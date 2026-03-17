今週末開催！2026年3月20日～22日第4回芋フェス！ＩＮ伊東マリンタウン出店者決定

株式会社ロト

東海地方を中心に延べ41万人以上を集めているフードイベント芋フェス！の最新開催である、2026年3月20日～22日第4回芋フェス！ＩＮ伊東マリンタウンの出店者が発表された。全部で12店舗での開催となる。注目は焼き芋としてモンドセレクション金賞を世界で初めて受賞した店舗と2025年12月に発表された芋フェス！大賞受賞の店舗が中心となる。

出店者は以下の通り。

1 るいいだKITCHEN モンドセレクション金賞受賞！モンドセレクションにおいて焼き芋として世界初受賞 芋フェス！大賞最優秀賞 大賞

焼き芋が進化する時代へ_。その進化の象徴として注目されているのが「熟成焼き芋」です。さつまいもを収穫後、一定期間熟成させることで、デンプンが糖に変わり、驚くほどの甘みと深みのある味わいが生まれます。「るいいだKitchen」では熟成させた「特上焼き芋」をご用意しています

2 静岡県 芋屋まさる

土作りからこだわった自家栽培の厳選した芋を使用。自社製法でじっくり焼き上げ、濃厚な甘みと旨味が際立ちます。

3 えんむすび 芋フェス！大賞 優秀賞 金賞

“定番のない焼き芋専門店"を目指してまだ食べたことのない焼き芋を揃えております！スイーツはもちろん予約一年待ちの焼き芋「蜜郎」をご提供します！

4 芋庵茅根

いろいろなイベントや百貨店催事などで、本場種子島産安納芋や徳島産鳴門金時などの焼き芋や、その焼き芋を使用したスイーツ・チップスなどを製造販売しています

5 Joiecrep 芋フェス！大賞 スイーツ部門 大賞

【さつまいものブリュレ】

紫芋のパウダーを練り込んだ生地にホイップ、安納芋ソース、さつまいもの

ペーストが入った焼き芋をイメージしたさつまいものブリュレクレープです

６ほっこり芋 スイーツ部門 金賞

クリームチーズとお芋の滑らかな口当たりとクッキー生地がアクセントになり3層仕立ての贅沢ケーキです。2025さつまいも博で「おみやげ」部門2会期連続1位を取った商品です。

７ DINER すぎ 芋フェス！大賞 審査員特別賞

さつまいもチップス。フライドポテト、もつ煮

何を食べても美味い店です。

8 神奈川県あっぱれＯＩＭＯＮ

石川県 伝統加賀野菜である五郎島金時をはじめ、

甘くなった紫芋→ふくむらさき など入手しにくい物から べにはるか、シルクスイートの定番モノまでを

じーっくり石焼きにこだわり昔ながらの製法で時間を掛けて焼いております。

9 はらペコkitchen

おいもここは「まちを彩る焼き芋屋さん」をコンセプトにしている焼き芋専門店です。当店は幅広い年齢層の方々にお越しいただき、焼き芋はもちろん、素材を活かしたスイーツなど、さまざまな商品を提供させて頂いております。

10 NEWSTEP

大道芸

11 マルフミ商店

さつまいもベビーカステラ

１2 DAIKUCOFFEE

大工が作るこだわりコーヒーです

さらに２１日２２日は11：30と13：30に伊東マリンタウンと共催で豪華景品のあたるじゃんけん大会も開催が決定！伊東マリンタウンで使える商品券等が景品で予定されていますので奮ってご参加ください。

なお入場料は無料です。

イベント概要

イベント名 ： 第4回芋フェス！IN伊東マリンタウン

開催日時 ： 2026年3月20日(金)～22日（日）10：00～16:00小雨決行

開催場所 ： 〒414-0002 静岡県伊東市湯川571-19

アクセス ： 国道135号沿い

参加費／チケット料金： 無料

URL ： 第4回芋フェス！IN伊東マリンタウン

https://www.imo-fes.net/index.html

Instagram

https://www.instagram.com/imofesruiida/

参加費／チケット料金：無料