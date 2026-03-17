【ルイ・ヴィトン】チェイス・インフィニティが第98回アカデミー賞授賞式で着用したドレスのサヴォアフェール

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

メゾンのアンバサダーであるチェイス・インフィニティが、3月15日(現地時間)にロサンゼルスで開催された第98回アカデミー賞授賞式にて、ルイ・ヴィトンのカスタムメイドドレスを着用しました。

チェイス・インフィニティが着用したラベンダーカラーのシルクドレスは、左側のローウエストに施された繊細なドレープから、グラデーションのフリルがウォーターフォールのように流れ落ちるデザインが特徴です。豊かなボリュームでありながら軽やかさを保ち、シルエットはフォルムを支える軽やかなクリノリンのレイヤーを中心に構築され、フロントからバックにかけて左側全体を包み込むように広がります。このドレスの完成には、約750時間以上の時間をかけて制作されました。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。