『au PAY マーケット BEST SHOP AWARD 2025』ブランドカテゴリ大賞を4年連続受賞『ギャレリア Bag&Luggage au PAY マーケット店』

株式会社ギャレリア・ニズム

株式会社ギャレリア・ニズムが運営する「ギャレリア Bag&Luggage au PAY マーケット店」は、「au PAY マーケット」が主催する「BEST SHOP AWARD 2025」において、ブランドカテゴリ大賞を受賞いたしました。

これにより当店は、ブランドカテゴリの大賞を4年連続で受賞し、ブランドカテゴリ賞としては8年連続の受賞となりました。

「BEST SHOP AWARD」は、au PAY マーケットに出店する数多くの店舗の中から、年間の売上実績やお客様からの評価など複数の指標をもとに、各カテゴリで優れた成果を収めた店舗を表彰するアワードです。

当社が運営する「ギャレリア Bag&Luggage au PAY マーケット店」は、ファッション部門のブランドカテゴリにおいて、売上実績と顧客満足度の両面で高い評価を受け、今回の受賞に至りました。

今回の受賞は、日頃より当店をご利用いただいているお客様のご支援の賜物です。

スタッフ一同、心より感謝申し上げます。

ギャレリア Bag&Luggage au PAY マーケット店

https://plus.wowma.jp/user/17593309/plus/

LINE公式アカウント

https://lin.ee/tmXDXCV

au PAY マーケット「BEST SHOP AWARD 2025」特設ページ

受賞店舗限定！受賞記念クーポン配布中（数量限定）

https://wowma.jp/feature/bestshop

■ 「ギャレリア Bag&Luggage」の取り組み

「ギャレリア Bag&Luggage」は、バッグ・財布・服飾小物などを中心に取り扱うバッグ専門店です。

「SCENEに彩りを 時間に豊かさを」というコンセプトのもと、日常使いからビジネス、トラベルまで、さまざまなライフスタイルやシーンに寄り添うアイテムを提案しています。

現在は約430ブランド・13,000種類以上のアイテムを取り揃え、専門店ならではの商品ラインアップを展開。商品の魅力をわかりやすく伝える商品ページづくりや、迅速な出荷体制、丁寧な顧客対応を通じて、オンラインでも安心して購入できるショップ運営に取り組んでいます。

こうした取り組みを背景に、au PAY マーケットをはじめ、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazonなど国内主要ECモールを含む17の販売チャネルで店舗を展開し、幅広いお客様に商品を届ける体制を整えています。

今後もバッグ専門店として培ってきた知見を活かし、商品ラインアップの拡充やサービス品質のさらなる向上に取り組むことで、お客様によりご満足いただけるショッピング体験の提供を目指してまいります。



＜会社概要＞

社名：株式会社 ギャレリア・ニズム

英文表記：GALLERIA NISM Inc.

本店所在地：〒370-0073 群馬県高崎市緑町3-2-1

事業本部所在地：〒370-0035 群馬県高崎市柴崎町1883

TEL：027-381-8211

コーポレートサイト：https://www.galleria-nism.com

オフィシャルECサイト：https://www.galleria-mall.jp

Instagram：https://www.instagram.com/galleria.official/

設立：1990年4月10日

資本金：3,000万円

事業内容：バッグ・財布小物、服飾雑貨のEC販売および店舗販売

売上高：79億1,000万円 / 第36期(2025年8月期)

代表取締役：長野 哲士（NAGANO TETSUSHI）

＜店舗＞

店舗名：ギャレリア高崎柴崎店

所在地：〒370-0035 群馬県高崎市柴崎町1883

TEL：027-381-6992

営業時間：11：00～19：00

店舗名 ：ギャレリア高崎緑町店

所在地：〒370-0073 群馬県高崎市緑町 3-2-1 M3㌱

TEL：027-365-5220

営業時間：11：00～19：00

＜Eコマース受賞歴｜年間賞＞

楽天市場：ショップ・オブ・ザ・イヤー 7回受賞

Yahoo!ショッピング：ベスト・ストア・アワード 11回受賞

（内ファッショングループ総合賞1位を3回受賞）

au PAY マーケット：ベストショップアワード 8回受賞

Amazon：マケプレアワード受賞

※その他、月間賞・エリア賞などを多数受賞

▼過去の受賞歴

https://www.galleria-nism.com/about/