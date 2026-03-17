4月24日(金) 静岡ブルーレヴズ戦・5月1日(金) 埼玉パナソニックワイルドナイツ戦 キービジュアル決定のお知らせ

株式会社NTT Sports X

いつも浦安D-Rocksへのあたたかいご声援、誠にありがとうございます。

NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1 第16節・第17節に向けたキービジュアルが完成しましたのでお知らせいたします。

メインコピーは、

「ハジける！FRI D-NIGHT！青に染まるスタジアムで、最高の思い出を作ろう。」

あわせて、下記メッセージを掲げています。

「さあ定時だ。いざ秩父宮！たまには仕事を忘れて、お祭り騒ぎに繰り出そう！」

「今宵、浦安BLUEに染まれ。大団円を迎える秩父宮で、忘れられない一夜を。」

「春だ！祭だ！D-Rocksだ！この春、秩父宮が幻想と迫力の大夜祭会場に！」

第16節・第17節は、2025-2026レギュラーシーズンのホストゲームラストマッチ。

ラストにふさわしい、記憶に残るナイターラグビーイベント「FRI D-NIGHT」を開催いたします。

金曜の夜、秩父宮ラグビー場が浦安D-Rocksブルーに染まり、お祭り感あふれる非日常空間が広がります。

日常を少し抜け出して、心が躍る特別な夜をぜひご体験ください！

本キービジュアルでは、 ラグビーの聖地「秩父宮ラグビー場」で繰り広げられる試合の興奮と熱狂、そしてゴールデンウィーク前後のナイターゲームならではの高揚感を、4つのデザインで表現しました。

ラグビーファンの方はもちろん、初めて観戦される方、浦安市民の方、お勤め帰りの方、ご家族連れの方まで、多くの皆さまに記憶に残る一夜をお届けします。

本ビジュアルは、第16節・第17節特設ページをはじめ、各種広告や試合会場など、さまざまな場面で展開予定です。