バナナ・リパブリック、現代を生きる探検家にインスピレーションを届け、旅路を豊かに彩る高品質なSpring 2026コレクションとグローバルキャンペーンをローンチ

ギャップジャパン株式会社

1978年にカリフォルニアでジャーナリストとイラストレーターによって創業されたバナナ・リパブリックは、冒険へと誘う上質なアパレルとアクセサリーを取り扱うトラベルアウトフィッターとしてその歩みを始めました。

バナナ・リパブリックは、Spring 2026グローバルキャンペーンのローンチとともに、最新コレクションを全国のバナナ・リパブリックと公式オンラインストア( www.bananarepublic.co.jp(https://bananarepublic.gap.co.jp/?tid=bjme001204) )で販売しています。 本キャンペーンはアメリカ南西部のサンタフェを舞台とし、豊かな風景を背景に撮影され、春の旅と冒険のエネルギーを称えています。サンタフェの3月は、時と伝統に育まれた場所で友人や自然との絆を深める機会を与えてくれます。品質とクラフトマンシップ、厳選されたこの土地ならではのパートナーシップを中心に展開するコレクションを通じて、汎用性の高いタイムレスなデザインを提案します。

キャンペーンでの旅は、ガリステオ盆地を出発点にサンタフェを横断します。ロマンチックなヴィンテージ車両からテーブルを囲む和やかな集まり、自然の中での冒険的なお出かけへとシーンを次々に変えながらこのキャンペーンは記憶に残る物語を紡ぎ出す瞬間を描いています。

3月の最新コレクションでは、アメリカ南西部の色彩、質感、個性から着想を得たリラックスした雰囲気ながらも洗練されたアイテムが揃い、春のイベントや旅行などあらゆるシーンに活躍します。プレミアムな仕立て、職人技、ニュートラルなカラーパレットも南西部のアートギャラリーや建築、職人の細部からインスピレーションを得ています。バナナ・リパブリックは、現地の職人や機関と連携し、ブランドとその目的地との間に意義のある繋がりを創出しています。

コレクションのハイライト

ヒーローアイテムは、美しい色と肌触りの良さを叶えた天然でサステナブルなヨーロピアンリネンをはじめ、セットアップやサマードレス、ニットやアクセサリーなどがラインナップ。

Women’s:

- ブラウンストーンやラスティピンク、オリーブなどニューメキシコを感じる絶妙な色調が揃うオーバーサイズシャツとプルオンタイプが心地よいゲットアウェイパンツのセットアップ。- スタイリングを彩るマルチストライプのAラインスカートや繊細な編地とディテールが魅力のリネンニット。- リネンスタイルにマッチする100%プレミアムスエードを使用した2トーンのチューリップレザーバッグは、南西部の豊かな質感にインスパイアされた色彩と構造。

Ｍen’s:

- さりげないヘリンボーン柄が着こなしに奥行を与えるリネンスーツは、フォーマルウェアの代わりに軽やかで通気性に優れたあらゆるシーンに対応するデザイン。- リネンスタンダードシャツはベーシックカラーから春らしいシーズンカラーまで計8カラー展開。- リネンコットンポロカーディガン、ゆったりとしたシルエットで仕上げられたヴィンテージな風合いのリゾートシャツは旅やウィークエンドの着こなしにフィット。

バナナ・リパブリックのSpring 2026コレクションとグローバルキャンペーンは、全国のバナナ・リパブリックストア及び公式オンラインストア( www.bananarepublic.co.jp(https://bananarepublic.gap.co.jp/?tid=bjme001204) )で販売を随時開始しています。デジタル、ソーシャル、ストア、オンラインストアなど様々なブランドチャネルを通じ展開する最新ヴィジュアルは@bananarepublic_jpをフォローしてぜひご覧ください。

BANANA REPUBLIC 公式オンラインストア

https://bananarepublic.gap.co.jp/?tid=bjme001204

BANANA REPUBLIC SPRING 2026 グローバルキャンペーン 動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HBqu6fQp-aM ]

Banana Republic (バナナ・リパブリック)について

Banana Republicは、現代を生きる探究者のために、上質で巧みに仕立てられたコレクションや体験を通じて、日々の歩みを豊かにし、インスピレーションをもたらすストーリーテラーのブランドです。1978年にサンフランシスコで創業し、現在ではオンラインをはじめ直営店、およびフランチャイズ店を通じて世界中のお客様とのつながりを構築しています。さらに詳しい情報はオンラインサイト www.bananarepublic.co.jp(https://bananarepublic.gap.co.jp/?tid=bjme001204) または、 ソーシャルチャネル@bananarepublic @bananarepublic_jp をご確認ください。