／富山県）
#11　小幡 みなみ　（PV／175cm・20歳／筑波大学／富山県）
#12　川崎 美羽　　（BP／171cm・20歳／大阪体育大学／大阪府）
#13　野口 海空　　（BP／173cm・20歳／びわこ成蹊スポーツ大学／香川県）
#14　安ケ平 優衣　（BP／168cm・20歳／国士舘大学／岩手県）
#15　多田 陽南子　（GK／183cm・20歳／大阪体育大学／東京都）
#16　中尾 藍　　　（BP／175cm・20歳／大阪体育大学／京都府）
#17　藤原 ひらり　（GK／172cm・19歳／筑波大学／岩手県）
#18　松本 優萌　　（BP／167cm・19歳／大阪体育大学／東京都）
#19　本田 心那　　（PV／175cm・19歳／関西学院大学／京都府）
#20　笹倉 優緋　　（GK／172cm・19歳／東海大学／富山県）
#21　加藤 真央　　（PV／178cm・19歳／大阪体育大学／宮城県）
#22　北 和香奈　　（BP／159cm・19歳／武庫川女子大学／福井県）
※（）内の表記順：ポジション／身長・年齢／所属／出身県
※ポジション：BP バックプレーヤー、LW レフトウイング、RW ライトウイング、PV ピヴォット、GK ゴールキーパー