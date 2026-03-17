『キャプテン翼』とgol.のコラボレーションストア2号店が吉祥寺に登場
日本サッカーが世界に誇る、サッカー漫画・アニメの最高峰『キャプテン翼』。
その存在は日本はもとより、ヨーロッパ、南米、そしてサッカーが盛んではない国まで世界中を魅了し、多くのサッカー少年をプロサッカー選手へと導いたと言っても過言ではない。
そんな、『キャプテン翼』へのリスペクトをgol.なりにこめた旗艦店が、原作者である高橋陽一先生ゆかりの地"葛飾"に引き続き"吉祥寺"にも登場。
2023年5月に葛飾にオープンしたgol.STORE TSUBASA。お陰様でオープン以来、国内だけでなく海外のお客様にも多く訪れていただいています。そんな人気店が、JR中央線沿線の吉祥寺に２号店を4月1日にオープンいたします。
gol.STORE TSUBASA
〒181-0001 東京都三鷹市井の頭３丁目３１－１５
定休日：なし
営業時間：11時-18時
- オープン記念 購入者全員に缶バッチプレゼント！
gol.STORE TSUBASAオープンを記念して、4月1日より購入者全員にナトゥレーザの缶バッチ（非売品 / 数量限定）をプレゼント。
吉祥寺にも誕生したgol.STORE TSUBASAの新たなスタートを背番号「0」のナトゥレーザと共にお祝いしよう！
- さらに2万円以上お買い上げで、サイン入りグッズが当たる抽選に参加可能！
gol.STORE TSUBASAオープンを記念して、高橋陽一先生直筆 イラスト付きサイン入りグッズが当たる抽選会を実施いたします。購入価格2万円を1口として、店舗で当たるハズレなしの抽選会です。
抽選会は、賞品がなくなり次第終了となります。
- 旅するオルタナティブフットボールブランドgol.＜ゴル＞
ボールと一緒に世界中を旅をする”Football Journey”を
テーマに毎シーズン独自の視点でユニークなコレクションを発表。
フットボールの試合が90分間、
状況が常に変わるように、
次のパス、次のゴールを目指して
自分たちが最高にかっこいい！と思うアイテムたちを
デザインしている。
また、出来るだけ長く使ってもらいたいとの考えより、
Made in Japanのユニフォームを採用するなど
品質やモノづくりに対するこだわりをもち、
サプライしているJリーグクラブからの評価も厚い。
gol.が大事にしているのは
“フットボールを自由に探究する人達”。
地図を持たない旅行者のように、
時代とともに変化し続け、
自由にフットボールを表現しています。
Vamos a jugar!
フットボールは、まだまだ遊べる！
○ユニフォームサポートチーム
・藤枝MYFC（Jリーグ）
・南葛SC（関東サッカーリーグ）
お店の最新情報やアイテム紹介はSNSにて随時公開中です。
● キャプテン翼公式オンラインストア
https://10.tsubasa.shop/
● SNSアカウント
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