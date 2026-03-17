春休み！学生だけの特別価格でアートアクアリウム美術館を楽しもう 春の学生ペアチケットを販売！
アートアクアリウム美術館 GINZA（所在地/銀座三越）では、 3月20日（金・祝）～4月5日（日）の期間、学生限定の特別価格ペアチケットを販売いたします。
華やかで映える空間のなか、多彩な金魚たちが優雅に泳ぐ“アートアクアリウム”。写真映えする展示と、非日常の癒しを兼ね備えたこの体験は、友人や恋人との思い出づくりにもぴったりです。
春休み限定のお得なペアチケットで、現在開催中の企画展「めっちゃ桜2026」桜×金魚の幻想美に浸る、特別な体験を。ぜひお楽しみください。
■春休み限定 学生ペアチケット概要
学生2名様ご入場いただけるペアチケットです。
【期間】 3月20日(金・祝)～4月5日(日)
【特別料金】4,000円（税込）/2名 ※通常WEBチケット料金 4,400円（税込）/2名
※２名様ご一緒にご入場ください
※学生証をご提示ください
アートアクアリウムチケットサイトにて「学生ペアチケット」ご購入ください
チケットサイト：https://ticket.artaquarium.jp/
■春の企画展「めっちゃ桜2026」～喧騒忘れて、幻想へ～
4月22日まで
今年もアートアクアリウムの春は、“めっちゃ桜”！
金魚泳ぐ幻想空間を桜が舞う―
毎年お送りする「めっちゃ桜」の季節がやってきます。
おでかけも楽しいこの春の季節に、金魚と桜が織りなすここだけの春景色をぜひご体験ください。
日比谷花壇とのコラボレーションエリアもお見逃しなく！
施設概要
施設名称 アートアクアリウム美術館 GINZA （英語表記：ART AQUARIUM MUSEUM GINZA）
入場料 WEBチケット（公式サイト） 2,500円 https://ticket.artaquarium.jp/
当日券 2,700円（当日券は銀座三越新館9階にて発売）
所在地 銀座三越新館8階（入口は9階）（東京都中央区銀座4-6-16）
アクセス ・東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」直結
・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」（9番出口）より徒歩5分
・都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」銀座駅方面地下通路経由徒歩2分
・JR「有楽町駅」（中央口・銀座口）より徒歩9分
営業時間 10：00～19：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 18：00
休館日 銀座三越の休館日に準ずる（加えて、メンテナンス等により不定期で休館の場合が
ございます。詳しくは公式サイトをご確認ください）
公式HP http://artaquarium.jp/
公式SNS Instagram https://www.instagram.com/artaquarium_museum_official/
TikTok https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official
Facebook https://www.facebook.com/artaquariumofficial
X https://twitter.com/artaquarium_jp
ご注意事項 ベビーカーの持ち込み、ペットを連れての入場はできません。
お荷物用のロッカーはございません。
主催 株式会社Kiranah Resort
企画・制作 株式会社Amuseum Parks
運営 株式会社Amuseum Parks
協力 株式会社三越伊勢丹 銀座三越