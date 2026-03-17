株式会社ユビレジとの業務連携に関するお知らせ POSデータとQSCデータを活用し、飲食店の店舗改善を支援 3/26（木）DXによる省人化と品質担保に関するオンラインセミナーを開催
株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー（本社：東京都新宿区、代表取締役：出野 勝也、以下「SST」）は、株式会社ユビレジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木戸 啓太、以下「ユビレジ」）と、飲食店の店舗運営改善を目的とした連携を開始いたしました。また、2026年3月26日（木）には、DXによる省人化と品質担保をテーマとしたオンラインセミナーを開催いたします。https://inden-seminar.com/seminar/202603_26/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344369/images/bodyimage1】
本連携について
POSデータとQSCスコアの活用による飲食店運営の可視化
「ユビレジ」が持つ「何が売れたか（POSデータ）」と、「キロクル」が持つ「各店舗の品質・サービス・衛生状態（QSC）」を紐づけて活用することで、「売上変動とQSCの相関関係」を可視化し、「なぜその売上になったのか」という現場の要因を分析することが可能になります。
さらに、POSデータとQSCスコアを掛け合わせることで、現在のQSCスコアを売上の先行指標とし、中長期的な売上変動の可視化を目指してまいります。これにより、経験や勘に頼らない、データに基づいた精度の高い店舗経営を実現します。
データを活用した店舗改善の仕組み化
両社のデータを掛け合わせ、「店舗ごとのメニュー別売上の差」に対し、「調理スキルや案内レベルなどのQSC項目」を紐づけることで、各店が取り組むべき具体的な改善の方向性を導き出します。これにより、個人の勘や経験に頼るのではなく、蓄積された膨大なデータから導き出した「自社独自のノウハウ」として、店舗改善の仕組み化を支援します。
今後の取り組み
本連携で示したデータ活用について、「ユビレジ」を導入いただいている既存店舗にて検証を進めてまいります。その一環として、「キロクル」を無償で利用できるキャンペーンを実施し、実店舗における活用を通じて店舗改善への効果や活用方法を明らかにしていきます。
オンラインセミナー
飲食店DXの「勝利の方程式」。人手不足に勝つ「省人化」と「品質担保」
繁盛する店舗には理由があります。その多くは、サービス品質の高さと安定した店舗運営に支えられています。一方で、飲食業界では人手不足が続いており、効率化と品質維持をどう両立するかが大きな課題となっています。
本セミナーでは、「ユビレジ」による業務効率化で生まれる“時間”と、「キロクル」によるQSCチェックのDX化で担保される“品質”に着目し、省人化と顧客満足度向上を両立する店舗DXの考え方を紹介します。
開催日時：2026年3月26日（木）13:00～14:00
タイトル：飲食店DXの「勝利の方程式」。人手不足に勝つ「省人化」と「品質担保」
登壇者 ：
株式会社ユビレジ 営業グループ アカウントマネージャー 田畑 浩之氏
株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー 店舗DXソリューション部 部長 小林 陽介
プログラム：
・STEP 1：「ユビレジ」による「時間の創出」
・STEP 2：「キロクル」による「質の担保」
・STEP 3：トークセッション - 省人化と品質担保を両立する店舗DX
参加申込：こちらからお申し込みください（参加無料）：https://inden-seminar.com/seminar/202603_26/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344369/images/bodyimage2】
キロクルは今回の連携を通じて、POSデータと店舗オペレーションのデータを組み合わせた新たな店舗運営のあり方を提案します。また、現場で活かせるデータ活用の可能性を検証しながら、引き続き飲食店の持続的な成長を支援してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344369/images/bodyimage1】
本連携について
POSデータとQSCスコアの活用による飲食店運営の可視化
「ユビレジ」が持つ「何が売れたか（POSデータ）」と、「キロクル」が持つ「各店舗の品質・サービス・衛生状態（QSC）」を紐づけて活用することで、「売上変動とQSCの相関関係」を可視化し、「なぜその売上になったのか」という現場の要因を分析することが可能になります。
さらに、POSデータとQSCスコアを掛け合わせることで、現在のQSCスコアを売上の先行指標とし、中長期的な売上変動の可視化を目指してまいります。これにより、経験や勘に頼らない、データに基づいた精度の高い店舗経営を実現します。
データを活用した店舗改善の仕組み化
両社のデータを掛け合わせ、「店舗ごとのメニュー別売上の差」に対し、「調理スキルや案内レベルなどのQSC項目」を紐づけることで、各店が取り組むべき具体的な改善の方向性を導き出します。これにより、個人の勘や経験に頼るのではなく、蓄積された膨大なデータから導き出した「自社独自のノウハウ」として、店舗改善の仕組み化を支援します。
今後の取り組み
本連携で示したデータ活用について、「ユビレジ」を導入いただいている既存店舗にて検証を進めてまいります。その一環として、「キロクル」を無償で利用できるキャンペーンを実施し、実店舗における活用を通じて店舗改善への効果や活用方法を明らかにしていきます。
オンラインセミナー
飲食店DXの「勝利の方程式」。人手不足に勝つ「省人化」と「品質担保」
繁盛する店舗には理由があります。その多くは、サービス品質の高さと安定した店舗運営に支えられています。一方で、飲食業界では人手不足が続いており、効率化と品質維持をどう両立するかが大きな課題となっています。
本セミナーでは、「ユビレジ」による業務効率化で生まれる“時間”と、「キロクル」によるQSCチェックのDX化で担保される“品質”に着目し、省人化と顧客満足度向上を両立する店舗DXの考え方を紹介します。
開催日時：2026年3月26日（木）13:00～14:00
タイトル：飲食店DXの「勝利の方程式」。人手不足に勝つ「省人化」と「品質担保」
登壇者 ：
株式会社ユビレジ 営業グループ アカウントマネージャー 田畑 浩之氏
株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー 店舗DXソリューション部 部長 小林 陽介
プログラム：
・STEP 1：「ユビレジ」による「時間の創出」
・STEP 2：「キロクル」による「質の担保」
・STEP 3：トークセッション - 省人化と品質担保を両立する店舗DX
参加申込：こちらからお申し込みください（参加無料）：https://inden-seminar.com/seminar/202603_26/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344369/images/bodyimage2】
キロクルは今回の連携を通じて、POSデータと店舗オペレーションのデータを組み合わせた新たな店舗運営のあり方を提案します。また、現場で活かせるデータ活用の可能性を検証しながら、引き続き飲食店の持続的な成長を支援してまいります。