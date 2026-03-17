【ホテルニューグランド】歴史薫る優美な空間で新緑を眺めながら過ごす優雅なティータイム「初夏のフェニックスアフタヌーンティー」

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年4月30日（木）・5月1日（金）・3日（日）・4日（祝・月）・6日（祝・水）の5日間限定で、本館2階フェニックスルームにて、「初夏のフェニックスアフタヌーンティー」（要予約）を提供します。

ホテルニューグランド／初夏のフェニックスアフタヌーンティー

ヨーロッパの伝統的なメニューを中心に、初夏にふさわしい旬の素材とこだわりのアレンジで贈る限定のアフタヌーンティーです。旬のメロンを使用したショートケーキやリッチで濃厚なショコラが魅力のスフレフロマージュ、ババ・オ・ラムやウイークエンドシトロンなどの多彩なスイーツのほか、セイボリーには夏野菜を使用したラタトゥイユやキューカンバーサンドをご用意、スコーンは2種のフレーバーをお召し上がりいただける、合計12種のメニューがティースタンドを華やかに彩ります。昭和2年のホテル開業時にメインダイニングとして国内外の賓客をお迎えしていたフェニックスルームは、日本古来の建築様式で造られた歴史感じる空間であり、普段は公開をしていない宴会場です。横浜市認定歴史的建造物である会場で堪能する唯一無二のティータイムを、窓に広がる美しい新緑とともにごゆっくりとご堪能ください。

開催日 2026年4月30日（木）・5月1日（金）・3日（日）・4日（祝・月）・6日（祝・水）

＜5日間限定／要予約＞

時間 1部 12：00～14：00 （L.O. 13：30）

2部 15：00～17：00 （L.O. 16：30） ※各部35食限定

料金 初夏のフェニックスアフタヌーンティー \8,000（税サ込）

予約 ＜オンライン限定・事前予約制＞2026年3月18日（水）正午より

※定員に達し次第、受付を終了いたします

https://www.hotel-newgrand.co.jp/event/tea2026/

お問合せ 宴会予約 045-681-1841（代表） 10：30～19：00

初夏のフェニックスアフタヌーンティー

\8,000 （アフタヌーンティー、フリードリンク・消費税・サービス料）

初夏のフェニックスアフタヌーンティー/上段（スイーツ）

上段（スイーツ）

グリオットチェリーのムース

マンゴーのババ・オ・ラム

スフレフロマージュショコラ

初夏のフェニックスアフタヌーンティー/中段（スイーツ）

中段（スイーツ）

柚子の生チョコレート

ウイークエンドシトロン

メロンショートケーキ

初夏のフェニックスアフタヌーンティー/下段（セイボリー）

下段（セイボリー）

ポレンタと夏野菜のラタトゥイユ

枝豆のムース

ホテルニューグランド伝承のコンソメジュレ

キューカンバーサンドウィッチ ディルの香り

ギリシャ風 野菜のエチュベ

初夏のフェニックスアフタヌーンティー/スコーン

スコーン

アールグレイと桃のスコーン

プレーンスコーン

（桃ジャム・クロテッドクリーム）

おもてなしの一皿

ティースタンド提供前に、ウエルカムティーとパティシエからのおもてなしの一皿として「バナナのトライフル」を提供します。

本館2階 フェニックスルーム

おもてなしの一皿＆ウエルカムティー

1927年（昭和2年）開業時にメインダイニングとして営業をしていたフェニックスルームは、日本古来の寺社仏閣建築様式で、その当時のお客様のほとんどが外国人であったことを意識しての造りとなっています。今も変わらず宴会場として使用されており、一歩足を踏み入れると天井の装飾や独特な雰囲気に魅了されます。西洋様式のホテルニューグランドにあって、日本古来の神殿を内包したかのような大変魅力のある会場です。

▲本館2階フェニックスルーム▲1927年開業時の頃のフェニックスルーム▲開業時にメインダイニングとして営業していたころの様子

「フェニックスティーサロン」では、一歩足を踏み入れるとタイムスリップしたかのようなクラシックな空間で、こだわりのティーフーズをご堪能いただける期間限定メニューをご提供します。優美な空間と大きな窓に広がる山下公園通りの銀杏並木の新緑を眺めながらゆったりと過ぎるひとときをお過ごしください。

ホテルニューグランド

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



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