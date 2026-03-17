『キャプテン翼』とgol.のコラボレーションストア2号店が吉祥寺に登場

株式会社ゴルジャパン日本サッカーが世界に誇る、サッカー漫画・アニメの最高峰『キャプテン翼』。その存在は日本はもとより、ヨーロッパ、南米、そしてサッカーが盛んではない国まで世界中を魅了し、多くのサッカー少年をプロサッカー選手へと導いたと言っても過言ではない。そんな、『キャプテン翼』へのリスペクトをgol.なりにこめた旗艦店が、原作者である高橋陽一先生ゆかりの地"葛飾"に引き続き"吉祥寺"にも登場。

- 葛飾店には世界７０ヶ国以上のお客様が来店

2023年5月に葛飾にオープンしたgol.STORE TSUBASA。お陰様でオープン以来、国内だけでなく海外のお客様にも多く訪れていただいています。そんな人気店が、JR中央線沿線の吉祥寺に２号店を4月1日にオープンいたします。

gol.STORE TSUBASA

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭３丁目３１－１５

定休日：なし

営業時間：11時-18時

- オープン記念 購入者全員に缶バッチプレゼント！

gol.STORE TSUBASAオープンを記念して、4月1日より購入者全員にナトゥレーザの缶バッチ（非売品 / 数量限定）をプレゼント。

吉祥寺にも誕生したgol.STORE TSUBASAの新たなスタートを背番号「0」のナトゥレーザと共にお祝いしよう！

- さらに2万円以上お買い上げで、サイン入りグッズが当たる抽選に参加可能！

gol.STORE TSUBASAオープンを記念して、高橋陽一先生直筆 イラスト付きサイン入りグッズが当たる抽選会を実施いたします。購入価格2万円を1口として、店舗で当たるハズレなしの抽選会です。

抽選会は、賞品がなくなり次第終了となります。

- 旅するオルタナティブフットボールブランドgol.＜ゴル＞

ボールと一緒に世界中を旅をする”Football Journey”を

テーマに毎シーズン独自の視点でユニークなコレクションを発表。



フットボールの試合が90分間、

状況が常に変わるように、

次のパス、次のゴールを目指して

自分たちが最高にかっこいい！と思うアイテムたちを

デザインしている。



また、出来るだけ長く使ってもらいたいとの考えより、

Made in Japanのユニフォームを採用するなど

品質やモノづくりに対するこだわりをもち、

サプライしているJリーグクラブからの評価も厚い。



gol.が大事にしているのは

“フットボールを自由に探究する人達”。

地図を持たない旅行者のように、

時代とともに変化し続け、

自由にフットボールを表現しています。



Vamos a jugar!

フットボールは、まだまだ遊べる！

○ユニフォームサポートチーム

・藤枝MYFC（Jリーグ）

・南葛SC（関東サッカーリーグ）

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