春休み！学生だけの特別価格でアートアクアリウム美術館を楽しもう 春の学生ペアチケットを販売！

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アートアクアリウム製作委員会

　アートアクアリウム美術館 GINZA（所在地/銀座三越）では、 3月20日（金・祝）～4月5日（日）の期間、学生限定の特別価格ペアチケットを販売いたします。


華やかで映える空間のなか、多彩な金魚たちが優雅に泳ぐ“アートアクアリウム”。写真映えする展示と、非日常の癒しを兼ね備えたこの体験は、友人や恋人との思い出づくりにもぴったりです。


　


　春休み限定のお得なペアチケットで、現在開催中の企画展「めっちゃ桜2026」桜×金魚の幻想美に浸る、特別な体験を。ぜひお楽しみください。




■春休み限定 学生ペアチケット概要


学生2名様ご入場いただけるペアチケットです。


【期間】　　3月20日(金・祝)～4月5日(日)


【特別料金】4,000円（税込）/2名　※通常WEBチケット料金 4,400円（税込）/2名


　　　　　　※２名様ご一緒にご入場ください


　　　　　　※学生証をご提示ください


アートアクアリウムチケットサイトにて「学生ペアチケット」ご購入ください


チケットサイト：https://ticket.artaquarium.jp/



■春の企画展「めっちゃ桜2026」～喧騒忘れて、幻想へ～
　4月22日まで

今年もアートアクアリウムの春は、“めっちゃ桜”！


金魚泳ぐ幻想空間を桜が舞う―


毎年お送りする「めっちゃ桜」の季節がやってきます。


おでかけも楽しいこの春の季節に、金魚と桜が織りなすここだけの春景色をぜひご体験ください。


日比谷花壇とのコラボレーションエリアもお見逃しなく！







施設概要


施設名称　　アートアクアリウム美術館 GINZA （英語表記：ART AQUARIUM MUSEUM GINZA）


入場料　　　WEBチケット（公式サイト） 2,500円　https://ticket.artaquarium.jp/


　　　　　　当日券 2,700円（当日券は銀座三越新館9階にて発売）


所在地　　　銀座三越新館8階（入口は9階）（東京都中央区銀座4-6-16）


アクセス　　・東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」直結


　　　　　　・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」（9番出口）より徒歩5分


　　　　　　・都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」銀座駅方面地下通路経由徒歩2分


　　　　　　・JR「有楽町駅」（中央口・銀座口）より徒歩9分


営業時間　　10：00～19：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 18：00


休館日　　　銀座三越の休館日に準ずる（加えて、メンテナンス等により不定期で休館の場合が


　　　　　　ございます。詳しくは公式サイトをご確認ください）


公式HP　 　 http://artaquarium.jp/


公式SNS　　Instagram　https://www.instagram.com/artaquarium_museum_official/


　　　　　　TikTok　　　https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official


　　　　　　Facebook　 https://www.facebook.com/artaquariumofficial


　　　　　　X　　　　　 https://twitter.com/artaquarium_jp


ご注意事項　ベビーカーの持ち込み、ペットを連れての入場はできません。


　　　　　　お荷物用のロッカーはございません。


主催　　　　株式会社Kiranah Resort


企画・制作　株式会社Amuseum Parks


運営　　　　株式会社Amuseum Parks


協力　　　　株式会社三越伊勢丹　銀座三越