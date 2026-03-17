株式会社事業人、NewsPicks主催「NewSchool」に登壇決定

株式会社事業人

株式会社事業人（本社：東京都港区、共同代表：宇尾野 彰大 、西村 晃）は、NewsPicks様が主催するビジネス実践プログラム「NewSchool」において、代表2名が講師として登壇することをお知らせします。

本講座は2026年4月開講のNewSchoolの一部として実施され、採用活動に課題を抱える経営者・人事責任者（CHRO）・採用担当者を主な対象としたプログラムです。

講座概要

講座名：中小・スタートアップ特化「採用完全攻略」

詳細URL：https://newschool.newspicks.com/main/153

開講日： 2026年5月21日（木）

主催：NewsPicks NewSchool

登壇者： 株式会社事業人 共同代表 宇尾野彰大

講座の背景と内容

採用は、経営戦略そのものです。しかし「応募が集まらない」「内定を出しても辞退が続く」「採用してもすぐ離職する」--こうした課題を抱える企業が後を絶ちません。

本講座では、採用を"経営視点からの戦略"として再設計します。母集団形成から候補者の惹きつけ方、入社後の定着・文化形成まで、採用の全プロセスを一気通貫で習得します。

講座期間中は、人事・採用の実務経験を持つ「伴走家」が1チームに1名専属でサポート。最終回では「自社の採用を変えるアクションプラン」を発表し、翌日から実行できるレベルまで落とし込みます。

無料オンライン説明会

本講座への参加を検討される方向けに、無料のオンライン説明会を開催します。

日時： 2026年3月24日（火）19:00～20:00

形式： オンライン

参加費： 無料

申し込みURL： https://share-na2.hsforms.com/140NQizVlQUODBvfvZ-cPDg4w2tk

開催概要

開講日：2026年5月21日（木）

開催場所：Uzabase本社（東京・丸の内）

受講料：180,000円（税込198,000円）

定員：30名（最少催行人数：8名）

主催：NewsPicks NewSchool

参加条件：

参加希望者の方には、エントリーフォームを通じて以下の内容をご提出いただきます。審査合格された方から本申し込みのご案内をいたします。

（１）職務経験 （２）本講座へ参加する目的

※開催は2週間前に判断します。

申し込みURL： https://newspicks.com/forms/MjI5NjoyNzM4

登壇者プロフィール

宇尾野彰大（株式会社事業人 共同代表／Co-founder）

早稲田大学卒。株式会社リクルート入社後、営業・事業開発・経営企画など複数事業・複数職種を経験し、ゲーム開発会社で開発統括・PMOを担う。株式会社ユーザベース人事統括、株式会社ニューズピックスにて人事責任者／HRBPを経て、株式会社事業人を創業、共同代表。大手企業、地方成長企業、急成長スタートアップ、学校法人などで社外CHROを担い、組織戦略の策定・実装、幹部採用、PMI案件に多数関与。一般社団法人日本HRBP協会理事、株式会社インバウンドプラットフォーム（東証5587）社外取締役。

伴走家講師プロフィール

西村晃（株式会社事業人 共同代表／Co-founder）

1983年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。証券会社を経て、2007年より人事領域を中心に独立。Sansanで採用・制度・育成を統括する人事マネジャー、Eight Career Design事業責任者、カケハシではHR責任者を歴任。株式会社事業人を創業し、共同代表として、スタートアップを中心に250社超の組織支援を全国で展開。採用面接は3,000回超、新卒採用は延べ200名超に関与。著書に『トップ企業の人材育成力』。一般社団法人起業家アート協会代表理事。

伊達雄介（株式会社Shippio VPofHR）

2006年、新卒でエン・ジャパン株式会社（現 エン株式会社）に入社。法人営業・経営企画・人事責任者を担当後、新規事業開発部門でHRサービスの立ち上げ・運用を責任者として実行。2018年に弁護士ドットコム株式会社に入社し、人事担当執行役員として人事部門の立ち上げおよび全社の人事戦略を担う。事業人を創業し共同代表に就任後、2023年10月より株式会社ShippioにてVPofHRとして人事部門を統括。

早川直樹（株式会社マネーフォワード HRBP室長）

2005年、30人規模のアーリーベンチャーで新規事業立ち上げを経験後、2009年より株式会社ワークスアプリケーションズで人事を経験。2014年に新卒採用領域で起業し、2018年に売却。その後、ITミドルベンチャーで人事責任者として人事部門を管掌。2022年7月よりマネーフォワードに入社。現在はマネーフォワードビジネスセグメントのCOO直下にて、HRBP室長として戦略人事を推進。

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会社名：株式会社事業人

事業内容：

・社外CHROチーム組成（組織づくり全体の総合支援）

・FutureEnabler輩出支援・HRBP/CHRO向けトレーニング

・組織の健康診断

代表者：宇尾野彰大（共同代表）

所在地：東京都港区六本木7丁目2-29 VORT乃木坂I501

https://jigyojin.com/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社事業人 担当：祝迫 メールアドレス：group@jigyojin.com