県央エリアの起業家7名が挑んだ「Mirai Marche 2026」に延べ259名が来場！地域の起業家と地域学生がコラボした実証実験マルシェが盛況のうちに終了＠AGORA Hon-atsugi

株式会社キープ・ウィルダイニング

起業家創出拠点「AGORA Hon-atsugi（アゴラ本厚木）」（運営：株式会社AGORA）は、神奈川県「HATSU起業家支援プログラム」の一環として、2026年2月7日（土）・8日（日）の2日間、本厚木ミロードにて実証実験マルシェ「Mirai Marche 2026～地元の起業家と学生が未来を彩る～」を開催しました。

「Mirai Marche 2026～地元の起業家と学生が未来を彩る～」とは

神奈川県が取り組む、起業準備者、起業家、地域企業が集まり、交流や相互支援により、地域「発」の起業家を生み出す「起業家コミュニティ」の形成を目指す「HATSU起業家支援プログラムの一環として、主に厚木市をはじめとする県央エリアで、新たな価値創造に挑む起業家支援プログラム「AGORA Hon-atsugi チャレンジャー」参加の7団体が出展する、実証実験を目的としたマルシェです。

2024年に続く2回目の開催に伴い、地域学生も運営のインターン生として加わりました。起業家インタビューなどを通して若者たちが自身の夢や目標に向かって進むために必要な知識、情報、経験を得る機会を提供しています。経営者やビジネスリーダーとの交流を通じて、彼らの成長とキャリアの展望を広げることを目指します。

■ 開催結果：延べ259名が来場、各ブースへの立ち寄り延べ人数は308名を記録

2日間の開催で合計259名の方が来場し、地域の方に広く知っていただく機会となりました。

特筆すべきは各ブースへの関心の高さです。ブースへの立ち寄り延べ人数は308名を記録し、来場者の多くが複数のブースを回遊して起業家のプロダクトに触れるなど、非常に活気ある実証実験の場となりました。出展者アンケートでは、「他会場に比べ売上が3倍近く伸びた」「普段出会えない50～70代の顧客層から、ギフト需要に関する率直な意見が得られた」など、今後の事業スケールに繋がる具体的な手応えが多数報告されています。

■ 地域学生と起業家の「全力」が混ざり合った2日間

今回は地元の大学生インターンも一緒に、マルシェを盛り上げました。学生ならではの感性で起業家さんへインタビューしたり、Instagramで魅力を発信したり。当日の呼び込みも、寒さを吹き飛ばすような元気な声が会場に響いていました。

起業家さんの声：

・学生さんのまっすぐな意見に、商品づくりのヒントをもらいました。

・雪の中、一生懸命に動く姿にパワーをもらって、出展者同士のチームワークも深まりました。

学生インターンの声：

・ゼロからお客さんを呼ぶ難しさを肌で感じました。

・挑戦する起業家さんを間近で見て、自分もいつか起業してみたい！と強く思いました。

といった意欲的な声も上がりました。

■ 当日の出展内容

・ファッションスワップ（服の交換会 ）

着なくなった服を持ち寄り、その場にある服と交換できるファッションスワップを実施。

＊出展者： REUSE POOL（リユースプール） 池江 なつみ（いけえ なつみ)氏

・汚れない絵の具あそび「フィンガーペイントキット Twinkle（トゥインクル）」

赤ちゃんから大人まで汚れを気にせず楽しめる「フィンガーペイントキット Twinkle」を披露。

＊出店者：株式会社ARTOY（アートーイ）小澤 美和（おざわ みわ）氏



・苔玉と燻製食品

長谷寺のお寺カフェから届いた癒やしの苔玉と、こだわりの燻製食品を販売。

＊出店者：はすのね 加藤 大宗（かとう だいしゅう）氏

・入れるだけ！冷え性さんの「薬膳カレースパイスセット」

自分に合うスパイスを選んでオリジナルの薬膳カレーレシピを作成できるワークショップを開催。

＊出店者：Fuwari（フワリ）薬局 田村 さやか（たむら さやか）氏



・リラックスしたい、巡りが気になる時に飲みたい「ハーブティー」

旬の「みかん」の皮を活かしたブレンドや、「巡りを整える」をテーマにしたハーブティーを提案。

＊出店者：YURAS（ユラス）星野 加代（ほしの かよ）氏

・イースターエッグ手作りキット・Oxfordオンライントライアルレッスンコード付、英語カード

イースターエッグのクラフト体験や、英語学習アプリ「Oxford Reading Club」の体験機会を提供。

＊出店者：株式会社Greentree English（グリーンツリー イングリッシュ）松原 綾子（まつばら あやこ）氏



・発芽にんにく・暖房機器「ペレットストーブ」

栄養豊富な発芽にんにくの販売や、木質ペレットを燃料とするペレットストーブを展示。

・出店者：合同会社つなはぐ相模湖 山口 裕史（やまぐち ひろし）氏

■ 今後の展望

株式会社AGORAは、今回のマルシェで得られた来場者のフィードバックを、各チャレンジャーの事業ブラッシュアップへと繋げる実証実験の場を今後も提供したいと考えています。これからも「起業家」「地域住民」「学生」が自然に混ざり合い、新しい挑戦をみんなで応援し合えるような、本厚木らしい温かなコミュニティを作っていきます。

「HATSU起業家支援プログラムとは

神奈川県が取り組む、起業準備者、起業家、地域企業が集まり、交流や相互支援により、地域「発」の起業家を生み出す「起業家コミュニティ」の形成を目指す取組です。

「AGORA Hon-atsugi チャレンジャー」とは

主に、厚木市をはじめとする県央エリア （相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村）で、 新たな価値創造に挑む起業家の成長を伴走してサポートする5ヶ月間のプログラムです。

本事業は、神奈川県から委託を受け、「AGORA Hon-atsugi」で実施し、 県内の起業家創出に向けた取組みです。

＊事業主体：神奈川県・株式会社小田急ＳＣディベロップメント

＊企画運営：株式会社 AGORA

斬新な発想や技術・新しいビジネスアイデアの事業化を目指す方を募集し、 採択された起業準備者を「チャレンジャー」として、集中支援を行います。

＊詳細：

https://startups.pref.kanagawa.jp/program/hatsu/agora-honatsugi/(https://startups.pref.kanagawa.jp/program/hatsu/agora-honatsugi/)

＊起業家支援プログラム「AGORA Hon-atsugi チャレンジャー」の活動：

https://www.agora-office.com/blog/categories/program(https://www.agora-office.com/blog/categories/program)

コワーキング＆インキュベーションオフィス AGORA Hon-atsugi

令和4年7月に本厚木市内にできた「コワーキング＆インキュベーションオフィスAGORA Hon-atsugi」。リモートワークやオンライン授業で利用される方はもちろんのこと、神奈川県のベンチャー支援施策である「HATSU-SHINかながわモデル」（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/venture.html）の起業支援拠点です。専門家による各種相談対応や起業家同士の交流機会の提供、有望な起業準備者への集中支援など総合的な支援を行うことができ、起業を目指す方を支援しています。月に2回ほどビジネスについてのイベントも実施しています。

名称 ：「 コワーキング＆インキュベーションオフィス AGORA Hon-atsugi（あごら ほんあつぎ）」

住所：〒243-0013 神奈川県厚木市泉町1-1 本厚木ミロード１. 6F（小田急線本厚木駅直結）

営業時間：8:00～22:00（AGORA会員以外の方は平日10:00～17:00のみ)

運営会社：株式会社AGORA

座席数： 個室/固定ブース（22席）、フリースペース（19席）」

HP：https://www.agora-office.com/