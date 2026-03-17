Amazon.co.jpでのお支払いにau PAYを初めて利用するとau PAY 残高を最大30%還元～過去に利用したことのあるお客さまも最大10%還元～
KDDIとauペイメントは、2026年3月31日から4月6日まで、Amazon.co.jpでのお支払いにau PAY（ネット支払い）を初めて利用するとau PAY 残高を最大30%還元するキャンペーン（以下 本キャンペーン）を開催します。過去に利用したことがあるお客さまも、最大10%還元となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344313/images/bodyimage1】
なお、Amazon.co.jpでのお支払いにau PAY(ネット支払い)を利用するには、au PAYの本人確認登録が必要です。本人確認には、マイナンバーカードを使うと審査期間が短くて便利です。また、事前にau PAY 残高（au PAY マネー）にチャージしてご利用ください。
au PAY マネーについての詳細はこちら（https://aupay.auone.jp/contents/sp/guide/moneytransfer.html）をご確認ください。
■本キャンペーンについて
＜特典＞
(1)Amazon.co.jpでのお支払いにau PAY（ネット支払い）を初めて利用する方：最大30%のau PAY 残高
(2)2026年3月30日23:59までにAmazon.co.jpでのお支払いにau PAY（ネット支払い）を利用したことがある方：最大10%のau PAY 残高
※還元上限：(1)(2)共に、500円相当（不課税）／期間
※本キャンペーンの特典は、au PAY 残高として2026年6月末頃までに還元します。
＜適用条件＞
・期間中、エントリーの上、Amazon.co.jpでau PAY（ネット支払い）を利用して1回200円以上お買い物いただくこと
＜期間＞
2026年3月31日～4月6日
※一部商品は対象外となる場合があります。
※Amazon.co.jpのお支払いに利用できるau PAY 残高の種別は、au PAY マネーのみとなります。au PAY マネーの利用には、au PAYの本人確認登録が必要です。
3月末頃にキャンペーンページを公開予定ですので、あわせてご参照ください。
（参考）
■Amazon.co.jpでご利用いただけるau PAY 残高について
Amazon.co.jpでご利用いただけるau PAY 残高はau PAY マネーとなります。
対象のチャージ方法でチャージいただくことで、au PAY マネーがご利用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344313/images/bodyimage2】
■Amazon.co.jpでのau PAY（ネット支払い）ご利用方法について
Amazon.co.jpの支払い方法に「au PAY（ネット支払い）」を追加するためには、Amazon.co.jpでの連携が必要です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344313/images/bodyimage3】
Amazon.co.jpのご利用に関するご案内はこちら（https://aupay.auone.jp/contents/lp/amazon/web.html）をご確認ください。
※表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。
※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
※Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。
配信元企業：auペイメント株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344313/images/bodyimage1】
なお、Amazon.co.jpでのお支払いにau PAY(ネット支払い)を利用するには、au PAYの本人確認登録が必要です。本人確認には、マイナンバーカードを使うと審査期間が短くて便利です。また、事前にau PAY 残高（au PAY マネー）にチャージしてご利用ください。
au PAY マネーについての詳細はこちら（https://aupay.auone.jp/contents/sp/guide/moneytransfer.html）をご確認ください。
■本キャンペーンについて
＜特典＞
(1)Amazon.co.jpでのお支払いにau PAY（ネット支払い）を初めて利用する方：最大30%のau PAY 残高
(2)2026年3月30日23:59までにAmazon.co.jpでのお支払いにau PAY（ネット支払い）を利用したことがある方：最大10%のau PAY 残高
※還元上限：(1)(2)共に、500円相当（不課税）／期間
※本キャンペーンの特典は、au PAY 残高として2026年6月末頃までに還元します。
＜適用条件＞
・期間中、エントリーの上、Amazon.co.jpでau PAY（ネット支払い）を利用して1回200円以上お買い物いただくこと
＜期間＞
2026年3月31日～4月6日
※一部商品は対象外となる場合があります。
※Amazon.co.jpのお支払いに利用できるau PAY 残高の種別は、au PAY マネーのみとなります。au PAY マネーの利用には、au PAYの本人確認登録が必要です。
3月末頃にキャンペーンページを公開予定ですので、あわせてご参照ください。
（参考）
■Amazon.co.jpでご利用いただけるau PAY 残高について
Amazon.co.jpでご利用いただけるau PAY 残高はau PAY マネーとなります。
対象のチャージ方法でチャージいただくことで、au PAY マネーがご利用いただけます。
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■Amazon.co.jpでのau PAY（ネット支払い）ご利用方法について
Amazon.co.jpの支払い方法に「au PAY（ネット支払い）」を追加するためには、Amazon.co.jpでの連携が必要です。
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Amazon.co.jpのご利用に関するご案内はこちら（https://aupay.auone.jp/contents/lp/amazon/web.html）をご確認ください。
※表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。
※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
※Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。
配信元企業：auペイメント株式会社
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