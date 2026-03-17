3D素材のダウンロードストア「モデルデポ」がオープン

メガソフト株式会社

建築・インテリア・設備機器提案に3D／VR／メタバースの普段使いを提唱するメガソフト株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：井町良明）は3月17日、3D素材のダウンロードストア「モデルデポ（https://www.modeldepot.jp/）」をオープンし、工事現場・住宅・商業施設などの提案に活用できる3D素材を各種形式で販売開始しました。

モデルデポでは、空間デザインはもちろん、施工計画や配置検討、工事説明など業務で活用できる3D素材をご提供します。

素材はFBX、3DS、OBJ、DXF(3D)、DWG(3D)、M3D形式で、建設・建築業務に適した軽量な低ポリゴンデータを採用し、CG制作やシミュレーション、プレゼンテーション資料作成など幅広い用途に利用可能です。

■背景

モデルデポ「建築・建設3D素材ダウンロードストア」

近年、建設・建築業界では、施工計画や設計提案における3D活用が急速に進んでいます。

一方で、現場説明や合意形成に必要な3Dモデルを一から作成するには、多くの時間と工数を要するという課題がありました。

メガソフトでは、1996年より建築・空間設計向け3Dソフトを開発する中で蓄積してきた豊富な3D素材について、建築・建設分野にとどまらず、さまざまな業界のユーザーから「素材単体でも利用したい」という要望を多数受けてきました。

こうした背景から、ソフトウェア製品とは独立した形で、建設・建築業務に活用できる3D素材を提供するサービスとして「モデルデポ」を公開しました。

■特長

（1）建設・建築業務に特化した3D素材

施工手順の検討や重機配置、搬入計画などの施工計画業務に加え、建築設計における空間検討や提案資料作成など、設計から施工までの実務で活用できる3D素材を提供します。

販売素材の例

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162866/table/3_1_c2adff636ba82524b449960f810d874f.jpg?v=202603170951 ]

建設・建築業務に特化した3D素材

（2）軽量な低ポリゴンデータ

モデルデポでは、軽量かつ高クオリティな3Dデータを販売しています。大規模な現場や空間でも快適に扱えるよう、画面上で目立たない形状（視認性の低い部分や細部）は分割数を抑え、大きく目立つ形状や形状の変わり目には分割数を増やすことで、品質とデータ容量のバランスを最適化しています。動作負荷を抑え、スムーズな表示・編集を実現します。

参考3Dデータ：ダンプトラックV02

https://www.modeldepot.jp/products/idumptruckv02

（3）幅広い用途に対応

BIMモデル配置、CG制作、プレゼンテーション資料、シミュレーション用途など、さまざまな3D制作環境で活用できます。

（4）セット販売・単品購入に対応

多くの素材は、FBX、3DS、OBJ、DXF（3D）、DWG（3D）、M3D形式のデータをセットで提供しており、用途や使用ソフトに応じて選択して利用できます。

■今後の展開

モデルデポは今後、建設・建築分野を中心とした3D素材ラインアップを拡充し、空間提案などの業務に活用できる3D素材サービスとして、より実務に役立つコンテンツの提供を進めてまいります。

またメガソフトは、長年培ってきた3Dソフトウェア開発の技術を活かし、設計・施工・プレゼンテーションなど建設・建築業務における3D活用を支援し、デジタル化に貢献するサービスの展開を進めてまいります。

■概要

サイト名称：モデルデポ

提供内容：建設・建築向け3D素材ダウンロードサービス

公開素材数：約2,200点（3月17日／サイトオープン時）

利用方法：会員登録不要で利用可能です。必要な素材を選択し、決済手続きのみで簡単にダウンロードできます。

提供形式：ダウンロード形式による3Dモデルデータおよび画像素材。多くの3D素材において、FBX、3DS、OBJ、DXF（3D）、DWG（3D）、M3D形式のデータをセットで提供します。

URL：https://www.modeldepot.jp/

■関連製品

・土木工事4D ムービーメーカー

モデルデポで提供するM3D形式の3Dパーツをそのまま表示・編集でき、重機のアーム操作やクレーンの伸縮など可動モデルのシミュレーションに対応しています。道路や地形も簡単に作成でき、施工計画や工事説明における4D可視化を支援します。

https://www.megasoft.co.jp/4d-civil/

・3Dアーキデザイナー

建築設計・プレゼンテーション向け3D設計ソフトです。モデルデポで提供するM3D形式の3Dパーツに対応しており、空間検討やパース作成業務を効率化できます。住宅から非住宅建築まで、設計から提案までの3D表現を支援します。

https://www.megasoft.co.jp/3darchi11pro/

■メガソフトについて

会社名 ： メガソフト株式会社

所在地 ：

・本社 〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル 11F

・東京オフィス 〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目7番3号 PMO平河町 7F

代表者 ： 代表取締役 井町良明

創業 ： 1983年8月

URL ： https://www.megasoft.co.jp/