カプセルトイ専門店『ケンエレスタンド』のPOP UP！「ケンエレラグーン ルミネエスト新宿2階コネスト」3月21日より開催

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山健三）が運営するカプセルトイ専門店・KENELE STAND（ケンエレスタンド）は、駅構内外を中心に出店しているカプセルトイのPOPUP SHOP「ケンエレラグーン」を、ルミネエスト新宿にて2026年3月21日（土）～4月20日（月）の期間限定で出店いたします。

KENELESTANDは、正規ライセンスを取得したケンエレファントのミニチュアをメインに、子供から大人の方まで、幅広い層がコレクションを楽しめるアイテムを集めたカプセルトイショップです。

毎月新しいアイテムがリリースされるので、行くたびに発見と出会いを通じて、“カプセルトイの世界”を楽しめる場所です。

JR秋葉原駅や新橋駅、東京駅など都心の主要駅や、京都駅、名古屋駅、札幌駅など地方の大都市にも続々と出店しております。

「ケンエレラグーン」は、全国13箇所で営業しているカプセルトイショップ「ケンエレスタンド」の期間限定ショップ。

駅構内外を中心に出店しており、移動やお買い物途中に立ち寄って、気軽にカプセルトイを楽しめます。

ルミネエスト新宿では、ケンエレファントの人気カプセルトイを多数揃えているほか、直営店舗限定のオリジナル製品もご用意しております。

キャラクターアイテムから大人の遊び心をくすぐるプロダクトまで、豊富なラインナップで皆様のご来店をお待ちしております。何が出るかわからない、手のひらサイズのドキドキをぜひご体感ください。

【「ケンエレラグーン ルミネエスト新宿2階コネスト」 店舗概要】

出店期間：2026年3月21日(土)～ 4月20日（月）

営業時間：平日 11時～21時、土日祝 10時30分～21時

場所：ルミネエスト新宿2階コネスト

※期間中に販売する商品に関する情報は、ケンエレスタンド公式X（@kenelestand）アカウントにてご案内いたします。

※最新の営業日時はルミネエスト新宿公式HPをご確認ください。

【KENELESTAND／ケンエレスタンド 概要】

KENELESTANDは、ケンエレファントのミニチュアをメインに、コレクターに向けた、コレクションを楽しめるアイテムを集めたカプセルトイショップです。毎月新しいアイテムがリリースされるので、行くたびに発見と出会いを通じて、“カプセルトイの世界”を楽しめる場所です。

＜常設店舗 一覧＞

・ケンエレスタンド 秋葉原店・ケンエレスタンド 新橋店

・ケンエレスタンドエキュート 上野店/上野ランド・ケンエレスタンド Echika fit上野店

・ケンエレスタンド 札幌ステラプレイス店・ケンエレスタンド 名古屋駅店

・ケンエレスタンド 名古屋伏見店・ケンエレスタンド 横浜赤レンガ倉庫店

・ケンエレスタンド 新横浜駅店・ケンエレスタンド Echika fit 東京店

・ケンエレスタンド 八重北店・ケンエレスタンド ASTY京都 八条東口店

・ケンエレスタンド シャポー市川店

・ケンエレスタンド なんばパークス店（2026年4月1日OPEN!）

※ケンエレポート 羽田空港店・・・こちらは無人店舗となります。

▶ケンエレスタンド公式SNS

・X：https://x.com/kenelestand

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelestand/

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

▶ケンエレファント公式SNS

・X：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/