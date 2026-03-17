VTuberの人気イラストレーターがオリジナルラベルのお酒を販売！

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社“株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)が運営する「バーチャル物産展」は、VTuberの人気イラストレーター「塩かずのこ」とコラボしたお酒を期間限定でオンライン販売いたします。

発売の背景

これまでバーチャル物産展では、VTuberを起用してオリジナルラベルのお酒の販売を実施してまいりました。今回はバーチャル物産展では初めてVTuberのイラストを担当する人気イラストレーターとコラボしたお酒の販売を実施します。

今回コラボするイラストレーター「塩かずのこ（ https://www.osakana-atelier.co.jp/ ）」は、これまでVTuberキャラクターのデザインイラストや書籍のカバーイラストやアニメ作品の原作イラストなどの制作を担当し、高い人気を誇るイラストレーターです。

今回「塩かずのこ」の誕生日を記念し、バーチャル物産展とともにオリジナルラベルのお酒を販売します。

※バーチャル物産展（ https://virtualexhib.jp/ ）：VTuberがこだわりの商品や地域の物産などをオンライン上で宣伝販売する物産展型イベント

商品特長

- 和歌山湯浅ワイナリー（ https://yuasa-winery.jp/ ）製造の「紀州うめ」×「白ワイン」のお酒となっております。- お酒のラベルイラストは「塩かずのこ」の本取り組み描き下ろしのオリジナルイラストです。

＜販売方法＞

販売期間：2026年3月4日 00:00 ~ 2026年3月20日 23:59

販売サイト：https://virtualexhib.official.ec/categories/7222451

製品情報（※価格は税込み）

＜商品名＞

勹果（ほうか） 紀州うめ＆白ワイン（375ml）

＜製造者＞

和歌山湯浅ワイナリー

株式会社TOA（所在地：和歌山県有田郡湯浅町）

＜原材料＞

うめ果汁（和歌山県産）、国内製造白ワイン（ぶどう（日本産））、醸造用アルコール

販売プラン

バーチャル物産展

- 【１本セットプラン】バーチャル物産展コラボ塩かずのこ先生描き下ろしラベル- 【３本セットプラン】バーチャル物産展コラボ塩かずのこ先生描き下ろしラベル- 【推し活プラン】バーチャル物産展コラボ塩かずのこ先生描き下ろしラベル- 【２本セット推し活プラン】バーチャル物産展コラボ塩かずのこ先生描き下ろしラベル※3,4のプランは、自分で商品を受け取りながらイラストレーターにも商品を送ることができるプランです。

バーチャル物産展とは、バーチャルキャラクター（VTuberやVライバーなど）が国内の魅力的な商品をオンライン上で開催する物産展を通して広めていく新しいイベント企画事業です。キャラクターが視聴者の方の質問に回答しながら販売を行い、視聴者は気になった商品をその場で販売ページから購入できます。完全オンラインでの開催、バーチャルキャラクターが売り子となる仕組みなど、メタバース時代における新たなマーケットプレイスを目指して運営しています。

バーチャル物産展公式サイト：https://virtualexhib.jp/

バーチャル物産展公式X：https://x.com/Virtual_Exhib

株式会社uyetについて

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。 現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業様・自治体様のPR支援なども行っています。 世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザー様を含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みを創り続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X(旧：Twitter)：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact