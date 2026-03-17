Aww、大阪高島屋にてポップアップを開催　サボテンレザーシリーズ新色「ブルーグレー」を先行販売

株式会社Moved

トラベルアイテムを展開するAww（アウ）は、2026年3月18日（水）から3月24日（火）の期間、大阪高島屋2階 旅行用品売場にてポップアップストアを開催いたします。

会場では、スーツケースやボストンバッグなどの大型アイテムから、パッキングキューブやポーチなどの小物まで、旅に役立つアイテムを幅広く取り揃えています。さらに、人気の「サボテンレザー」シリーズの新色を先行販売します。サボテンレザーは、柔軟性や耐久性、通気性に優れたサボテン由来のヴィーガンレザーを使用した、Awwを代表する人気コレクションです。

また、購入金額に応じたノベルティや、人気アイテムの特別割引など、この期間ならではの企画をご用意しています。春の旅支度に向けて、ぜひこの機会にお立ち寄りください。

ポップアップ 概要

期間：2026年3月18日（水）～3月24日（火）

場所：大阪高島屋 2階 旅行用品売場

住所：大阪府大阪市中央区難波5-1-5

営業時間：10:00～20:00（最終日のみ19:00まで）

TOPICS

サボテンレザーシリーズ 新色を先行販売

サボテン由来のヴィーガンレザーを使用したシリーズより、 新色ブルーグレーをポップアップ会場にて先行販売します。

軽やかでありながら上品なブルーグレーは、幅広いスタイルに馴染むカラーです。

ご購入者様にノベルティプレゼント

ポップアップ期間中、税込35,000円以上ご購入の方にアクセサリートレー、税込50,000円以上ご購入の方に折りたたみエコバッグをプレゼントいたします。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

ポップアップ限定 特別割引

荷物をすっきり整理できる「パッキングキューブ 5サイズセット」を、 ポップアップ期間中、15%OFFにて販売いたします。

また、高島屋アプリをご利用のお客様限定で、会場で使用できるクーポンをご用意しています。

※クーポンの詳細は店頭にてご確認ください。

【Aww（アウ）について】

Awwは、心ときめく旅を提案するトラベルライフスタイルブランドです。スーツケースをはじめとした、旅をより快適で自由なものにするためのアイテムを展開しています。 また、サステナブルな旅をサポートする取り組みとして、不要となったスーツケースを回収し、再利用につなげる 「Aww Recycle Program」を実施しています。

Aww公式オンラインストア：https://aww-travel.com/

Instagram：@awwtravel_official(https://www.instagram.com/awwtravel_official/)

【本件に関するお問い合わせ】

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Email：pr@movedinc.com Tel：050-6872-4316