発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS」、大人の肌の“夏くすみ”を防ぐクールタイプの夏限定クレンジングジェルを含む4アイテムを新発売

株式会社シロク

株式会社シロク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飯塚勇太）が展開する発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS（ファス）」は、紫外線と暑さによりくすみやすい大人の夏の肌を健やかにケアする4アイテムを発売いたします。

「FAS」は、日本古来の技術である“発酵”を現代の科学で昇華させ、肌に多彩なアプローチを行う発酵エイジングケア*¹ブランドで、738種もの成分を含む「黒米発酵液*²」を主軸とした製品づくりを行っています。

この度発売となるのは、年々気温が上がり長い酷暑が続く日本の夏環境と、大人の肌の“夏くすみ”に着目した4アイテムです。「京都産発酵はちみつエキス*³」を配合し、ごわついた肌をなめらかに整える「FAS」の人気クレンジングジェルのクールタイプの限定発売に加え、これまで夏限定で発売していた「FAS ザ ブラック コンフォート クリーム」を定番アイテムとして新発売。そして、ボディのエイジングケア*¹シリーズ「FAS ザ ドレープ」より、晩夏の情景を写し込んだ新たな香りとして「KAGARIBI」を発売いたします。みずみずしいひんやり感や癒やしの香りで、

大人の肌に夏バテ知らずのすこやかさをもたらします。

１．FAS ザ クリア クレンジングジェル クール

「FAS」を代表するアイテムのひとつである「FAS ザ クリア クレンジングジェル」に、“夏くすみ”を防ぐ成分を配合した-4.4℃のクールタイプが新登場。ごわついた肌をなめらかに整える「京都産発酵はちみつエキス*³」に加え、酸化皮脂の要因を絡め取り、角層のカルボニル化を防ぐ新成分「フォーカスクレンズ*⁴」を配合。

メイクや汚れ、古い角質を一度に落とすダブル洗顔不要のオイルフリー処方で、メントール*⁵配合のひんやりとした感触が肌のほてりを抑えます。

●「京都産発酵はちみつエキス*³」がつるりとなめらかな洗い上がりを実現

京丹後の地で丁寧に育まれた希少な百花蜜（様々な花の蜜を集めてつくられたはちみつ）を発酵することによって生まれた「京都産発酵はちみつエキス*³」を配合。グルコン酸（PHA）を豊かに含み、つるりとなめらかな洗い上がりを叶えます。

●カルボニル化を防止する「フォーカスクレンズ*⁴」を新配合

アミノ酸などの潤いは留めながらも、オレイン酸（皮脂の構成成分のひとつ）を絡めとる、パームヤシ由来の「フォーカスクレンズ*⁴」を新配合。酸化皮脂による角層のカルボニル化を防止します。

●水性ジェルで肌温度-4.4℃。汚れもほてりも爽やかにオフ

肌に触れるとひんやりとした冷感を与えるメントール*⁵。水分たっぷりのジェルを塗布することによる冷却効果と併せて、1回の使用で肌温度を4.4℃下げる効果が確認されました。

●洗いながらつるりと潤う。さまざまな保湿成分で夏肌のダメージ*⁶をケア

「FAS」の発酵技術を象徴する独自成分「黒米発酵液*²」や、潤いをサポートする「発酵オリーブエキス*⁷」を配合するほか、角層に吸着して潤いを抱え込むモイスチャーマグネット*⁸を搭載。つっぱりを軽減し、“落とす”と“潤す”の両方を叶えます。

製品概要

発売日 ：2026年6月3日（水）※期間限定発売となります。

内容量 ：180ｍL

価格 ：5,940円（税込）

２．FAS ザ ブラック コンフォート クリーム

2024年から2年間、暑い時期だけ限定発売していたみずみずしいクリームを、この夏より定番品として新発売します。「FAS」の独自成分「黒米発酵液*²」を33.5％配合するほか、夏の強烈な紫外線による肌ダメージ*⁶を防ぐ和歌山産ウメエキス*⁹、エアコンによる乾燥を防ぐセラミディバリア*¹⁰などの美容成分を厳選配合しました。みずみずしいテクスチャーが角層にすっとなじみ、ふっくらとしたハリを与えながら、酷暑の環境から肌を守り抜きます。朝のメイク前に使ってもベタつきにくく、夜はナイトマスク感覚でお使いいただけます。

●「黒米発酵液*²」が肌の夏バテを防ぐ

京都府京丹後市の滋養豊かな黒米を使用し、綿密な発酵コントロールにより完成した「FAS」の独自成分。微細化された成分を738種も含み、肌のすこやかさをキープします。

●紫外線による肌ダメージ*⁶を防ぐ和歌山産ウメエキス*⁹を配合

和歌山県で大切に生産された、肉厚の南高梅を使用した果実エキス。強い紫外線を浴びる夏の肌に潤いを与え、ふっくら生き生きとした印象の肌へと導きます。

●乾燥や温度差から肌を守るセラミディバリア*¹⁰を配合

セラミドの構造を模した保湿成分。肌にすっとなじんでネットワーク構造を形成し、バリア機能をサポートします。紫外線による乾燥や温度差といった、過酷な夏の環境から肌を守り抜きます。

●くすみや乾燥から肌を守る成分を厳選配合

潤いを与えて肌を引き締めるビタミンC誘導体*¹¹や、ブライトニングコスメにも多く配合されるアルブチン*¹²、そして、ゆらぎやすい肌をすこやかに整えるグリチルリチン酸2K*¹³を配合。くすみや乾燥などの肌悩みに多角的にアプローチし、夏の過酷な環境にもゆらがない肌へと導きます。

製品概要

発売日 ：2026年4月22日（水）

内容量 ：50g

価格 ：15,140円（税込）

３．FAS ザ ドレープ ボディミルク / ハンドクリーム KAGARIBI

ボディのエイジングケア*¹シリーズ「FAS ザ ドレープ」より発売のボディミルク＆ハンドクリームに、晩夏の情景を写し込んだ新たな香り「KAGARIBI」が新登場します。これまで同様に、ボディケアの時間が自分と向き合う豊かなひとときになるようにという想いを込めて、「源氏香」に登場するテーマをモチーフとした香りを、アーティストの和泉 侃さんが主宰する「Olfactive Studio Ne」にプロデュースいただきました。化粧箱のデザインには、画家の中島あかねさんによる淡い色彩と余白の残るやわらかなイラストをあしらっています。

ーKAGARIBIー

夏の終わりの京都。

夜の帳が降りる中、闇を照らすのはゆらめく炎と宙に舞い上がる火の粉。

篝火を思わせるスモーキーなパチュリに、香りの奥に佇むフランキンセンスが静謐さを添えて、五山の送り火の光景を呼び起こします。

焚かれた後に残る炭のような、乾いた余韻があとを引きます。

●FAS ザ ドレープ ボディミルク

独自開発成分「国産繭シルクエキス*¹⁴」の配合により、紫外線を浴びるボディの肌にやわらかな潤いを与えます。また、「京都産発酵はちみつエキス*³」や「黒米発酵液*²」も贅沢に配合することで、ごわついた肌をなめらかに整えながらエイジングケア*¹も叶えるマルチタスクなボディミルクです。水分をたっぷり含みながらもコクがあり、ベタつきにくく心地よいテクスチャーに仕上げました。

製品概要

発売日：2026年6月17日（水）

内容量：250ｍL

価格 ：6,930円（税込）

●FAS ザ ドレープ ハンドクリーム

シリーズ共通成分の「国産繭シルクエキス*¹⁴」の他、アントシアニンが豊富な「黒豆ペプチド*¹⁵」や、ナイアシンアミド*¹⁶をスキンケアレベルで贅沢に配合。顔のように視線を集める「手」の肌にも顔レベルの潤いとハリを与え、惜しみなくふっくら満たしてくれるエイジングケア*¹ハンドクリームです。ヴェールのような感触で手肌を包み込み、ふっくらとなめらかな質感を演出します。

製品概要

発売日：2026年6月17日（水）

内容量：40g

価格 ：4,400円（税込）

*¹ 年齢に応じた潤いを与えるケア

*² サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）

*³ グルコノバクター／ハチミツ発酵液（保湿成分）

*⁴ ラウリン酸ポリグリセリル-10

*⁵ 清涼成分

*⁶ 乾燥による

*⁷ プセウドジマツクバエンシス／（オリーブ油／グリセリン／ダイズタンパク）発酵物

*⁸ 異性化糖

*⁹ ウメ果実エキス（保湿成分）

*¹⁰ （メタクリル酸グリセリルアミドエチル／メタクリル酸ステアリル）コポリマー（保湿成分）

*¹¹ アスコルビルグルコシド

*¹² 整肌成分

*¹³ 整肌成分

*¹⁴ 加水分解シルク（保湿成分）

*¹⁵ 加水分解ダイズエキス（保湿成分）

*¹⁶ 保湿成分

■「FAS」について

「FAS」は、日本古来の技術である“発酵”と、現代の“科学”を組み合わせることで、透明感*¹あふれ出すようなハリツヤ肌へ導く発酵エイジングケア*²ブランドです。

高い栄養価を持つ京都府京丹後産の黒米に、アルコールをほとんど産生しない酵母を加え、温度と時間をコントロールする独自の2段階発酵技術を使うことで生み出される、738種もの成分を含む「黒米発酵液*³」を主軸とした製品づくりを行っています。

すこやかな肌は日々の豊かな食事で作られるように、

大人の肌にも偏りなく多種多様な美容成分を。

発酵コントロールという温かなサイエンスによって、

内側からも外側からも美しさにアプローチするブランドを目指します。

FAS Journal：https://fas-jp.com/journals

「FAS」のものづくりへのこだわりや、ブランドを支える人々のストーリーをお届けしています。

*¹ 潤いによる

*² 年齢に応じた潤いを与えるケア

*³ サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）

●「FAS」公式サイト：https://fas-jp.com/

●「FAS」公式Instagram：https://www.instagram.com/fas/

●「FAS」公式X：https://x.com/fas_skincare

■商品に関するお問い合わせ

FAS お客様センター：info@fas-jp.com

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