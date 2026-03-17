REDMAGIC、薄型ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Air」の先行予約を3月24日より開始。妥協のないゲーム体験と洗練された透明デザインを両立

Fastlane Japan株式会社

REDMAGICは、「薄型スマートフォンは性能を妥協せざるを得ない」という常識を覆す、次世代の薄型ゲーミングスマートフォン――Airシリーズ最新作「REDMAGIC 11 Air」を発表しました。

Airシリーズは、「Aesthetic（美しさ）」「Individuality（個性）」「Race（競技性）」という3つのコンセプトのもと、軽量かつ携帯性に優れたデザインと、圧倒的なゲーム性能の両立を実現しました。

厚さ7.85mmのスリムボディに、フラッグシップ級チップ「Snapdragon 8 Elite」、進化した高速冷却ファン、そして7,000mAhの大容量バッテリーを搭載しています。

さらに、画面への没入感を高めるノッチなしの真のフルディスプレイや便利なAI機能に加え、シリーズ初となる全モデルでのスケルトンデザインを採用し、最先端テクノロジーの美しさと、本格的なゲーム体験を同時に叶える一台となっています。

日本版「REDMAGIC 11 Air」の先行予約販売は、3月24日（火）正午12時よりREDMAGIC日本公式サイトにて開始いたします 。

また、3月17日（火）より公式サイトでメールアドレスをご登録いただいた方を対象に、お得な早割クーポンを配布いたします。

詳細を見る :https://jp.redmagic.gg/pages/redmagic-11-air-launch

日本販売情報・ラインナップ

販売機種・価格一覧Prism プリズム（ホワイト）

12GB + 256GB

販売価格：94,800円（税込）

先行予約販売中クーポン併用価格：87,800円（税込）

16GB + 512GB

販売価格：114,800円（税込）

先行予約販売中クーポン併用価格：107,800円（税込）

Phantom ファントム（ブラック）

12GB + 256GB

販売価格：94,800円（税込）

先行予約販売中クーポン併用価格：87,800円（税込）

16GB + 512GB

販売価格：114,800円（税込）

先行予約販売中クーポン併用価格：107,800円（税込）

早割クーポンについて

3月17日（火）正午12時から3月24日（火）午前11:59までの期間中に、REDMAGIC日本公式サイトにメール登録した全員を対象に、「REDMAGIC 11 Air」先行予約時にご利用いただける1,000円オフクーポン※を配布いたします。

※「REDMAGIC 11 Air」本体のご購入にご利用いただけます（アクセサリー類の単品購入にはご利用いただけません）。

※先行予約販売の割引と併用可能です。

詳細を見る :https://jp.redmagic.gg/pages/redmagic-11-air-launch

販売情報

■先行予約販売先

REDMAGIC日本公式サイト（https://jp.redmagic.gg/）

■先行予約販売期間

2026年3月24日（火）正午12時 ～2026年4月3日（金）午前11:59

先行予約販売期間中、早割クーポンとの併用で最大7,000円オフの特別価格でご購入いただけます。

■正式販売

2026年4月3日（金）正午12時から

販売チャネル：

・REDMAGIC日本公式サイト（https://jp.redmagic.gg/）

・Amazon.co.jp（販売元：Fastlane Japan株式会社(https://www.amazon.co.jp/stores/REDMAGIC%E3%83%BB%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%88%E3%82%8A%E3%82%82%E5%AE%8C%E7%92%A7%E3%81%AA%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%82%92%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AB/page/B866D315-2448-403A-AD45-5B8E27EFAD0E)）

※Amazon発売予定日：2026年4月中旬予定

・展開予定販社：

ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラ

※一部店舗のみのお取り扱い予定になります。

具体的な対象店舗につきましては、詳細が確定次第、公式サイトにて随時更新してまいります。

店舗販売状況一覧はこちら：https://jp.redmagic.gg/blogs/news/tenpo

REDMAGIC 11 Airの製品特徴

■ スリムデザインとフラッグシップ級パフォーマンスの融合

Qualcommのフラグシップ級SoC「Snapdragon 8 Elite」を搭載し、最大4.32GHzの高クロックにより、あらゆるゲームシーンで高水準の処理能力を発揮します。LPDDR5X UltraメモリとUFS 4.1ストレージの組み合わせが、演算性能からデータ処理に至るまで、全体のパフォーマンスを高次元で支えます。

また、ゲーミング専用チップ「Red Core 4」がSoCのポテンシャルを余すことなく引き出し、滑らかな映像表示や高フレームレートの維持だけでなく、サウンドや振動といった没入感を高める要素まで総合的に最適化します。

さらに、REDMAGIC独自の「CUBEゲームエンジン」が、ミリ秒単位でシステム負荷をインテリジェントに制御します。プレイシーンに応じて、性能・画質・フレームレート・消費電力のバランスを動的に最適化し、カクつきやフレーム落ちを抑えながら、常に滑らかで安定したプレイ環境を実現します。

■ Airシリーズ初、冷却ファンと厚型VC内蔵

REDMAGICは、スマートフォン内蔵冷却ファンのパイオニアとして、7年間にわたり空冷技術を磨き続けてきました。素材や羽根の形状、防塵・静音設計に至るまで数千回の改良を重ね、その技術力をさらに進化させています。

「REDMAGIC 11 Air」では、Airシリーズとして初めて冷却ファンを搭載。最大24,000RPMの高速回転と高低差を設けた新設計のファンブレードにより、従来モデル※のファンと比較して風量・風圧は21%向上し、送風範囲は40%拡大しています。

さらに、防塵性能は30%、静音効果は50%改善されており、長時間のプレイでも快適さを損ないません。

フレームには熱伝導率に優れ、軽量かつ高強度な航空機グレードのアルミニウムを採用し、加えて、REDMAGIC独自開発の大型VC（ベイパーチャンバー）を搭載しました。厚みを持たせた凸形状設計によりVC容量は40%拡大し、均熱性能は45%向上しており、ハイフレームレートのバトルでも熱によるパフォーマンス低下を気にすることなくゲームに集中できる環境を提供します。

※REDMAGIC 10S Proに搭載された冷却ファンとの比較測定による結果です。

■ 圧倒的な没入感と操作精度を極めたフルディスプレイ

REDMAGICが一貫して追求してきた、パンチホールやノッチのない「真のフルディスプレイ」を採用しました。オープンワールドの景観もFPSの戦場も余すことなく描き出し、死角のない画面は一瞬の判断が勝敗を分けるFPSにおいて確かなアドバンテージとなります。

ディスプレイには、色鮮やかで高精細なAMOLEDを採用し、6.8インチの大画面に加え、ベゼル幅わずか1.25mmにより、画面占有率95.1％に達し、映像が画面いっぱいに広がるシームレスな表示を実現しました。

操作面では、最大144Hzのリフレッシュレートと、最大2,500Hzの瞬時タッチサンプリングレートにより、指先の動きをミリ秒単位で正確に反映します。

REDMAGIC独自の「マジックタッチ技術」が、入力の途切れや誤操作を最小限に抑え、狙い通りの精密なコントロールを可能にします。

さらに、最大2,592HzのPWM調光とDC調光対応により、画面のチラつきを抑制できます。明るさやシーンに応じて安定した視認性を保ち、目の疲れを軽減してゲームへの集中をサポートします。

■「薄いから電池が持たない」という常識を覆す大容量バッテリー

Airシリーズ史上最大となる7,000mAhの大容量バッテリーを搭載しています。

前モデル「10 Air」より1,000mAh増量しながらも、ほぼ同サイズを維持し、手に馴染む軽快な操作感はそのままです。

最大80Wの有線急速充電に対応し、短時間で充電を完了できるため、プレイ中でもバッテリー残量を気にせず万全の状態でゲームに集中できます。長時間のオンライン対戦や連続プレイも、バッテリー切れの不安なく楽しめます。

加えて、バッテリーを経由せず本体に直接給電する「充電分離（バイパス充電）」機能を搭載。長時間のゲームプレイやライブ配信時の端末発熱を抑え、バッテリーの劣化も防ぐことで、長期にわたり安定したパフォーマンスを維持します。

■ 未来感あふれるスケルトンデザイン

全モデルに、透明という「視える芸術」を追求したデザインを採用し、未来基準のゲーミングスマホとしての美学を再定義しました。

背面には、手のひらの曲線に自然に馴染む3D曲面ガラスを採用し、金属フレームと薄型・軽量ボディが一体となることで、手に吸い付くようなフィット感と、長時間触れていたくなる心地よさを実現しています。

ガラスの奥には、レトロなロマンを象徴するレコード調サークル、スピードとパワーを象徴するサーキットライン、テクノロジーの秩序を感じさせる幾何学模様という3つの要素が絶妙に融合した美しいデザインが透けて見え、美学を再定義しました。

■ REDMAGIC独自のゲームスペース

REDMAGICゲームスペースには、パフォーマンスの設定、プラグイン機能、マクロ、通知遮断など、プレイ環境を快適に整える多様なゲーミング機能が搭載されています。

本モデルは新たにAI機能を搭載しています。REDMAGIC独自の大規模言語モデル（LLM）によるAIアシスタントが、攻略方法やキャラクター情報、おすすめ編成など、あらゆる質問にリアルタイムで回答します。また、「かこって検索」機能により、画面上の気になる箇所を指でなぞって囲むだけで内容を認識し、関連情報を瞬時に表示できます。ゲームを中断することなく、知りたい情報をその場で入手できます。

■ 業界最速のショルダートリガーで、ゲーム操作を快適に

本体側面には最大520Hzのショルダートリガーを2つ搭載し、ミリ秒単位の超高速応答を実現します。

ゲームパッド感覚で直感的に操作でき、操作の遅延を最小限に抑えます。ガラス素材とエンボス加工が大面積タッチエリアでの確実な操作性と快適な触感を提供し、優れた防汗性能により長時間のプレイでも高い感度を維持します。

■ ミラーリング機能で大画面でゲームを楽しもう

専用PCソフト「SmartCast（旧REDMAGIC Studio）(https://jp.redmagic.gg/pages/smartcast-studio)」を使用すると、複雑な設定なしで低遅延・高画質の無線ミラーリングと操作が可能になります。

REDMAGICについて

REDMAGICは、スマホゲームやeスポーツの最前線で支持されるリーディングブランドです。これまで、先進的なゲーミングスマートフォンや周辺機器など、プレイ体験を極めるための製品を数多く世に送り出してきました。

世界中のゲーマーを魅了し続け、いまや熱狂的なファンコミュニティが国境を越えて広がっています。

私たちは、ユーザーの皆様に「REDMAGICを選んでよかった」と心から実感していただけるよう、常に最高のゲーム体験を追求し続けています。

そして今、日本のユーザーの皆様の声にお応えし、圧倒的なゲーミング性能と「日常の快適さ」を高度に融合させた、新たなREDMAGICをご提案いたします。

ファンと共に成長し、ゲーミング業界にさらなる熱狂と革新をもたらすこと。それが、私たちの揺るぎない使命です。

■REDMAGIC日本公式サイト: https://jp.redmagic.gg/

■REDMAGIC日本公式X（旧Twitter）: https://x.com/REDMAGIC_JP

■製品についての問い合わせ: support@jp.redmagic.gg

■マスコミ・メディア・ビジネスに関するお問い合わせ: business@jp.redmagic.gg

■メーカー:

社名:Nubia Technology Co.,Ltd

所在地:中華人民共和国 広東省 深セン市

nubia公式サイト: https://www.nubia.com/en/

REDMAGIC日本総代理店

■社名: Fastlane Japan株式会社

■所在地: 東京都渋谷区代々木二丁目23番1号 ニューステイトメナー1361

■代表取締役: 林 子嘉

■マスコミ・メディア・ビジネスに関するお問い合わせ: fastlanejapan@fstln.io