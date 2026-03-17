「安全確保×精密操作」が需要を牽引、産業用無線リモコン市場は2032年12.38億米ドルへ拡大
産業用無線リモコンとは、クレーン、ホイスト、搬送設備、建設機械、鉱山・港湾設備など、現場の重機・産業機械を無線で遠隔操作するための制御装置群である。操作子（押しボタン式送信機、ジョイスティック送信機等）、受信機、アンテナ、制御ユニット、非常停止回路、認証・暗号などの安全機能を一体で構成し、作業者を危険源から離隔させながら、視認性の高い位置で操作を成立させる。産業現場の運用要件は「誤操作ゼロ」「停止の確実性」「電波環境の混在」「耐衝撃・防塵防水」「保守交換の容易性」といった多面的制約を同時に満たす必要があり、単なる無線機器ではなく“安全系を含むヒューマンマシンインターフェース”として設計される点が本質である。
2024年は送信機が世界売上の約80%を占め、高いASPと電気油圧系への統合が収益を押し上げる。用途は多岐にわたるが、物流・製造が中核で、危険源からの離隔と単独運用による生産性向上を背景に約41%の売上を構成する。地域別ではAPACが世界需要の38%を占め最大市場であり、安全標準化と自動化の進展により、RF信頼性や診断機能など“押しボタン以上”への需要が強まる一方、成熟市場は更新需要と高仕様用途でプレミアム領域を支える構図である。
安全と精密制御が需要を底支えする成長エンジン
産業用無線リモコンの需要を駆動する本質は、現場における「安全確保」と「操作品質の高度化」が同時に求められる点にある。クレーンや搬送設備、移動機械に対し、固定ペンダントの代替として堅牢な無線リンクで指令を送ることは、作業者の立ち位置を制約から解放し、視認性の高い位置でのラインオブサイト操作を可能にする。結果として、危険源からの離隔を前提とした安全コンプライアンス対応と、柔軟なオペレーション設計が両立する。過酷環境では配線制御が作業動線を縛り、停止や損傷のリスクも増えるため、無線化は運用上の必然になりやすい。製品構成は押しボタン型とジョイスティック型に大別され、前者は単純なオン／オフや段階制御で広く普及する一方、比例制御・多軸制御・滑らかな加減速・高精度位置決めを可能にするジョイスティック型が、複雑機械の生産性と安全余裕を同時に引き上げる“価値の集中領域”として市場の重心を形成する。
需要曲線が示す“更新型”マーケットの輪郭
LP Information調査チームの最新レポートである「世界産業用無線リモコン市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/767223/industrial-radio-remote-controls）によると、当該市場は2026年から2032年にかけてCAGRが4.8%で推移し、2032年までに市場規模は12.38億米ドルに達すると予測されている。これが示唆する市場像は、爆発的拡大ではなく、設備投資と保守更新が折り重なる“継続成長型”である点にある。
図. 産業用無線リモコン世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344380/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344380/images/bodyimage2】
図. 世界の産業用無線リモコン市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
信頼と実装力で差が付く主要プレイヤー競争
LP Informationのトップ企業研究センターによると、産業用無線リモコンの世界的な主要製造業者には、HBC、Scanreco、Hetronic Group、Allgon、Cattron Group、Schneider Electric、Eaton(OMNEX)、Danfoss、Autec、NBBなどが含まれる。2025年時点でトップ5企業の売上シェアは約40.0%、トップ10企業は約58.0%を占めており、技術力だけでなく“導入後も守り切る能力”が競争優位の核心である。本市場での競争軸は、堅牢筐体設計、RFの安定性と耐干渉性能、機能安全コンセプト、構成・設定の柔軟性、そしてOEM統合やアフターマーケット改造を支えるサービス網に集約される。ミッションクリティカル用途では、現場停止や事故リスクが許容されにくく、ブランドの事前認定、安全面での評判、長期ライフサイクル支援の有無が選定を左右するため、業界集中度も一定水準で維持される。
2024年は送信機が世界売上の約80%を占め、高いASPと電気油圧系への統合が収益を押し上げる。用途は多岐にわたるが、物流・製造が中核で、危険源からの離隔と単独運用による生産性向上を背景に約41%の売上を構成する。地域別ではAPACが世界需要の38%を占め最大市場であり、安全標準化と自動化の進展により、RF信頼性や診断機能など“押しボタン以上”への需要が強まる一方、成熟市場は更新需要と高仕様用途でプレミアム領域を支える構図である。
安全と精密制御が需要を底支えする成長エンジン
産業用無線リモコンの需要を駆動する本質は、現場における「安全確保」と「操作品質の高度化」が同時に求められる点にある。クレーンや搬送設備、移動機械に対し、固定ペンダントの代替として堅牢な無線リンクで指令を送ることは、作業者の立ち位置を制約から解放し、視認性の高い位置でのラインオブサイト操作を可能にする。結果として、危険源からの離隔を前提とした安全コンプライアンス対応と、柔軟なオペレーション設計が両立する。過酷環境では配線制御が作業動線を縛り、停止や損傷のリスクも増えるため、無線化は運用上の必然になりやすい。製品構成は押しボタン型とジョイスティック型に大別され、前者は単純なオン／オフや段階制御で広く普及する一方、比例制御・多軸制御・滑らかな加減速・高精度位置決めを可能にするジョイスティック型が、複雑機械の生産性と安全余裕を同時に引き上げる“価値の集中領域”として市場の重心を形成する。
需要曲線が示す“更新型”マーケットの輪郭
LP Information調査チームの最新レポートである「世界産業用無線リモコン市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/767223/industrial-radio-remote-controls）によると、当該市場は2026年から2032年にかけてCAGRが4.8%で推移し、2032年までに市場規模は12.38億米ドルに達すると予測されている。これが示唆する市場像は、爆発的拡大ではなく、設備投資と保守更新が折り重なる“継続成長型”である点にある。
図. 産業用無線リモコン世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344380/images/bodyimage1】
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図. 世界の産業用無線リモコン市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
信頼と実装力で差が付く主要プレイヤー競争
LP Informationのトップ企業研究センターによると、産業用無線リモコンの世界的な主要製造業者には、HBC、Scanreco、Hetronic Group、Allgon、Cattron Group、Schneider Electric、Eaton(OMNEX)、Danfoss、Autec、NBBなどが含まれる。2025年時点でトップ5企業の売上シェアは約40.0%、トップ10企業は約58.0%を占めており、技術力だけでなく“導入後も守り切る能力”が競争優位の核心である。本市場での競争軸は、堅牢筐体設計、RFの安定性と耐干渉性能、機能安全コンセプト、構成・設定の柔軟性、そしてOEM統合やアフターマーケット改造を支えるサービス網に集約される。ミッションクリティカル用途では、現場停止や事故リスクが許容されにくく、ブランドの事前認定、安全面での評判、長期ライフサイクル支援の有無が選定を左右するため、業界集中度も一定水準で維持される。