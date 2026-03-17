[京都・女性アパレルEC Eim（エイム）”lawgy 26 spring collection PRE ORDER” 開催！]
朝日放送グループホールディングス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：西出 将之）のグループ会社であり、女性アパレルEC事業を手掛ける株式会社Eim（本社：京都市、代表取締役社長：岡 勇蔵）は、”lawgy 26 spring collection PRE ORDER”と題して2026年春の新作アパレル販売を開始します。本商品は、公式通販サイトeim online(エイムオンライン)[https://eim-online.com/]他にて購入いただけます。
概要
lawgy 26SS CONCEPT "ROOM TO BREATHE"
lawgyの26SS受注会が21日12時よりスタートいたします。
コンセプト : ROOM TO BREATHE ( 余白 )
忙しい日々の中でも楽しむ余白を。
余白は、整えるための時間や空間。
洋服でも余白を。
lawgyのアイテムを通して、みなさまへ色々な"余白"をお届けいたします。
2way sleeve embroidery jacket
2way handle tuck nylon bag
button point random shirring blouse
販売スケジュール
◇LINEUP OPEN ( 商品公開のみとなります ) eim online ［https://eim-online.com/(https://eim-online.com/)］
3/19 12:00 - 3/20 11:59
◇eim plus+ members PRE ORDER( ”eim plus+会員様”先行 ) eim online
3/20 12:00 - 3/21 11:59
◇PRE ORDER （すべてのお客様にお買い求めいただけます）eim onlineおよびZOZOTOWN
3/21 12:00 - 3/25 11:59
お問い合わせ
下記お問い合わせフォームまでお願いいたします。
https://eim-online.com/pages/contact(https://eim-online.com/pages/contact)