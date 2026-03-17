開業１周年記念『TOTTEI KOBE開港祭Supported by 神戸トヨペット』 寄神建設がプロモーションパートナーに就任

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：兵庫県神戸市、代表取締役社長 渋谷 順）は、「GLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）」と周辺エリア「TOTTEI（トッテイ）」の運営企業として、アリーナを基点とした地域活性化に取り組んでいます。

このたび、アリーナ開業1周年を記念して「TOTTEI KOBE開港祭 Supported by 神戸トヨペット」を2026年3月20日（金・祝）～4月19日（日）開催にあたり、地元企業の寄神建設株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長 寄神 裕佑）がプロモーションパートナーに就任しましたのでお知らせします。

寄神建設は、同時期にアリーナ西側水面でおこなう「KOBE BUBBLUMI （神戸バブルミ）2026」の設営も担い、オーストラリア・シドニー拠点のアーティスト；Atelier SISU（アトリエシス）と連携して昼と夜で異なる印象をもつ新感覚のパブリックアートを協創し、神戸ウォーターフロントの新たな価値協創に取り組みます。

寄神建設について

寄神建設は、今年開業20周年を迎える神戸空港の建設などにも携わってきた海洋土木工事のエキスパート企業です。One Bright KOBEが掲げる「アリーナ基点での地域活性化・まちづくり」のビジョンに深く賛同いただき、アリーナ開業前よりオフィシャルパートナーとして参画いただいてきました。

このたび、海外アーティストと連携して開催する「KOBE BUBBLUMI 2026」開催を通じて、神戸港をよく知る寄神建設と、神戸の新たなイベント機会の協創に取り組みます。

「TOTTEI KOBE 開港祭 Supported by 神戸トヨペット」開催概要

期 間： 2026年3月20日（金祝）～4月19日（日）

会 場： TOTTEI 及び GLION ARENA KOBE

主 催： 株式会社One Bright KOBE

後 援： 神戸市

協 賛： 神戸トヨペット株式会社、寄神建設株式会社

特設サイト：https://totteikobe-anniversary.com/1st/

「KOBE BUBBLUMI （神戸バブルミ）2026」開催概要

アリーナ西側の来年開業するスーパーヨットのマリーナ予定地の水辺をアートキャンバスに見立て、オーストラリア最大級のカルチャーイベント：Vivid Sydneyでも好評を博したアーティスト：Atelier Sisu（アトリエシス）を招聘し開催。昼はシャボン玉のようなきらめくバブルアート、夜はライトアップしたカラフルなイルミネーションとして、BUBBLE×ILLUMINATIONが訪れる時間帯によって異なる印象でお楽しみいただけます。日本初開催となる神戸ウォーターフロントの「新感覚のイマーシブなアート体験」にご期待ください。

期 間： 2026年3月20日（金祝）～4 月19日（日）

※ライトアップは18:00～21:30 最新情報は公式SNSをご覧ください

入 場： 料金無料・事前予約不要

会 場： 水上アート：GLION ARENA KOBE 西側水面

地上アート：TOTTEIエントランスエリア

特設サイト ：https://www.totteikobe.jp/event/article/21138

主 催： 神戸ウォーターフロントアートプロジェクト実行委員会

後 援： 神戸市