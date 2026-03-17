Hanes for BIOTOP（MENS）2026SS

株式会社ジュン

株式会社ジュン (本社：東京都港区 / 代表 佐々木進) が運営する「BIOTOP (ビオトープ)」は、1901年創業でパックTシャツの王道「Hanes (ヘインズ)」との別注企画、「Hanes for BIOTOP（ヘインズ フォー ビオトープ）」の2026SSシーズンの新作をBIOTOP 全店舗 (白金台・大阪・福岡・神戸) とADAM ET ROPE HOMME 取扱店にて2026年4月3日 (金) に発売します。

発売に先立ち「BIOTOP ONLINE」にて、3月19日 (木) に予約受付を開始します。

今シーズンはHanesブランドを代表する不動の定番素材を特殊なネック仕様で再構築した会心作が満を持して登場。

最大の特徴は、身頃の生地をネックリブで挟み込んで縫製するバインダー処理を2重構造で施すことで更なる首周りの伸びにくさと高い耐久性を実現する「ダブルバインダーネック」仕様に加え、脇はクラシックな T シャツに見られる「サイドシームレスボディ (丸胴編み) 」。

シンプルなアイテムが主軸となるシーズンにひときわ映える、機能性とデザイン性を高次元で両立したBIOTOPだけの特別なTシャツに仕立てました。

ヘビーウェイトTシャツの代名詞であると同時にHane 屈指のシグネチャーモデルとされる、6.1オンスのBEEFYコットンジャージー (天竺) 生地をセレクト。

ほどよく肉厚でハリとコシを備えている上、その名に違わぬ耐久性はもとより、着るほど洗うほど体に馴染む風合いと色合いの良さが特徴です。

肩幅・身幅・袖付けにほどよいゆとりを持たせ、リラックス感溢れる着心地の良さを体感できるBIOTOPならではのスタンダードフィットを開発。

タフなボディにマッチするボクシーなシルエットでありながら肩幅は大きく落ちる設定ではないため、リラックスフィットにありがちなルーズさとは無縁の仕上がりに。

カラーはスタイリングの幅をより一層広げてくれるWHITEに加え、BIOTOPだけの別注カラーとして深みある色味に染め上げたBLACK、程よい抜け感のSLATE BLUE、モダンさが際立つBLUE GREYの全4色をラインナップ。

BIOTOP ならではのクリーンなカラーバリエーションでお届けします。



【素材】綿 100%

【Hanes for BIOTOP】 DOUBLE BINDER CREW NECK T-SHIRT

■Price：\4,400 (in tax)

■Size：S / M / L / XL

■Color：WHITE / SLATE BLUE / BLUE GREY / BLACK



■予約開始日：2026年3月19日 (木)

■予約ページ：https://www.junonline.jp/biotop/product/tops/tshirt-cutsew/BFM36000

■発売日：2026年4月3日 (金)

■発売場所：BIOTOP 4店舗 (白金台・大阪・福岡・神戸)

BIOTOP ONLINE：https://www.junonline.jp/biotop/

ADAM ET ROPE HOMME 取扱店