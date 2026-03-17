外ヶ浜町長・山崎結子氏が自ら地元の魅力をアピールすべく、YouTube番組『首長と○○やってみた』で幻の“龍飛岬マツカワ”を堪能

イチニ株式会社

日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営するイチニ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高畑卓）は全国の首長が、自ら自治体をPRするために様々な企画に挑戦するYouTube番組『首長と○○やってみた』を配信しています。

■第３５弾は青森県・外ヶ浜町 山崎結子町長が登場！

３月１７日に配信開始しました、『首長と○○やってみた』では、青森県・外ヶ浜町の町長、山崎結子氏が登場し、あの演歌でおなじみの竜飛岬から、外ヶ浜町の魅力をアピールします。

青森県外ヶ浜町は、津軽海峡と陸奥湾に面したまちです。町内には、津軽海峡を望む景勝地として知られる竜飛岬や、世界文化遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産である大平山元遺跡など、歴史と豊かな自然を体感できます。また豊かな漁場を有し、近年は養殖にも取り組むなど水産振興にも力を入れています。

少子高齢化や地方課題解決のためDXの推進にも取り組み、豊かな自然と文化を次世代へ継承する持続可能なまちづくりを進めています。

今回の『首長と○○やってみた』では、東北以北に生息する貴重なマツカワガレイのなかでも、龍飛岬のきれいな水で養殖された幻の「龍飛岬マツカワ」を町長といただきます。

また、日本最古の土器の欠片が出土した大平山元遺跡の展示施設「むーもん館」を訪れ、縄文時代の歴史や、かわいい公式キャラクター「むーもん」の地域密着型のグッズ展開にも迫ります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bMSrH_I1YhU ]

幻の「龍飛岬マツカワ」を漬け丼でいただきます！噛むほどうま味がじゅわり……日本最古の無文土器の欠片が出土！縄文時代の始まりの場所!?

■『首長と○○やってみた』の背景

今、自治体PRの必要性はかつてないほど高まっています。その理由は大きく２つあります。

ひとつは地域外の生活者や観光客、あるいはメディア関係者に地域の魅力を伝えなくてはならないからです。2024年4月に、民間の有識者グループ「人口戦略会議」は全体の4割にあたる744の自治体で、2050年までに20代から30代の女性が半減し「最終的には消滅する可能性がある」という分析結果を公表しました。大切な地元を「消滅」から守るためには、ふるさと納税、観光客、移住者、企業など、地域外から誘致することが喫緊の課題となっています。

もうひとつは、地域住民に対する自治体広報の必要性です。「明るい選挙推進協会」が2023年の統一地方選挙後に行った調査では「候補者の人物や政策がよくわからないために、誰に投票したらよいか決めるのに困る」と回答した有権者が過去最低の54.1％となりました。自治体の首長は地域の生活にとって最も身近で、重要な政治家なのに、仕事ぶりや人となりを知る機会があまりに少ないのです。

こうした需要の高まりを受け、地域外の人々が、その地域の魅力を知ることができるように、そして地域に暮らす人々が自分たちの首長、そして地元行政の取り組みを知る機会を増やすために、YouTube番組『首長と○○やってみた』を2024年5月より立ち上げました。

今後も全国の首長の皆様と共に、地域の魅力を発信してまいります！

■略歴：青森県外ヶ浜町 山崎結子氏

山崎結子町長

生年月日

1981年6月21日 東京都生まれ

略歴

2004年3月 成城大学文芸学部卒業

2004年4月 （株）フロンティアワークス入社

2006年4月 環境省自然環境局採用(非常勤)

2008年4月 同上

2011年10月 （株）オカムラ食品工業入社（2017年2月 退社）

2017年3月 外ヶ浜町長 当選（2017年4月24日 就任）

2021年4月 外ヶ浜町長 当選（2期目）

2025年4月 外ヶ浜町長 当選（3期目）



・座右の銘：人事を尽くして天命を待つ

・好きな言葉：運鈍根、Show must go onなど

・趣味：マンガ、ドラマ・舞台鑑賞、筋トレ、釣り、ヨガなど（狩猟免許所持・最近猟も始めました）

■これまでの出演首長

▼これまでの首長と○○やってみた

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHAYaGZq5IzXj8vUvJuj99xsuCM6VVHh1(https://www.youtube.com/playlist?list=PLHAYaGZq5IzXj8vUvJuj99xsuCM6VVHh1)

- 第１弾 福岡県・古賀市 田辺一城市長 https://youtu.be/o8Ei65NuV-A(https://youtu.be/o8Ei65NuV-A)- 第２弾 東京都・東村山市 渡部尚市長 https://youtu.be/OHq-04P2f1Q(https://youtu.be/OHq-04P2f1Q)- 第３弾 奈良県・奈良市 仲川げん市長 https://youtu.be/fpEczbgJSn4(https://youtu.be/fpEczbgJSn4)- 第４弾 鹿児島県・さつま町 上野俊市町長 https://youtu.be/Cwb6SjYthoo(https://youtu.be/Cwb6SjYthoo)- 第５弾 北海道・京極町 佐古岡秀徳町長 https://youtu.be/ULFvaY8SGRs(https://youtu.be/ULFvaY8SGRs)- 第６弾 長野県・白馬村 丸山俊郎村長 https://youtu.be/pW8gJJ4NQoY(https://youtu.be/pW8gJJ4NQoY)- 第７弾 愛知県・大府市 岡村秀人市長 https://youtu.be/wgxYhaYf_S8(https://youtu.be/wgxYhaYf_S8)- 第８弾 大阪府・箕面市 原田亮市長 https://youtu.be/F_A59bsl2Go(https://youtu.be/F_A59bsl2Go)- 第９弾 三重県・志摩市 橋爪政吉市長 https://youtu.be/tT7J5xlpuOU(https://youtu.be/tT7J5xlpuOU)- 第１０弾 青森県・むつ市 山本知也市長 https://youtu.be/Uo94cV44VTA(https://youtu.be/Uo94cV44VTA)- 第１１弾 福島県・三島町 矢澤源成町長 https://youtu.be/HOPZ2lnIr7k(https://youtu.be/HOPZ2lnIr7k)- 第１２弾 群馬県・山本一太知事 https://youtu.be/edfRBedyoL0(https://youtu.be/edfRBedyoL0)- 第１３弾 兵庫県・西宮市 石井登志郎市長 https://youtu.be/QHnnFFUbpKo(https://youtu.be/QHnnFFUbpKo)- 第１４弾 北海道・東神楽町 山本進町長 https://youtu.be/ac9xkthLsig(https://youtu.be/ac9xkthLsig)- 第１５弾 秋田県・由利本荘市 湊貴信市長 https://youtu.be/JaniHAvlzXo(https://youtu.be/JaniHAvlzXo)- 第１６弾 千葉県・印西市 藤代健吾市長 https://youtu.be/vhH7v5U-g4M(https://youtu.be/vhH7v5U-g4M)- 第１７弾 香川県・丸亀市 松永恭二市長 https://youtu.be/Q6MzZyYGOvY(https://youtu.be/Q6MzZyYGOvY)- 第１８弾 山梨県・丹波山村 木下喜人村長 https://youtu.be/MVbQ5t84WKs(https://youtu.be/MVbQ5t84WKs)- 第１９弾 茨城県・水戸市 高橋靖市長 https://youtu.be/5VzE2zt99T4(https://youtu.be/5VzE2zt99T4)- 第２０弾 大分県・津久見市 石川正史市長 https://youtu.be/4Z9aDXSx2YI(https://youtu.be/4Z9aDXSx2YI)- 第２１弾 徳島県・海陽町 三浦茂貴町長 https://youtu.be/rGJCMKZnHo8(https://youtu.be/rGJCMKZnHo8)- 第２２弾 京都府・笠置町 山本篤志町長 https://youtu.be/pgMCDcAHFuk(https://youtu.be/pgMCDcAHFuk)- 第２３弾 徳島県・吉野川市 原井敬市長 https://youtu.be/1xghednIKA4(https://youtu.be/1xghednIKA4)- 第２４弾 京都府・舞鶴市 鴨田秋津市長 https://youtu.be/Xj0j8mBfGLc(https://youtu.be/Xj0j8mBfGLc)- 第２５弾 和歌山県・有田市 玉木久登市長 https://youtu.be/BbRLB8dcnWs(https://youtu.be/BbRLB8dcnWs)- 第２６弾 東京都・小金井市 白井亨市長 https://youtu.be/v521n_qx-pA(https://youtu.be/v521n_qx-pA)- 第２７弾 京都府・八幡市 川田翔子市長 https://youtu.be/g4IUy47FU8s(https://youtu.be/g4IUy47FU8s)- 第２８弾 香川県・東かがわ市 上村一郎市長 https://youtu.be/_QpGZkdEKcU(https://youtu.be/_QpGZkdEKcU)- 第２９弾 埼玉県・加須市 角田守良市長 https://youtu.be/JzxKAX1nFVQ(https://youtu.be/JzxKAX1nFVQ)- 第３０弾 埼玉県・毛呂山町 井上健次町長 https://youtu.be/b9KUtHdqQ6Q(https://youtu.be/b9KUtHdqQ6Q)- 第３１弾 千葉県・御宿町 原宏町長 https://youtu.be/F0hjPeXeerM(https://youtu.be/F0hjPeXeerM)- 第３２弾 千葉県・睦沢町 田中憲一町長 https://youtu.be/Y4eUNo9E_1o(https://youtu.be/Y4eUNo9E_1o)- 第３３弾 千葉県・茂原市 市原淳市長 https://youtu.be/b3FXealWDyg(https://youtu.be/b3FXealWDyg)- 第３４弾 佐賀県・基山町 松田一也町長 https://youtu.be/bCmhHzYeufg(https://youtu.be/bCmhHzYeufg)【出演自治体を募集中！】

関心がある首長、自治体、関係者の方々は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

https://forms.gle/eG3VBCMqoC6ihkTU7

＜首長と◯◯やってみた公式SNS＞

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCjvMIrMRpjFnxNVN803zhhA

公式Xアカウント：https://twitter.com/KubichoTV

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公式TikTokアカウント：https://tiktok.com/@kubicho_tv

イチニ株式会社について

イチニ株式会社は、約4100万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

・公式ウェブサイト：https://ichi-ni.jp/

・選挙ドットコム：https://go2senkyo.com/

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