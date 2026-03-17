ブランド初となる大型街頭ビジョンCM放映を 原宿・明治通り「渋原VISION」にて実施中

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「Desigual（デシグアル）」は、2026年3月9日（月）より、東京・原宿の明治通り沿いに位置する「渋原VISION」にて、ブランド初となる大型街頭ビジョンでのCM放映を行っています。SS26最新コレクションの人気バッグを起用した映像が94平方メートル の大画面に展開中です。本施策は店頭やオンラインにとどまらない、新たなブランドコミュニケーションへの挑戦です。

明治通り沿いに面したブランドフラグシップ店眼前のロケーション

渋原VISIONは、日本を代表するファッショントレンドの発信地として、渋谷と原宿を結ぶ明治通り沿いに位置し、Desigual原宿店の目の前にあります。この場所は渋谷と原宿の両方から視認でき、ファッションの中心地として知られています。国内外のトレンドに敏感な訪問者や観光客が頻繁に訪れるため、ブランドの個性を引き立てる理想的な広告機会を提供します。特に、Desigualの独自のスタイルを広めるのに最適なロケーションであり、ブランドの新たな可能性を切り開く拠点として期待されます。

Desigualの2025年12月期決算: 地域別売上の多様な成長

Desigualの2025年12月期決算では、既存店売上が順調に増加し、次なる会社規模からのビジネス展開を目指しています。利益面に於いても健全な発展が見られ、包括的な業績向上を達成できました。

地域別の売上高については、欧州での売上は微増にとどまりましたが、南北アメリカでは比較的顕著な成長が観察されました。両地域とも、地元の顧客からの需要は安定しています。中国市場の回復に伴い、アジア太平洋地域（日本を除く）でも売上が増加しました。一方、日本ではインバウンド需要の減少により売上が微減しましたが、現地通貨ベースでは成長を示しています。中東地域は引き続き好調で、売上が二桁成長を記録しました。

最新コラボレーションDesigual x Masha Popovaローンチに合わせた掲出

ビジョン放映期間中の3月19日（木）には、Masha Popovaとのコラボレーションコレクションのローンチも予定されており、原宿エリアにおけるDesigualのブランド発信がより一層高まる期間に合わせた掲出となっています。

掲出概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50550/table/134_1_c1c312ffa87808c32593d6c156780c7a.jpg?v=202603170251 ]