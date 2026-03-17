Adobe と NVIDIA は、次世代の Firefly モデルとクリエイティブ、マーケティング、エージェント型ワークフローを提供するための戦略的パートナーシップを発表しました

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ニュース概要:

- Adobe は、NVIDIA の高度なコンピューティング技術とライブラリを活用して、創造性とマーケティング パイプラインにクラス最高の精度と制御を提供する次世代の基盤型 Adobe Firefly モデルを提供- Adobe と NVIDIA は、コンテンツ、キャンペーン、制作スピードを向上させる画期的なエージェント型クリエイティブおよびマーケティング ワークフローを提供するために協力- Adobe は、NVIDIA Omniverse ライブラリを基に構築された、マーケティング向けのクラウド ネイティブでブランド アイデンティティを保持する 3D デジタル ツイン ソリューションを構築- Adobe Firefly Foundry は、NVIDIA の高度なコンピューティングと AI 技術を統合し、大規模な商用利用に適した安全なコンテンツを生成するエンタープライズ グレードのカスタム AI を強化

カリフォルニア州サンノゼ - GTC - 2026 年 3 月 16 日 - Adobe と NVIDIA は本日、次世代の基盤となる Adobe Firefly モデルとエージェント型ワークフローの提供を含め、AI を活用したクリエイティブ、制作、パーソナライゼーションを高速化するための戦略的パートナーシップを発表しました。

本協業は、コンテンツに対する需要が急増し、生成 AI がクリエイティブおよびマーケティング ワークフローを再構築する中、Adobe のクリエイティブおよびマーケティング ワークフロー、モデル、テクノロジ、NVIDIA のオープン モデル、ライブラリ、リサーチ、アクセラレーテッド コンピューティングを統合します。

本協業を通じて、Adobe と NVIDIA は、クリエイティブとマーケティング パイプライン向けのクラス最高のクリエイティブ精度と制御を実現する次世代 Firefly モデルを開発し、クリエイティブ業界を推進します。 これらのモデルは、NVIDIA の高度なコンピューティング テクノロジを基に構築され、NVIDIA CUDA-X(TM)、NVIDIA NeMo(TM) ライブラリ、NVIDIA Cosmos(TM) オープン モデル(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai/cosmos/)、NVIDIA Agent Toolkit ソフトウェアを活用して、顧客が期待するインタラクティブで高品質な制作を実現します。

Adobe の会長兼 CEO である Shantanu Narayen 氏は次のように述べています。「コンテンツ制作は爆発的に増加しており、NVIDIA とのパートナーシップは、AI の力でクリエイティブおよびマーケティング ワークフローを再構築するという共通のビジョンに基づいています。AI がマーケティング チームやメディア、エンターテインメント スタジオの働き方を変革するにつれ、Adobe と NVIDIA は、Firefly モデル、CUDA ライブラリをアプリケーションに統合し、マーケティング向けの 3D デジタル ツイン、Agent Toolkit と Nemotron をエージェント フレームワークを組み合わせることにより、高品質で制御可能なエンタープライズ グレードの次世代の AI ワークフローを提供します。」

NVIDIA の創業者/ CEO である ジェンスン フアン（Jensen Huang） は次のように述べています。「AI は、あらゆる業界に、可能性を再定義する能力を与えています。20 年以上にわたり、NVIDIA と Adobe は、デザインとクリエイティブの限界を押し広げるために協力してきました。 本日、私たちはそのパートナーシップを新たなレベルに引き上げています。つまり、研究チームとエンジニアリング チームが集結し、NVIDIA CUDA で Adobe の定評あるアプリケーションを高速化すると同時に、創造性を再構築し、顧客体験を変革する最先端の世界基盤モデルを共同で構築していきます。」

Adobe と NVIDIA は、コンテンツ、キャンペーン、制作のスピードを向上させる画期的なエージェント型クリエイティブおよびマーケティング ワークフローを提供するために協力します。Adobe は、これらのエージェント型 ワークフローを実現するために、NVIDIA Agent Toolkit(https://nvidianews.nvidia.com/news/ai-agents) ソフトウェアと NVIDIA Nemotron(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai-data-science/foundation-models/nemotron/)(TM) オープン モデルを活用していきます。

また、Adobe と NVIDIAは、NVIDIA NemoClaw(https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nvidia.com%2Fnemoclaw&data=05%7C02%7Cisandudragu%40nvidia.com%7Cc910dba1fd3a4460635508de82f1075a%7C43083d15727340c1b7db39efd9ccc17a%7C0%7C0%7C639092169062989863%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=vJ799pXoAEOTj%2FxoGx6sm2Amxy85PL43rC331ShBGTg%3D&reserved=0) についても共同で取り組んでいます。これは、単一のコマンドで OpenClaw の常時稼働アシスタントをより安全に実行できるようにするオープンソーススタックです。NVIDIA Agent Toolkit の一環として、自律型エージェントや NVIDIA Nemotron などのオープンソースモデルを実行するための安全な環境である NVIDIA OpenShell ランタイムがインストールされます。

Adobe は、NVIDIA と協力して、ブランド アイデンティティを保持する 3D デジタル ツイン ソリューション（パブリックベータ版）をクラウドネイティブで開始します。 このソリューションは、マーケティングおよびコマース体験向けの恒久的なデジタル ID として機能する物理製品の仮想レプリカを作成します。 NVIDIA Omniverse(https://www.nvidia.com/ja-jp/omniverse/)(TM) ライブラリを Adobe のテクノロジに統合することで、マーケティング コンテンツ自動化向けの OpenUSD(https://www.nvidia.com/en-us/glossary/openusd/) 上に構築された 3D デジタル ツイン ワークフローのサポートを拡張します。

ツール間のシームレスな相互運用性により、ブランドは一貫性のあるパックショットやライフスタイル画像から、設定可能な 3D 製品体験、没入型のバーチャル試用版まで、あらゆるコンテンツを生成できます。

Adobe はまた、NVIDIA AI インフラ、AI ライブラリ、サービス、モデルを活用して、Adobe Acrobat、Photoshop、Premiere Pro、Frame.io、Adobe Firefly Foundry、Adobe GenStudio、Adobe Experience Platform など、創造性、生産性、顧客体験のオーケストレーション分野で AI 駆動型ツールのあらゆるレイヤーを高速化し、最適化します。

Adobe Firefly Foundry により、Firefly の商用利用に適した AI モデルは、企業または IP 所有者の独自のブランドまたはフランチャイズ コンテンツに合わせて綿密に調整されています。これは、メディアやエンターテインメント スタジオにとって不可欠です。 Adobe Firefly Foundry は、NVIDIA の高度なコンピューティングと AI 技術を統合し、大規模な商用利用に安全なコンテンツを提供するエンタープライズ グレードのカスタム AI を実現します。

戦略的パートナーシップの主要分野は、以下のとおりです。

- 次世代 Adobe Firefly モデルの提供: Adobe は、NVIDIA の高度なコンピューティングと AI 技術を活用して、創造性、生産性、マーケティング向けに設計された次世代 Adobe Firefly モデルを提供します。 このモデルは、NVIDIA の高度なコンピューティン技術、NVIDIA CUDA-X(https://www.nvidia.com/ja-jp/technologies/cuda-x/)、NeMo ライブラリを基に構築されます。- Adobe エージェント型 AI のイノベーション: Adobe は、パーソナライズされ、安全でコスト効率の高い環境で、ハイブリッドで長期に実行可能なエージェント型 ループを実現する基盤として、NVIDIA Agent Toolkit の一部である NVIDIA OpenShell(TM) と Nemotron を検討します。 また、Adobe Experience Platform を活用した大規模なエージェント 型ワークフロー向けに Agent Toolkit と Nemotron も評価します。 NVIDIA は、エンジニアリングの専門知識、ソフトウェアへの早期アクセス、ターゲットを絞った市場進出戦略（Go-to-Market）のサポートを提供します。- 高精度なクラウドネイティブ 3D デジタル ツインでマーケティング コンテンツ制作を変革: NVIDIA アクセラレーテッド コンピューティング、OpenUSD ユニバーサル データ交換向けの NVIDIA Omniverse ライブラリ、NVIDIA RTX(TM) レンダリング、リアルタイム クラウド ストリーミング向けの NVIDIA Omniverse Kit App Streaming を Adobe の生成 AI およびワークフロー プラットフォームと統合することで、Adobe のソリューションは、マーケティングコンテンツ自動化に向けたクラウド ネイティブでブランド アイデンティティを保持する 3D デジタル ツインを生成します。- 大規模な企業向けに高度に最適化されたクリエイティブな可能性を活用: NVIDIA アクセラレーテッド コンピューティング、CUDA-X アクセラレーション ライブラリ、オープン モデルを活用して、Adobe は、画像、ビデオ、音声、ベクター、3D にわたって、より高速で、高性能、かつより柔軟な独自の IP 保護された Firefly Foundry モデルをブランドやフランチャイズに提供します。- AI ドキュメント インテリジェンスでビジネスの生産性を向上: Adobe Acrobat は、顧客が最高の成果を生み出すことができるよう支援する生産性とコラボレーション プラットフォームです。 Adobe は、NVIDIA Nemotron 機能を Adobe Acrobat に導入し、AI 出力の品質をさらに向上させ、ビジネスの専門家、一般ユーザー、企業の生産性を向上させます。- クラウドでのクリエイティブ ワークフローを高速化: Frame.io は、クリエイティブ プロセス全体でコンテンツ、人材、フィードバックを一元化し、高品質な成果物の作成を高速化する Adobe の統合プラットフォームです。 Adobe は、NVIDIA CUDA(https://developer.nvidia.com/cuda)(R) を活用して、Frame.io の拡張可能なクラウド コンテンツ管理とワークフロー、メディア デコード、インテリジェンスを加速し、画像、ビデオ、3D、その他のクリエイティブ メディア タイプ全体で、高速なセマンティック検索、生成的な制作、インサイトを大規模に強化します。- 共同の市場進出戦略を策定: Adobe と NVIDIA は、Adobe Firefly Foundry を活用して、世界中の企業顧客によるこれらの AI イノベーションへのアクセスと導入を推進する共同の市場進出戦略を策定します。

※本発表資料は米国時間 2026 年 3 月 16 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/adobe-and-nvidia-partnership-creative-marketing-agentic-workflows)の抄訳です。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) はAIとアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。

Adobe について

Adobe(https://www.adobe.com/)（ナスダック: ADBE）は、あらゆる人が創造できるよう支援しています。

アドビに関する詳細な情報は、webサイト（https://www.adobe.com/jp/about-adobe.html）をご覧ください。