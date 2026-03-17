ウルトラマン×日本の伝統工芸。螺鈿（らでん）細工でウルトラマンシリーズのヒーロー達を表現した日本製機械式腕時計が登場。4月上旬に発売します。

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長 宮上光喜）のキャラクターコラボレーション専門ブランド『GARRACK (ギャラック)』から、貝殻の真珠層を用いた日本の伝統工芸「螺鈿（らでん）細工」を使用し、ウルトラマンシリーズの人気ヒーローを表現した日本製自動巻腕時計、全4モデルを4月上旬に発売します。

商品の詳細、発売日等の詳細は、近日中にSNS・HP等で発表いたしますので、フォローしてお待ちください。

GARRACK公式サイト

https://world-wide-watch.jp/c/brand/gar

GARRACK公式X

https://twitter.com/GARRACK_watch

GARRACK公式インスタグラム

https://www.instagram.com/garrack_japan/

GARRACK公式フェイスブック

https://www.facebook.com/GarrackJapan/

「ウルトラマンシリーズ」とは

「ウルトラマンシリーズ」は、1966年に放送を開始した『ウルトラQ』、『ウルトラマン』に始まり、60年にわたり世代を超えて愛され続けています。

ウルトラマンが、地球の平和のために怪獣や宇宙人と戦う姿を描いた本シリーズは、迫力ある特撮表現と斬新なストーリーで人気を博しています。

『ウルトラマン』放送以降、『ウルトラマンティガ』『ウルトラマンゼロ』など、時代ごとに新たなヒーローが登場し、国内のみならず海外でも放送 ‧ 展開されています。

「ウルトラマンシリーズ60周年記念サイト」はこちら

https://60th.m-78.jp/?utm_source=chatgpt.com

公式サイトはこちら

https://m-78.jp/

(C)円谷プロ

「GARRACK（ギャラック）」とは

日本が誇るキャラクターとファッションを高次元で融合させたライフスタイルブランドです。厳選された素材を使用し、大人の日常生活に溶け込むこだわりのデザインで、キャラクターの魅力を日々の暮らしに取り入れることができます。上質なアイテムで、心が躍るような特別な瞬間をお楽しみください。

GARRACK公式サイト https://world-wide-watch.jp/c/brand/gar

発売元：株式会社ウエニ貿易

時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社。輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。ヴェルサーチェウォッチやフルラウォッチの日本総代理店を務める一方、メーカーとしてエンジェルハートやGARRACKを開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。

ウエニ貿易公式サイト https://www.ueni.co.jp/