トレイダーズ証券：中央大学附属中学校・高等学校にて金融経済教育に関する出張授業を実施

トレイダーズホールディングス株式会社

当社グループ会社であり、外国為替証拠金取引事業（FX取引）等を営むトレイダーズ証券株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：須山 剛、以下「トレイダーズ証券」）は、2026年2月20日、中央大学附属中学校・高等学校において、高校生を対象とした金融経済教育に関する出張授業を実施いたしました。

本授業は、同校春季講習の一環として開催され、高校3年生約390名のうち希望者約120名が参加いたしました。18万冊以上の蔵書を有し学校図書館として国内最大級の規模を誇る同校図書館で実施。テーマを「人生100年時代へ 新時代を生き抜く、お金との向き合い方」と設定し、講師はトレイダーズ証券取締役（外国為替ディーラー）の井口喜雄が務め、実務最前線で培った豊富な知見に基づく実践的な講義を展開いたしました。

【社会背景と授業の目的】

成年年齢引き下げやNISA制度拡充を受け、若年層が資産形成により主体的に関わる時代を迎えております。その一方で、SNS型投資詐欺や情報操作による金融トラブルも深刻な社会課題となっております。こうした背景を踏まえ、本授業では人生設計と金融リテラシーを結びつけながら、「お金を守る力」と「お金を育てる力」を、講義と体験型ワークを通じて習得する機会を提供いたしました。

【授業内容】

講義では、生涯収支の考え方や投資詐欺への警鐘に始まり、円高・円安のメカニズム、金利の仕組み、中央銀行の役割といった経済の基礎知識を解説。さらに複利効果の威力、投資の王道である「長期・積立・分散」の重要性について詳述いたしました。加えて、企業の社会的役割や株式投資の意義、NISA制度の特長にも言及し、生徒が将来の資産形成を具体的にイメージできる構成といたしました。

また、世界の政治・経済・社会情勢を踏まえた模擬投資のグループワークを実施。生徒同士が議論を重ねながら投資対象を選択し、その根拠を発表する実践的な機会を設けました。講師による結果解説では、市場変動要因や産業構造の変化を具体的なデータとともに示すことで、理論と実践を結びつける内容としております。

授業終了後には、講師井口に対して熱心に質問する受講生の姿も見られ、金融経済への高い関心がうかがえました。

【受講生からの評価】

授業後に実施したアンケートでは、「分かりやすさ」96%、「理解度」91%、「満足度」95%、「推奨度」76%とご好評をいただくことができました。

受講生からは、以下のような声が寄せられております。

「投資はギャンブルではないことが理解できた」

「複利効果の威力を実感した」

「お金の仕組みを学ぶことは自分を守ることにつながると実感した」

「体験ワークの際に、スタッフの方々が分かりやすく、丁寧に知識や考え方をご教授くださり、楽しみながら考察することができた」

【本授業の成果と意義】

今回の授業では、金融リテラシー教育という抽象的になりがちなテーマを、体験型ワークを通じて具体的にご理解いただくことができました。特に「投資はギャンブルではない」という気づきや、複利効果という重要な仕組みを実感として持ち帰っていただけたことは、本授業の目的を一定程度到達できたものと受け止めております。

中でも、「お金の仕組みを学ぶことは自分を守ることにつながる」という受講生の声は、本授業の核心をご理解いただけた証であり、大きな励みとなりました。金融知識は単なる教養にとどまらず、経済的リスクから身を守りながら、人生を主体的に選択し、豊かで実りある未来を築くための実践的な力であるという認識を、若い世代にお伝えできたことは、金融経済教育の本来の意義を体現できた成果と考えております。

【今後の取り組み】

当社グループでは今後も、講師派遣による出張授業や職場体験プログラムの実施、各種イベントへの参加を通じ、幅広い層における金融リテラシーの向上に資する金融経済教育活動を推進し、サステナブルな社会の実現に貢献してまいります。

トレイダーズ証券は「顧客第一主義」を掲げ、「個人投資家の皆様に、機関投資家に負けない投資環境を提供する」ことを経営方針に、金融面の課題を解決するソリューションを提供し貢献してまいりました。私たちはお客様からいただいたご意見やご要望を何よりも大切にし、お客様がご期待されている以上のサービスを生み出したいとの考えに基づき、個人投資家の方でも安心して投資ができる環境づくりを実践してまいりました。

これからもトレイダーズ証券はお客様から最も信頼される“FinTech”企業として、だれもが未来に投資できる社会を実現させるべく、個人投資家の金融リテラシーの向上に貢献しながら、お客様と社会が求める新たなサービスの提供にチャレンジし続けてまいります。

出張授業を始めとするサステナビリティの取り組みはこちら

URL：https://www.tradershd.com/presscat/sustainability/

■中央大学附属中学校・高等学校

東京都小金井市にある私立共学の中高一貫校。1909年設立の歴史ある学校で、中央大学の附属校として同大学の建学精神「実地応用ノ素ヲ養フ」に基づいた教育を実践。理論だけでなく実践を重視し、社会で役立つ実学教育を通じて生徒の自主性と創造性を育成。リベラルアーツ教育や国際理解教育にも力を入れ、幅広い教養と国際的視野を持つ人材の育成が特色。

URL：https://www.hs.chuo-u.ac.jp/

■トレイダーズ証券概要

名 称：トレイダーズ証券株式会社

代表者：代表取締役 須山 剛

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

URL：https://traderssec.com/

主たる業務：インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第123号

加入協会等：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会、日本投資者保護基金