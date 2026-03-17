「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 152」Leminoプレミアムにて独占生配信決定！2026年3月24日（火) 17:40より生配信スタート
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額1,540円（税込）※1「Leminoプレミアム」において、「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 152」を2026年3月24日（火）17:40より独占生配信※2いたします。
視聴ページ：https://bit.ly/3NywXW3
後楽園ホールで開催される「NTTドコモPresents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 152」では、メインマッチとして森且貴選手(大橋)と岡田真⻁選手(JBスポーツ)の、日本ミニマム級タイトルマッチ10回戦が行われます。
セミファイナルでは、坂井優太選手(大橋)とウェズリー・カガ選手(フィリピン)の、54.0kg契約8回戦が行われます。
その他、片岡雷斗選手(大橋)と大橋波月選手(湘南龍拳)が対決するライトフライ級6回戦など、「Leminoプレミアム」では、当日の熱戦全6試合を独占生配信いたします。ぜひお楽しみください。
【配信概要】
■タイトル：「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 152」
■配信日時：生配信
2026年3月24日（火）17:40～
アーカイブ配信
2026年3月24日（火）23:00～
※配信開始時間が遅れる場合がございます。
■配信形態：Leminoプレミアム(月額1,540円(税込) ※1、初回初月無料※3)
視聴ページ :
https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDRhNzE=?pit_git_type=LIVE_SINGLE&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_nr-pxb152-0317
特設ページ :
https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/pxb/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_nr-PXB152LP-0317
■製作著作：(C)Lemino/Second Career
【「Lemino」概要】
■ドコモの映像配信サービス
感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。
■「Lemino（レミノ）」公式
サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official
X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official
Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official
TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official
※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞
「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。
・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）
・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）
・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）
※2 本作品について、「Leminoセレクト」での配信はありません。
※3 ＜初回初月無料キャンペーン＞
・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。
・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。
・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。
・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。
・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。
・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。
※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
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