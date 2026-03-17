〔イル ビゾンテ〕HOME COLLECTION ｜NEW TOWELS 発売のお知らせ

株式会社ルックホールディングス(C)IL BISONTE

株式会社ルックが展開するイタリア・フィレンツェ発バッグ・革製品ブランド「IL BISONTE（イル ビゾンテ）」は、2026年3月20日(金・祝)より、ホームコレクションの新作として、バスタオル、フェイスタオル、ゲストタオルを発売いたします。

高い吸収性とやわらかな素材感で、暮らしのひとときを上質な時間へと導きます。

洗練されたベーシックカラーに加え、空間のアクセントとなるマルチストライプをラインナップし、バスルームやお部屋をさりげなく彩ります。



ライフスタイルに寄り添い、使うほどに心地よさを実感できるタオルは、ご自身用としてもギフトとしても活躍するアイテムです。

イル ビゾンテならではの伝統と革新が息づく最新コレクションをご覧ください。

(C)IL BISONTE

〔NEW TOWELS詳細〕

発売日：2026年3月20日（金・祝）

取扱い店舗：イル ビゾンテ全国ストア、イル ビゾンテ公式オンラインストア

取扱い内容： 6 型（バスタオル 2 型・フェイスタオル 2 型・ゲストタオル 2 型）

※店舗によって取扱い内容が異なります。

価格帯： バスタオル6,600円～7,150円

フェイスタオル2,970円～3,300円

ゲストタオル1,980～2,200円

公式サイト： https://ilbisonte.jp/news/?path=20260317120000

【ABOUT IL BISONTE】

レザーを中心としたバッグやアクセサリーを展開するイル ビゾンテは、クラフトマンシップ溢れるイタリアブランド。1970年、創業者 Wanny di Fillipo(ワニー・ディ・フィリッポ)が、その妻とフィレンツェでスタートさせてから、現在はヨーロッパのみならず、ニューヨーク、パリ、日本などにオンリーショップを展開しています。

イタリアの良質なナチュラルレザーは、タンニン鞣しを施し、上品な表情でありながらタフ、そして使い込むほどにエイジングが楽しめます。持つ人の個性を反映するぬくもりのある製品は、世界中の本物志向のファンに愛され続けています。

公式オンラインサイト：https://www.ilbisonte.jp/