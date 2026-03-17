初心者でも出場できるニュースポーツYOU.FOの全国オープン大会「YOU.FO JAPAN CHALLENGE 2026」開催決定！

一般社団法人日本YOU.FO協会

一般社団法人日本YOU.FO協会は、2026年5月2日（土）、ひがしんアリーナ（墨田区総合体育館）にて、全国オープン大会「YOU.FO JAPAN CHALLENGE 2026」を開催いたします。



本大会は、初めてYOU.FOに触れる方でも出場しやすい大会として、初心者歓迎・個人参加可能で実施します。また、今回はリングラリーを初めて公式イベントとして実施します。あわせて、本大会はW杯選考につながる大会として開催します。

■ 開催概要

※2024年大会

「YOU.FO JAPAN CHALLENGE 2026」は、YOU.FOの普及拡大と、多様な参加者が挑戦できる機会づくりを目的とした全国オープン大会です。

開催日は2026年5月2日（土）、会場はひがしんアリーナ（墨田区総合体育館）メインアリーナです。主催は一般社団法人日本YOU.FO協会。

本大会では、「リングクロス」に加え、リングラリーを初めて公式イベントとして実施します。競技経験者だけでなく、初参加者にも参加しやすい構成とし、個人参加者は主催者がチーム編成を行う予定です。午前には初心者講習会も実施予定で、初めての方でも安心して参加できる機会を用意しています。

また、本大会はW杯代表選考に関わる対象イベントの一つとして位置づけられており、競技面に加え、挑戦する姿勢や大会への関わりも含めて注目される大会となります。

詳細な募集要項・申込方法等は、下記リンクよりご確認ください。

【募集要項】YOU.FO JAPAN CHALLENGE 2026 募集要項(https://docs.google.com/document/d/11lDiZH9LWNz5L6Of0_vcMVuEaVAa0khR/edit?usp=sharing&ouid=116014871992099229944&rtpof=true&sd=true)

【申込締切】2026年4月20日（月）23:59

【募集要項リンク】YOU.FO JAPAN CHALLENGE 2026｜参加申込フォーム



※ 本大会の参加枠は最大20チーム相当です。申込状況によっては早期に受付を締め切る場合があります。

■ 背景



YOU.FOは、接触プレーを行わず、フェアプレーとコミュニケーションを重視するスポーツとして、年齢や性別、競技経験を問わず参加しやすい特長を持っています。日本国内でも体験会やイベントを通じて関心が広がる一方で、競技として挑戦する入口をさらに広げていくことが求められてきました。

「YOU.FO JAPAN CHALLENGE 2026」は、そうした背景を踏まえ、初参加者にも開かれた全国オープン大会として企画したものです。初心者歓迎、個人参加可能、講習会実施といった仕組みにより、競技経験の有無を問わず、多くの方が一歩を踏み出しやすい環境づくりを目指しています。

加えて、今回初めてリングラリーを公式イベントとして実施することで、YOU.FOの新たな魅力や楽しみ方を広く発信してまいります。競技としての発展だけでなく、より多くの人にYOU.FOに触れていただくきっかけとなることを期待しています。

■日本YOU.FO協会 コメント

YOU.FO JAPAN CHALLENGE 2026は、経験者だけでなく、初めてYOU.FOに触れる方にも開かれた大会として開催します。今回、リングラリーを初めて公式イベントとして実施できることは、YOU.FOの魅力をより多面的に伝える大きな一歩だと考えています。



また、本大会はW杯選考につながる機会でもあり、参加者一人ひとりの挑戦や姿勢が今後につながる場になることを期待しています。競技としての面白さはもちろん、人と人がつながるスポーツとしてのYOU.FOの価値も広く発信してまいります。

■ 今後の展望



一般社団法人日本YOU.FO協会は、本大会を通じて、YOU.FOの普及拡大と継続的な競技機会の創出を進めてまいります。初心者から経験者まで参加しやすい大会運営を行うとともに、競技としての発展に加え、教育・地域・イベント分野など多様な場面でYOU.FOの可能性を広げていきます。

また、W杯につながる国内での挑戦機会を整備することで、日本におけるYOU.FOの競技基盤の強化にも取り組んでまいります。

【W杯関連プレスリリース】日本YOU.FO協会、2026年7月に中国で開催されるワールドカップに向け日本代表選考を開始！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000160025.html)

※2025年東京で実施されたワールドカップ

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YOU.FOとは

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YOU.FO Ringcrossは、オランダで開発されたスティックでリングをパスしながら得点を目指すチームスポーツです。接触プレーを禁止し、セルフジャッジを基本とするフェアな競技文化が特徴で、年齢や性別を問わず楽しめます。スピード・戦略・空間把握能力が求められる競技性に加え、人と人との信頼や協力を重視した“つながるスポーツ”として、欧州・アジアを中心に普及が進んでいます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=tB7Rl1Vps1o ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zIGwknCJNpY ]

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本件に関するお問い合わせ先

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選手・協会スタッフへの取材など、随時ご相談を受け付けています。また、YOU.FOを企画・イベント・教育・番組等に導入したいというご相談も歓迎しております。資料提供や体験機会の調整も可能ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

一般社団法人日本YOU.FO協会（広報担当）



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