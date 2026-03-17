【推し活初心者向け特集】推し活グッズの選び方がわかる特集ページを公開 人気ランキング・用途別提案・作り方ガイドを掲載｜スマホだけで1個から作れるME-Q（2026/03/17）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、オリジナルグッズを1個から作成できるプリントサービスを提供しています。この度、推し活初心者向けの特集ページ「推し活グッズの作り方特集(https://www.me-q.jp/topic/oshikatsu_goods)」を公開しました。

近年、好きなアイドル・アーティスト・キャラクターなどを応援する「推し活」は若い世代を中心に広がりを見せています。推し活人口は約1,940万人、市場規模は約4.1兆円とも言われており、推し活関連グッズの需要も拡大しています（PR TIMES調査）。

ライブやイベントへの参加、SNSでの写真投稿、自宅でのコレクションなど、推し活の楽しみ方は多様化しており、それに伴いアクリルスタンド（アクスタ）、アクリルキーホルダー、缶バッジ、トレカケース、推しバッグなど、さまざまな推し活グッズが人気を集めています。

一方で、推し活を始めたばかりのユーザーからは

「推し活グッズを作りたいけど、何を作ればいいかわからない」

「初心者でも簡単に作れるグッズを知りたい」

といった声も多く聞かれます。

こうしたニーズを受け、ME-Qでは初心者でもわかりやすく推し活グッズを選べる特集ページを公開しました。

▼推し活グッズ特集ページ

https://www.me-q.jp/topic/oshikatsu_goods

▽ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

特集ページでは、推し活初心者でも自分に合ったグッズを見つけやすいよう、次のようなコンテンツを掲載しています。- 初心者に人気の推し活グッズランキング- 用途別おすすめ推し活グッズ- 推し活グッズの種類一覧- スマホで作れる推し活グッズの作り方- 実際のSNS投稿作品の紹介

ランキングでは、アクリルスタンドや缶バッジ、アクリルキーホルダーなど、推し活ユーザーに人気の定番アイテムを紹介。さらに「持ち歩き」「ライブ参戦」「飾る」「収納」といった用途別にグッズを提案することで、初心者でも自分の推し活スタイルに合ったグッズを見つけやすい構成となっています。

また、特集ページではスマートフォンだけで簡単にオリジナルグッズを作れるME-Qのデザインシミュレーターの使い方も紹介しています。画像をアップロードするだけでデザインを作成でき、文字入れやレイアウト調整も直感的に操作可能。デザイン作成は無料で、完成イメージを確認しながら注文できるため、初めての方でも安心して利用できます。

ME-Qでは、アクリルグッズや缶バッジ、スマホケース、バッグなどさまざまなオリジナルグッズを1個から注文可能。商品によっては最短4営業日発送にも対応しており、ライブやイベント前の利用にも適しています。

今後もME-Qでは、ユーザーが自分らしい推し活を楽しめるオリジナルグッズ制作サービスやコンテンツの提供を続けていく予定です。

【推し活グッズ特集ページの特徴】

◆ 推し活グッズを1個から作成可能

ME-Qではアクスタ・アクキー・缶バッジ・スマホケースなど、さまざまなオリジナルグッズを1個から注文可能。まずは自分用に1つ作りたい方にもおすすめです。

◆ スマホだけで簡単にデザイン作成

専用アプリのインストールは不要。スマホから写真や画像をアップロードするだけで、簡単にオリジナル推し活グッズのデザインを作成できます。

◆ 初心者でも選びやすい人気ランキング掲載

特集ページでは、推し活初心者の方でも選びやすいように人気の推し活グッズをランキング形式で紹介しています。

◆ 用途別に推し活グッズを探せる

持ち歩き・ライブ参戦・飾る・収納など、推し活スタイルに合わせておすすめグッズを紹介。目的に合わせてグッズを見つけやすい構成になっています。

◆ SNS投稿された作品も掲載

ME-Qを利用して作られたオリジナルグッズのSNS投稿も紹介。実際の作品を参考にしながらグッズ制作のアイデアを探すことができます。

▽推し活グッズ特集ページ

https://www.me-q.jp/topic/oshikatsu_goods

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。画像制作ソフトなどは不要で、スマホ・タブレット・パソコンから簡単に作成可能。ウェブサイト上のデザインシミュレーターを使えば、専門知識がなくてもオリジナルグッズ制作を楽しめます。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグなどに加え、アウトドアグッズや季節商材、食器など多彩な商品をラインナップ。国内特殊印刷技術を活用した360度デザイン可能なコップ類など、他にはない商品も充実しています。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成できるため、受注生産型の販売を行うことで在庫リスクゼロでのグッズ販売が可能。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にもおすすめです。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qでは作ったオリジナルグッズをそのままBASEなどのECサービスへ登録することも可能。副業や個人ブランドのグッズ販売を行うクリエイターにも人気の機能です。

▼詳細はこちら

https://www.me-q.jp/topic/original-goods-side-business

ショップ情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト、またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めています。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意しています。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭などで使うオリジナルTシャツを作るならお任せください。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設立：2009年4月15日

事業：ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225