【ハンドボール】女子ネクスト日本代表 第1回強化合宿と参加メンバーのお知らせ

公益財団法人日本ハンドボール協会

公益財団法人日本ハンドボール協会は2025年度より、

日本代表へのステップアップを目指す若手選手で構成した『ネクスト日本代表』（男女）を発足させました。



このたび、2026年3月28日（土）から3月31日（火）にかけ、

東京・味の素ナショナルトレーニングセンターにて女子ネクスト日本代表の第1回強化合宿を実施いたします。

【女子ネクスト日本代表 第1回強化合宿】

期間：2026年3月28日（土）～3月31日（火）

場所：東京都・味の素ナショナルトレーニングセンター



【メンバー】

■ スタッフ

監督 モーテン ソウバク（公益財団法人日本ハンドボール協会）

コーチ 新井 翔太（公益財団法人日本ハンドボール協会）

トレーナー 椛山 祐輔（公益財団法人日本ハンドボール協会／国士舘大学）

トレーナー 川崎 久美子（公益財団法人日本ハンドボール協会／まつおか整形外科クリニック）

アナリスト 三石 祐馬（公益財団法人日本ハンドボール協会）



■ 選手（22名）

#1 作本 夕莉 （GK／175cm・21歳／早稲田大学／熊本県）

#2 小山 歩夢 （BP／163cm・21歳／東京女子体育大学／埼玉県）

#3 六川 歩美 （BP／176cm・21歳／筑波大学／長野県）

#4 紺谷 利紗 （BP／167cm・21歳／筑波大学／石川県）

#5 東 瑚華 （RW／156cm・21歳／大阪体育大学／大阪府）

#6 執行 雪音 （PV／162cm・21歳／環太平洋大学／岡山県）

#7 奥村 由紗 （BP／167cm・21歳／東海大学／石川県）

#8 山口 杜子 （LW／163cm・21歳／筑波大学／愛知県）

#9 佐々木 彩華 （LW／171cm・21歳／日本体育大学／東京都）

#10 村椿 彩月 （LW／156cm・20歳／東海大学／富山県）

#11 小幡 みなみ （PV／175cm・20歳／筑波大学／富山県）

#12 川崎 美羽 （BP／171cm・20歳／大阪体育大学／大阪府）

#13 野口 海空 （BP／173cm・20歳／びわこ成蹊スポーツ大学／香川県）

#14 安ケ平 優衣 （BP／168cm・20歳／国士舘大学／岩手県）

#15 多田 陽南子 （GK／183cm・20歳／大阪体育大学／東京都）

#16 中尾 藍 （BP／175cm・20歳／大阪体育大学／京都府）

#17 藤原 ひらり （GK／172cm・19歳／筑波大学／岩手県）

#18 松本 優萌 （BP／167cm・19歳／大阪体育大学／東京都）

#19 本田 心那 （PV／175cm・19歳／関西学院大学／京都府）

#20 笹倉 優緋 （GK／172cm・19歳／東海大学／富山県）

#21 加藤 真央 （PV／178cm・19歳／大阪体育大学／宮城県）

#22 北 和香奈 （BP／159cm・19歳／武庫川女子大学／福井県）

※（）内の表記順：ポジション／身長・年齢／所属／出身県

※ポジション：BP バックプレーヤー、LW レフトウイング、RW ライトウイング、PV ピヴォット、GK ゴールキーパー